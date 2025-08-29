Считается, что актеры — яркие индивидуалисты, для которых профессиональная конкуренция важнее дружбы. Часто это действительно так. Но среди них встречаются и те, кто сумел сохранить дружбу с коллегами на годы и даже десятилетия.
Особенно характерно это для советской эпохи, когда материальное неравенство было менее заметно, а ценность искренних отношений была высока. Мы собрали четыре пары советских актеров, чья дружба длилась долго — а некоторые продолжается и по сей день.
Василий Лановой и Георгий Юматов
Редкий пример друзей, которые сначала были практически врагами — это Василий Лановой и Георгий Юматов. В 1956 году на экраны СССР вышел фильм «Павел Корчагин» по повести Николая Островского «Как закалялась сталь». Главную роль в ней должен был сыграть Георгий Юматов, и он даже приступил к съемкам, но внезапно заболел. Ему на замену нашли Василия Ланового, который в тот момент снимался в эпизодической роли поручика Оржельского в исторической драме «Триста лет тому...». Результат Юматову понравился, но он был уверен, что мог сыграть лучше.
Во время съемок «Офицеров» актеры сблизились, а после стали настоящими друзьями. Они вместе снялись в детективе «Петровка, 38» и его продолжении «Огарева, 6», а также в криминальном боевике режиссера БорисаГригорьева «Приступить к ликвидации». После развала СССР карьера Юматова застопорилась. Он был очень требовательным и не хотел сниматься в специфическом постперестроечном кино. Последние годы актер много пил, но, благодаря поддержке друга смог побороть пагубную привычку. В 1997 году Георгия Юматова не стало. Василий Лановой пережил друга на 23 года.
Олег Табаков и Валентин Гафт
Будущие звезды советского кино Олег Табаков и Валентин Гафт вместе поступили в школу-студию МХАТ в 1953 году и попали в класс народного артиста СССР Василия Топоркова. Тогда же и началась их крепкая студенческая дружба, продлившаяся более 60 лет.
Табаков был более востребованным актером, тогда как амплуа отрицательного героя несколько сократило выбор ролей для Валентина Гафта. Но это не мешало друзьям постоянно оставаться на связи. Вместе они появились в сверхпопулярном многосерийном телефильме «Семнадцать мгновений весны», комедийном мюзикле «Путешествие мсье Перришона», в котором Табаков сыграл главную роль, а также в уже российском фильме Владимира Машкова «Сирота казанская».
По окончании школы-студии МХАТ Табаков стал одним из основателей театра «Современник». Гафт неоднократно приходил к нему на спектакли, а в 1970 вступил в труппу «Современника» и следующие 13 лет они вместе выступали на одних подмостках. Многолетнюю дружбу прервала смерть Олега Табакова в 2018 году, а через два года не стало и Валентина Гафта.
Александр Ширвиндт и Михаил Державин
Пример дружбы, пронесенной от школьной скамьи и через всю жизнь, показывают народные артисты РСФСР Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Они родились в довоенной Москве и жили неподалеку друг от друга. Отсчет их дружбы начался с 1946 года, когда они еще учились в школе. С разницей в три года друзья поступили в театральное училище имени Щукина, которое окончили в 1956 и 1959 году.
Еще во время обучения Державина они начали выступать дуэтом с эстрадными номерами и имели большой успех. Вместе служили в Московском театре имени Ленинского комсомола, а затем в Московском академическом театре сатиры. С 1985 года актеры вместе вели популярную передачу «Утренняя почта», а в 2013 году стали соведущими на проекте «Хочу знать».
Несмотря на то, что оба были востребованными киноактерами с солидным багажом ролей, в одном и том же фильме они играли нечасто. Они исполнили роли Харриса и Джорджа в двухсерийной экранизации Дж.К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Появились в комедийном фильме «Бабник». А под занавес Советского Союза снялись у Аллы Суриковой в трагикомедии «Чокнутые».
Дружеские отношения они поддерживали вплоть до смерти Державина в 2018 году.
Виталий Соломин и Василий Ливанов
Дружба Виталия Соломина и Василия Ливанова началась на съемочной площадке телефильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство», который стал первой частью масштабной киносерии и принес актерам славу, выходящую за пределы бывшего СССР.
К началу съемок Соломину было уже 37 лет, а Ливанову — 43 года. Они оба были состоявшимися актерами с обширным опытом и непростыми характерами. Возможно, именно этот факт стал фундаментом возникшей дружбы. Их совместная работа растянулась на семь лет, но и после команды «стоп» они сохранили дружеские отношения.
После роли Холмса Василий Ливанов отошел от кино и занялся озвучиванием. Соломин продолжил сниматься и играть в театре, а Ливанов ходил к нему на спектакли. 24 апреля 2002 года, прямо во время спектакля, Виталий Соломин почувствовал себя плохо. Актера доставили в госпиталь, где ему диагностировали инсульт. Спустя месяц он скончался.