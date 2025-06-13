Сын Дональда Сазерленда Кифер Сазерленд несколько раз нарушал закон из-за вождения в нетрезвом виде. Впервые это произошло в 1993 году — тогда его осудили за неосторожное вождение в алкогольном опьянении. В 2004 году его вновь арестовали за пьяное вождение, назначив пять лет условного срока, 50 часов общественных работ и программу лечения алкоголизма. В 2007 году полиция остановила его за неправильный разворот после вечеринки, и он провалил тест на трезвость. В декабре 2007 года суд приговорил его к 48 дням тюрьмы. Сазерленд отбыл срок в городской тюрьме Глендейла, выйдя на свободу 21 января 2008 года.