В Голливуде жизнь знаменитостей становится достоянием публики. Однако и звезды нередко совершают преступления, за которые рано или поздно приходится расплачиваться. Рассказываем о звездах, которые в какой-то этап своей жизни оказались в тюрьме. Кто-то из них смог выбраться, и об этом темном эпизоде вспоминают лишь биографы. А для кому-то тюрьма разрушила карьеру.
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший попал в беду из-за зависимости. В 1996 году его арестовали за хранение запрещенных веществ и пистолета, и приговорили к трем годам условного срока. Актер был обязан регулярно проходить тесты на наркотики. Однако эти условия он не соблюдал, а в 1996 году был задержан за проникновение в дом соседа. В 1997 году он был осужден на четыре месяца в тюрьме округа Лос-Анджелес.
Тюремный опыт Дауни вспоминает как очень тяжелый. В 2001-м он снова был арестован, что стоило ему роли в сериале «Элли Макбил». Однако к 2003 году, благодаря поддержке жены Сьюзан Левин и друга Мэла Гибсона, он окончательно поборол зависимость. Гибсон помог ему вернуться в кино. В 2015 году губернатор Калифорнии Джерри Браун помиловал Дауни за судимость 1996 года.
Заключение не сломало карьеру актера, а стало поворотным моментом. После реабилитации он снялся в «Железном человеке», став мировой звездой и ключевой фигурой киновселенной Marvel. Его роли в «Шерлоке Холмсе», «Солдатах неудачи» и «Оппенгеймере», за которую он получил «Оскар», закрепили успех. Сейчас Дауни-младший продолжает сниматься в самых успешных проектах Голливуда
Марк Уолберг
Марк Уолберг, выросший в неблагополучном районе Бостона, в юности неоднократно попадал в полицию. В 1986 году, в 15 лет, он преследовал группу афроамериканских детей, выкрикивая расистские оскорбления и бросая в них кирпичи. В 1988 году в состоянии опьянения 16-летний Уолберг напал на двух вьетнамцев, избив одного палкой до потери сознания, а другого ударил в глаз, выкрикивая при этом расистские выражения. За эти преступления он получил два года тюрьмы, но отсидел лишь 45 дней в исправительном учреждении Бостона.
В тюрьме Уолберг решил изменить свою жизнь. После освобождения он занялся музыкой, став рэпером Marky Mark в группе Marky Mark and the Funky Bunch в начале 1990-х. Его актерский дебют состоялся в 1994 году в фильме «Дневник баскетболиста» с Леонардо ДиКаприо в главной роли, а известность принесла роль в картине «Ночи в стиле буги». Позже он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров. Также он основал сеть бургерных Wahlburgers.
В 2014 году Уолберг просил помилования за преступления 1980-х, чтобы очистить репутацию, но отозвал прошение в 2016 году. Он извинился и встречался с одной из жертв, но другая, Кристин Этвуд, выступила против, назвав его действия преступлением на почве ненависти. Выбор Уолберга ведущим на SAG Awards, где он вручал награду азиатскому актерскому составу «Все везде и сразу», вызвал много вопросов у общественности. Однако в целом зрители уже давно забыли о черной странице в прошлом актера.
Кифер Сазерленд
Сын Дональда Сазерленда Кифер Сазерленд несколько раз нарушал закон из-за вождения в нетрезвом виде. Впервые это произошло в 1993 году — тогда его осудили за неосторожное вождение в алкогольном опьянении. В 2004 году его вновь арестовали за пьяное вождение, назначив пять лет условного срока, 50 часов общественных работ и программу лечения алкоголизма. В 2007 году полиция остановила его за неправильный разворот после вечеринки, и он провалил тест на трезвость. В декабре 2007 года суд приговорил его к 48 дням тюрьмы. Сазерленд отбыл срок в городской тюрьме Глендейла, выйдя на свободу 21 января 2008 года.
В тюрьме Сазерленд вел себя образцово. Полицейский Джон Балиан отмечал его скромность и отсутствие жалоб со стороны осужденного. Помимо заключения, ему назначили пять лет условного срока, 18-месячную программу по борьбе с алкоголизмом и шесть месяцев еженедельной терапии. Аресты не сильно повредили его карьере.
После освобождения Сазерленд продолжил сниматься в успешных фильмах, таких как «Меланхолия» и «Где Кайра?». Срок в тюрьме не повлиял на его карьеру, но явно заставил изменить стиль вождения — после этого в подобные передряги актер не попадал.
Крис Браун
Крис Браун неоднократно попадал в неприятности из-за своего буйного нрава. В 2009 году он избил свою девушку, певицу Рианну. Браун признал вину в нападении и получил пять лет условного срока, общественные работы и прохождение обязательно программы по борьбе с домашним насилием. В 2014 году его приговорили к 131 дню тюрьмы за нарушение условного срока.
Браун лечился в реабилитационных центрах, где ему диагностировали биполярное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Проблемы с законом привели к отказу в визах в Великобританию, Канаду и Австралию, что осложнило гастроли. Однако аресты часто заканчивались мягкими наказаниями или досрочным освобождением.
Несмотря на скандалы, карьера Брауна осталась успешной. После инцидента с Рианной он выпустил альбомы, такие как F.A.M.E., Indigo и «11:11». Сейчас он живет в Лос-Анджелесе, работает над новой музыкой и занимается бизнесом — у него есть бренд одежды Black Pyramid.
Шон Пенн
В 1987 году Шон Пенн, известный своим бунтарским нравом, был арестован за неосторожное вождение и нападение на статиста Джеффри Кляйна на съемках фильма «Цвета». Это произошло, пока он находился на условном сроке за предыдущие инциденты: нападение на папарацци в 1985 году и на музыканта Дэвида Волински в 1986-м. Суд приговорил Пенна к 60 дням тюрьмы в округе Лос-Анджелес, из которых он отсидел 33 дня. В тюрьме с ним находился серийный убийца Ричард Рамирес. В 2010 году актера приговорили к 300 часам общественных работ и 36 часам курсов по управлению гневом за стычку с фотографом.
Тюремный срок не навредил карьере Пенна. После освобождения он продолжил сниматься в успешных картинах, получил два «Оскара», «Золотой глобус» и Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
Одновременно актер занялся благотворительностью. Его фонд CORE помогает пострадавшим от стихийных бедствий. Все это помогло актеру сохранить карьеру и популярность.
Джейми Уэйлетт
Сыгравший Винсента Крэбба в фильмах о «Гарри Поттере» Джейми Уэйлетт в августе 2011 года участвовал в лондонских беспорядках. На камеры попало, как он держит в руках коктейль Молотова и занимается мародерством в аптеке. 14 октября 2011 года его арестовали, а при обыске в его квартире нашли запрещенные вещества. 20 марта 2012 года суд признал его виновным в беспорядках, приговорив к двум годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через год.
Тюремный срок уничтожил актерскую карьеру Уэйлетта. Его единственной заметной ролью был Винсент Крэбб в шести фильмах «Гарри Поттера». Из-за ареста он не участвовал в съемках финальной части серии. После 2009 года новых ролей у него не было.
О текущем статусе Уэйлетта в 2025 году информации мало. По данным The Sun, после освобождения он ведет закрытый образ жизни, и не планирует возвращаться в индустрию.