Впрочем, был один эпизод, о котором сейчас рассказывают как об анекдоте. Александров увлекся своей ассистенткой. Узнав об этом, Орлова не стала устраивать сцен, а пригласила всю съемочную группу в загородный дом на праздничный ужин. Пришла и девушка в нарядном платье. Оказавшись в комнате, гости увидели, что весь текстиль в интерьере был из той же ткани, что и платье пассии режиссера. Оказалось, что Орлова каким-то образом узнала, в каком ателье и какой наряд шьет соперница и скупила такую же ткань для обивки мебели и штор. Девушка в слезах покинула дом, а на следующий день ее уволили. Больше интрижек Александров не заводил, оставаясь верным своей главной звезде.