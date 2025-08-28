Американский актер Том Круз доказал, что 62 года — это еще не повод завязывать с острыми ощущениями. За исполнение умопомрачительного трюка в фильме «Миссия: невыполнима: Финальная расплата» он попал в книгу рекордов Гиннесса как актер, который выполнил больше всего прыжков с горящим парашютом во время съемок одного фильма.
Ради эффектных кадров актер 16 раз выпрыгивал из вертолета с парашютом, пропитанным горючей смесью. В полете парашют загорался, и Тому Крузу нужно было освободиться от него, чтобы потом приземлиться на запасном. В некоторых дублях он прыгал с прикрепленной к нему дополнительной камерой, которая снимала крупные планы прямо в полете.
Этот рекорд — не единственное проявление безумной храбрости, которой славится Том Круз. За четыре с лишним десятилетия актерской карьеры он практически не пользовался услугами дублеров, предпочитая выполнять трюки самостоятельно. Актер неоднократно получал травмы, порой проходя на волосок от гибели. Но ни разу не сдался и не отказался от задуманного.
Любитель острых ощущений
Стартом актерской карьеры Тома Круза стала эпизодическая роль в мелодраме Франко Дзеффирелли «Бесконечная любовь» 1981 года. За последующие пять лет он превратился в восходящую звезду американского кино, а роль Пита Митчелла в военной драме «Лучший стрелок» окончательно вознесла его на вершину популярности. Но главная кинофраншиза в его жизни, которую он превратил в полигон для своих трюков, стартовала лишь в 1996 году.
Остросюжетный боевик «Миссия: невыполнима» стал визитной карточкой Тома Круза и превратился в серию из восьми картин, последняя из которых вышла в мае 2025 года. Уже в первой части актер самостоятельно выполнил трюк со взрывом аквариума, который хоть и не отличается особенной зрелищностью, но стал началом своеобразной традиции, повторяющейся во всех последующих фильмах серии.
В «Миссия: невыполнима 2» он совершил свободное восхождение по отвесной скале, в «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» поднялся на самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халиф в Дубае. Во время съемок в «Миссия невыполнима: Племя изгоев» он гонял на мотоцикле в сцене погони по марокканскому шоссе. Одним из самых эффектных трюков в его карьере стал прыжок на мотоцикле со скалы в «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».
За пределами франшизы Том Круз также находил место трудовому подвигу. Он испытал состояние невесомости, снимаясь в фантастическом боевике «Мумия» режиссера Алекса Куртцмана, а также фехтовал на настоящих мечах в военно-исторической драме «Последний самурай».
Любовь к самостоятельному исполнению трюков неоднократно чуть было не заканчивалась для актера переходом в загробный мир. Не все из таких эпизодов происходили по его вине, но тщательная подготовка и невероятная удача позволили Тому Крузу дожить до своих 62 лет.
В шаге от трагедии
Трагическая сцена из фильма «Лучший стрелок», в которой герой Круза пытается удержать на воде получившего смертельную травму напарника с позывным Гусь (Энтони Эдвардс) могла закончить карьеру восходящей суперзвезды. Его парашют внезапно начал расправляться прямо в воде, грозя утянуть Круза на дно. Это заметил аквалангист из съемочной бригады и успел освободить актера от ставшего опасным снаряжения.
Спустя четыре года, в спортивном боевике «Дни грома» Том Круз исполнял роль отчаянного гонщика NASCAR Коула Трикла. Несмотря на предупреждения консультанта, он выехал на трассу и попытался повторить трюки, которые видел в настоящих гонках. В результате он встретился со стеной и разбил новенькую камеру стоимостью около 100 000 долларов. Сам при этом отделался легким испугом.
В фантастическом боевике «Грань будущего» его чуть не отправила на тот свет партнерша по съемкам Эмили Блант. Во время сцены погони ей нужно было притормозить перед поворотом, но она замешкалась. Позже актриса вспоминала, что слышала, как Круз шептал себе под нос: «Тормози, тормози, тормози, резко тормози», — но опоздала с маневром и врезалась в дерево. Она уже думала, что убила Тома Круза, но к счастью актер получил лишь несколько царапин и даже нашел в себе силы посмеяться над неприятным инцидентом.
Одним из самых опасных и точно выходящим за рамки разумного трюком Тома Круза является полет на внешней обшивке самолета из «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Актер действительно уцепился за дверь взлетающего Airbus A400M, имея из снаряжения лишь страховочный трос, пропущенный сквозь обшивку, специальные линзы для глаз и тонкий защитный жилет. Именно он и спас Крузу жизнь, когда в него со страшной скоростью врезался маленький камушек. Попади он в лицо или руку, и в «Миссия невыполнима: Последствия» снимался бы уже другой актер. А так последствия ограничились лишь сломанным ребром.
Хочешь сделать хорошо — делай сам
Фанатичная преданность Тома Круза самостоятельному исполнению трюков не имеет однозначного объяснения. В многочисленных интервью он придумывал разные ответы на вопрос, зачем ему нужно рисковать жизнью ради красивого кадра.
Основных версий несколько. Во-первых, с годами эта привычка превратилась в своеобразный рекламный трюк. Зрители охотно раскупают билеты на фильмы Круза, точно зная, что будет пробирать до мурашек. Это окупает даже повышенные страховые взносы, которые приходится выплачивать кинокомпании.
С другой стороны, актер также знает, что народ ждет от него новых подвигов, и как ответственный представитель своей профессии не может подвести ожидания зрителя. Поэтому от фильма к фильму трюки становятся все более опасными и эффектными.
В-третьих, как неоднократно отмечал сам Круз, это нужно ему самому. Еще на заре карьеры он хотел сниматься в зрелищном кино, которое ставит перед ним не только драматический, но и физический вызов. Кроме того, Том Круз признавался, что не сможет смотреть в глаза коллегам по цеху, если струсит и пошлет вместо себя каскадера.