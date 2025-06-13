Семейные долгожители обычно говорят, что за время совместной жизни с супругом «бывало всякое». Часто под этим «всяким» подразумевается неверность. Особенно сильно искушение в актерских союзах, где каждый из партнеров имеет свою армию поклонников и поклонниц. Наши герои сделали выбор в пользу семьи. Рассказываем о пяти звездных парах советского кинематографа, проживших вместе больше 30 лет, несмотря на интрижки.
Любовь Орлова и Григорий Александров
Брак основоположника советской музыкальной комедии Григория Александрова и любимой актрисы Сталина Любови Орловой продлился 41 год, до самой кончины Орловой. Он сделал ее звездой номер один советского экрана 1930-х годов, она его — одним из самых востребованных режиссеров. Супруги с большой нежностью и уважением относились друг к другу, обращались всегда на «вы». Со стороны брак выглядел безупречно, что порождало много сплетен и кривотолков у злопыхателей.
Впрочем, был один эпизод, о котором сейчас рассказывают как об анекдоте. Александров увлекся своей ассистенткой. Узнав об этом, Орлова не стала устраивать сцен, а пригласила всю съемочную группу в загородный дом на праздничный ужин. Пришла и девушка в нарядном платье. Оказавшись в комнате, гости увидели, что весь текстиль в интерьере был из той же ткани, что и платье пассии режиссера. Оказалось, что Орлова каким-то образом узнала, в каком ателье и какой наряд шьет соперница и скупила такую же ткань для обивки мебели и штор. Девушка в слезах покинула дом, а на следующий день ее уволили. Больше интрижек Александров не заводил, оставаясь верным своей главной звезде.
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Брак главного мушкетера страны Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан длится уже 48 лет — они поженились в 1977 году. Их роман начался на репетициях спектакля «Трубадур и его друзья». Как признавалась сама актриса, четыре года Боярский тянул с официальным предложением. Семейная жизнь с любимцем всей страны оказалась нелегкой.
В интервью Лариса Луппиан признавалась, что «выстрадала» свое счастье с Михаилом Сергеевичем, благодаря терпению и гибкости. Главный «Д'Артаньян» СССР в быту был очень вспыльчивым, любил застолья и благосклонно относился к многочисленным поклонницам. А Лариса посвятила много лет семье и воспитанию двоих детей. Только в 2010-х годах Боярский сменил амплуа героя-любовника на примерного семьянина и в интервью не скупится на комплименты в адрес супруги.
Никита и Татьяна Михалковы
Свою вторую жену — манекенщицу Татьяну Соловьеву молодой Никита Михалков встретил в Доме кино на премьере фильма. Тогда он был женат на актрисе Анастасии Вертинской, у них подрастал маленький сын Степан. Татьяна, несмотря на юный возраст, уже была в разводе. По словам Татьяны, у них случилась взаимная любовь с первого взгляда. В 1973 году пара поженилась во время съемок фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Татьяна родила троих детей и посвятила себя дому и семье. Лишь в конце 1990-х она вернулась в моду, создав фонд «Русский силуэт».
Харизматичный Никита Михалков продолжал успешную режиссерскую и актерскую карьеру. Сейчас известно как минимум о двух его служебных романах на стороне: с актрисой Надеждой Репиной и молодой студенткой ВГИКа Алисой Призняковой. Последний чуть не закончился разводом, но Михалков вернулся в семью. С Татьяной два года назад они отметили золотую свадьбу.
Владимир Меньшов и Вера Алентова
Прожили в браке 59 лет, до самой смерти Меньшова в 2021 году. Хотя далеко не все было гладко в их семье. Веру считали лучшей студенткой на курсе, тогда как на Владимира почти махнули рукой. Но такая пропасть не помешала молодым людям полюбить друг друга и пожениться в 1962 году, в студенческую пору. Вскоре на свет появилась дочь Юлия.
Юный возраст обоих, неопытность, безденежье, отсутствие нормального жилья — стали большим испытанием для молодой семьи и пара решила расстаться, хотя официально развод и не оформляла. В это время у Владимира появилась новая пассия — актриса Людмила Туева. Однако через четыре года семья воссоединилась.
Интересно, что в своих мемуарах Меньшов не стесняется признаваться в своей любвеобильности. А его дочь Юлия вспоминала, что в семье бывало спорили до хрипоты. К счастью, все вовремя поняли, что ссоры происходят из-за страха за любимых людей.
Николай Караченцов и Людмила Поргина
Вместе прожили 43 года, до смерти актера в 2018 году. Их роман начался в 1973 году, когда 25-летняя Людмила Поргина, бывшая уже второй раз замужем, без памяти влюбилась в молодого актера Николая Караченцова, увидев его на сцене в одном из спектаклей.
Два года молодые люди переживали бурный период с выяснением отношений, ревностью, разводом Людмилы и ее новыми ухажерами. Наконец в 1975 году они поженились.
Людмила посвятила себя семье и воспитанию сына, а карьера Николая резко пошла в гору. Соответственно появлялись и многочисленные поклонницы. За спиной Караченцова шептались о его романах на стороне. Но Людмила не воспринимала сплетни всерьез. Она утверждала, что семья для Николая всегда была на первом месте.
Однако, когда актер был уже сильно болен, в СМИ выступила бывшая прима Мариинского театра Елена Дмитриева, которая заявила о том, что 20 лет состояла в тайных отношениях с Караченцовым. Якобы именно к ней актер так часто ездил в Ленинград, а она вынуждена была скрывать ото всех связь с женатым звездой советского экрана. Впрочем, Людмила Поргина наотрез отказалась верить в эти заявления.