Но иногда у зрителя могут возникнуть сомнения, это эмансипированная дамочка, жившая в начале XX века, или все-таки гостья из будущего. Так, в упомянутой сцене в часовне Роза единственная женщина без шляпы. Но если курение папирос еще может рассматриваться как вызов обществу, то появление во время молитвы с непокрытой головой раньше 60-х годов представить просто невозможно. Также она красит губы яркой помадой, что в 1910-х годах позволяли себе только девушки с пониженной социальной ответственностью.