В фантастическом боевике «Грань будущего» его чуть не отправила на тот свет партнерша по съемкам Эмили Блант. Во время сцены погони ей нужно было притормозить перед поворотом, но она замешкалась. Позже актриса вспоминала, что слышала, как Круз шептал себе под нос: «Тормози, тормози, тормози, резко тормози», — но опоздала с маневром и врезалась в дерево. Она уже думала, что убила Тома Круза, но к счастью актер получил лишь несколько царапин и даже нашел в себе силы посмеяться над неприятным инцидентом.