Всего за продолжительную актерскую карьеру Чакраборти появился более чем в трех сотнях картин, снятых преимущественно на хинди и бенгали, в связи с чем они мало известны за пределами Индии. В 2010-х актер подался в политику, но не преуспел на этом поприще. В настоящее время 74-летний Митхун Чакраборти продолжает сниматься в кино и на телевидении. С 1979 года он женат на актрисе Йогите Бали, от которой у него четверо детей.