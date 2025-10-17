«Танцор диско» вышел в 1982 году и сразу стал хитом — в Индии и далеко за ее пределами. В СССР фильм возглавил прокат 1984 года и до сих пор входит в десятку самых популярных иностранных лент того времени.
История мальчика из Бомбея, который из уличного певца превращается в суперзвезду, принесла актерам мировую известность. Но каждый из них использовал эту славу по-своему — кто-то продолжил блистать на экране, а кто-то выбрал другой путь.
Мастер Чхоту
Начинающий актер Мастер Чхоту сыграл в «Танцоре диско» мальчика по имени Анил, который вместе с дядей Раджу зарабатывает на жизнь песнями и танцами. Однажды девочка из богатого дома приглашает его поиграть вместе, но ее отец выгоняет маленького босяка, а его мать сажает в тюрьму. Этот инцидент становится краеугольным камнем сюжета, определяя дальнейшие действия главного героя.
Мастер Чхоту так и остался ребенком-актером. За следующие пять лет он снялся еще в трех фильмах, которые не были такими же успешными, после чего сошел со сцены.
Митхун Чакраборти
Повзрослевшего Анила, взявшего сценический псевдоним Джимми, сыграл уже довольно знаменитый актер Митхун Чакраборти. Его герой возвращается из добровольного изгнания в родной Бомбей, где добивается признания, находит любовь и с честью проходит через тяжелые испытания.
На актерском поприще Митхун Чакраборти впервые появился на экране в 1977 году в боевике Mrigayaa, снятом на хинди. За эту работу он получил Национальную кинопремию в номинации «Лучшая мужская роль», став единственным актером, который добился этого в дебютном фильме. До 1982 года он успел сняться еще в десятке картин, пока не получил главную роль всей жизни.
Сказать, что «Танцор диско» сделал Чакраборти знаменитым — значит сильно преуменьшить свалившуюся на него славу. Фильм превратил перспективного актера в мегазвезду. В родной Западной Бенгалии он превратился в народного любимца и гордость штата.
Всего за продолжительную актерскую карьеру Чакраборти появился более чем в трех сотнях картин, снятых преимущественно на хинди и бенгали, в связи с чем они мало известны за пределами Индии. В 2010-х актер подался в политику, но не преуспел на этом поприще. В настоящее время 74-летний Митхун Чакраборти продолжает сниматься в кино и на телевидении. С 1979 года он женат на актрисе Йогите Бали, от которой у него четверо детей.
Гита Сиддхарт
Актриса Гита Сиддхарт сыграла мать Джимми, которой он, по собственному заявлению, обязан всем, чего добился. Она прикрывает сына, когда ему грозит тюремное заключение. А ближе к концу истории спасает его ценой собственной жизни.
Как и Митхун Чакраборти, Гита Сиддхарт была уже довольно известной актрисой. В 1974 году за фильм «Горячие ветра» она удостоилась Национальной кинопремии. Но, несмотря на популярность, за всю карьеру она снялась всего в 30 картинах. Актерству Сиддхарт предпочла общественную деятельность, которой занималась до конца жизни. Актриса умерла в 2019 году на семидесятом году жизни.
Ким Яшпал
Любимую женщину танцора диско Риту Оберой сыграла актриса и модель Ким Яшпал, также известная как просто Ким. Ее героиня поначалу относится к Джимми с неприязнью. Но вспоминает их детскую встречу и меняет свое отношение. Она выхаживает любимого, когда люди ее отца переломали ему ноги, и делает все возможное, чтобы он смог победить в конкурсе танцоров диско.
Ким Яшпал получила известность в модельном бизнесе, появившись на обложках некоторых индийских журналов. В кино она начала сниматься с 1979 года. Ее первое появление на экране состоялось в фильме ужасов, который считается утерянным. Она снялась в мультижанровой картине «Судьба» режиссера Манмохана Десаи и еще паре фильмов, после чего ее взяли на роль в «Танцоре диско».
Актриса не смогла реализовать звездный потенциал. Появившись еще в 20 картинах, преимущественно в эпизодических ролях, она завершила карьеру и с тех пор старается избегать внимания прессы.
Ом Пури
В роли главного врага Джимми и отца его девушки П.Н. Обероя снялся характерный актер Ом Пури, хорошо известный как в Индии, так и в Британии. Его герой бросил за решетку мать маленького Анила, после чего они были вынуждены покинуть город. Впоследствии он организовал покушение на Джимми, в результате которого погибла его мать, а затем сам получил смертельный удар электричества.
Ом Пури считался крупным театральным актером и в какой-то момент стал главой Национальной школы драмы. В кино снимался с 1971 года, отдавая предпочтение фильмам на хинди. По большей части он выступал в роли злодеев, и «Танцор диско» не стал исключением. Актер продолжал сниматься вплоть до 1990 года и умер в возрасте 52 лет от сердечного приступа.
Боб Кристо
Единственный актер не индийского происхождения в «Танцоре диско» Боб Кристо сыграл иностранного наемника, которого Оберой подряжает расправиться с Джимми. Лысый, безжалостный головорез энергично взялся за дело, но проиграл танцору в финальном поединке.
Изначально Боб Кристо, австралиец с немецкими корнями, прибыл в Индию в качестве инженера-строителя. Там он познакомился с актрисой Парвин Баби, которая помогла ему пробиться в кино. До «Танцора диско» он снялся в полутора десятках фильмов, среди которых наиболее заметным был боевик «Абдулла». Впоследствии, благодаря экзотической для Индии внешности, Кристо получил амплуа экранного злодея и снимался в подобных ролях до самой смерти в 2011 году.