Без малого 30 лет назад на экраны вышел эпический фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона «Титаник». Картина произвела фурор в мире кино, завоевала разом 11 премий «Оскар» и длительное время оставалась самой кассовой лентой в истории.
Трагическая любовная история Джека Доусона в исполнении Леонардо ДиКаприо и Розы Доусон-Калверт, которую сыграла Кейт Уинслет, стала невероятно популярной, особенно у женской аудитории. На протяжении нескольких лет после премьеры встретить на улице девушку в футболке с принтом из «Титаника» было проще, чем любую другую.
Но, как и во всех масштабных картинах, без ошибок и недочетов обойтись не удалось. Фанаты до дыр засматривали кассеты с любимым кинофильмом, и за двадцать с лишним лет нашли немало нестыковок.
Слишком сложный корабль
Чего не отнять у Джеймса Кэмерона, так это скрупулезного отношения к материалу. Во время съемок картины были подняты точные планы «Титаника», по которым воссоздали не только обстановку, но и взаимное расположение помещений легендарного корабля. Но некоторые недочеты все-таки есть.
Так, в момент отплытия камера показывает синхронное начало вращения винтов корабля, которые поднимают со дна облака ила. Но центральный винт, расположенный прямо за рулем, использовался только для крейсерского плавания и в порту оставался неподвижен. Кроме того, винты выглядят целыми, хотя сварку таких конструкций в 1912 году еще не освоили. Эта ошибка отсутствует в сценах погружения Титаника, когда винты поднимаются из воды. В этот момент хорошо видны болты, крепящие лопасти винта к валу.
Поскольку полноразмерный макет корабля строить было неимоверно дорого, «Титаник» снимался с использованием распространившейся в те годы компьютерной графики. Это заметно по неточным теням людей, видимых во время панорамных облетов судна. Но и в крупных планах случались недочеты. Например, носовая часть судна в знаменитой сцене «полета» Розы заметно отличается от той же точки, когда Джек наблюдает с нее дельфинов.
Историческая неточность
Главной проблемой Кэмерона, пожалуй, был исторический характер картины. «Титаник» затонул в 1912 году, когда мир был совсем другим. И этим обусловлено множество анахронизмов, встречающихся в фильме.
К примеру, когда Джек отговаривает Розу прыгать с кормы в Атлантику, он вспоминает подледную рыбалку на озере Виссота. Но этот водоем в штате Висконсин является водохранилищем одноименной ГЭС, построенной только в 1917 году. Также Джек обещает спутнице отправиться с ней кататься на американских горках в Санта-Монике, которые построят только через четыре года после катастрофы «Титаника».
После спасения Розы лакей ее жениха Спайсер (Дэвид Уорнер) хочет окончательно закрыть вопрос с Джеком и предлагает тому вознаграждение за героический поступок. В руках у него двадцатидолларовая купюра, но расположение цифры на уголке банкноты говорит о том, что она относится к выпуску 1914 или 1918 года.
Впрочем, Америка, куда плывут герои, шагнула в будущее еще дальше. Когда Роза наконец прибывает в Нью-Йорк, она видит зеленую статую Свободы с ярко сверкающим факелом. На деле в 1912 году статуя имела свой изначальный коричневый цвет, а подсветка факела появилась в 1986 году.
Исторической ошибкой, которую крайне трудно заметить, является гимн, распеваемый пассажирами первого класса во время службы в часовне. Само по себе произведение к моменту отплытия «Титаника» уже было известно, но куплет, исполняемый во время коллективной молитвы, появился лишь в 30-х годах.
Кто эта девушка
Героиня Кейт Уинслет тяготится принадлежностью к высшему обществу и всячески это демонстрирует. Например, она курит во время завтрака, что смотрится крайне вульгарно, и показывает лакею своего жениха средний палец, когда убегает от него на лифте.
Но иногда у зрителя могут возникнуть сомнения, это эмансипированная дамочка, жившая в начале XX века, или все-таки гостья из будущего. Так, в упомянутой сцене в часовне Роза единственная женщина без шляпы. Но если курение папирос еще может рассматриваться как вызов обществу, то появление во время молитвы с непокрытой головой раньше 60-х годов представить просто невозможно. Также она красит губы яркой помадой, что в 1910-х годах позволяли себе только девушки с пониженной социальной ответственностью.
На перемещение Розы во времени указывает и ее ремарка во время обсуждения размеров корабля. Она интересуется у Брюса Исмея (Джонатан Хайд), слышал ли он о докторе Фрейде. А слышать он не мог, ведь Зигмунд Фрейд опубликовал свою знаменитую работу только в 1920 году.
В довершение нельзя не упомянуть внешний вид позирующей Розы. Ее подмышки и зона бикини гладко выбриты. Однако по рисункам в папке Джека, которые парочка разглядывает на променаде, хорошо видно, что женщины тех лет подобным образом не поступали. Причем подмышки, в силу распространения платьев с голыми плечами, начали брить еще в 20-х годах. Но зона бикини оставалась нетронутой вплоть до 70-х.
Как водится в масштабных проектах, фильм также изобилует ошибками, вызванными неимоверным количеством дублей. В первую очередь это касается одежды и прически героев, вроде исчезающих подтяжек Джека в сцене перерубания наручников. Но эти детали слишком незначительны, чтобы испортить впечатление от замечательного кино, снятого талантливым Джеймсом Кэмероном.