Редкий пример друзей, которые сначала были практически врагами — это Василий Лановой и Георгий Юматов. В 1956 году на экраны СССР вышел фильм «Павел Корчагин» по повести Николая Островского «Как закалялась сталь». Главную роль в ней должен был сыграть Георгий Юматов, и он даже приступил к съемкам, но внезапно заболел. Ему на замену нашли Василия Ланового, который в тот момент снимался в эпизодической роли поручика Оржельского в исторической драме «Триста лет тому...». Результат Юматову понравился, но он был уверен, что мог сыграть лучше.