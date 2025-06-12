Некоторые варианты концовок добавляют персонажам глубину, заставляют зрителя взглянуть на события под другим углом или вовсе меняют смысл всего произведения. В этой статье расскажем об известных картинах, которые могли завершиться совсем иначе.
«Я — легенда»
Постапокалиптический боевик известен не только напряженной атмосферой и выдающейся игрой Уилла Смита, но и двумя вариантами сюжетной развязки. В прокатной версии ленты «Я — легенда» Роберт Невилл погибает вместе с зараженными, жертвуя собой ради спасения человечества.
Режиссерская версия оказалась ближе к одноименному роману Ричарда Мэтисона, на котором основывается картина. Здесь Невилл осознает, что зараженные обладают разумом и способны проявлять чувства. Он возвращает плененную «зомби» стае зараженных и те уходят, не тронув главного героя. Затем Роберт, Анна и Итан просто покидают город.
Примечательно, что именно альтернативный финал теперь считается каноничным: предстоящий сиквел «Я — легенда 2» будет строиться на нем, продолжая историю доктора Невилла.
«Терминатор 2: Судный день»
В известной версии фильма Сара Коннор вместе с сыном Джоном побеждают Т-1000, а Т-800 (Арнольд Шварценеггер) жертвует собой. Но финал шедевра Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» остается открытым: удалось ли героям изменить судьбу человечества или угроза искусственного интеллекта все еще впереди?
Альтернативная концовка, показанная в удаленных сценах, переносит зрителя в будущее. В ней спустя много лет состарившаяся Сара сидит на скамье в парке и рассказывает, что Джон стал политиком и обзавелся семьей. Мир спасен, а Судный день так и не наступил, оставшись лишь в воспоминаниях Сары.
Хотя за хэппи-энд выступал лично Кэмерон, продюсеры настояли на открытом финале, чтобы дать дорогу продолжениям.
«Скотт Пилигрим против всех»
В финале, победив всех «злых бывших» Рамоны, Скотт воссоединяется с девушкой своей мечты, что становится логическим завершением его истории. Но режиссер комедийного боевика «Скотт Пилигрим против всех», Эдгар Райт, видел ее исход совсем иным.
В его версии герой остается со своей бывшей девушкой, Найвз, которая искренне любила его все это время. Так, Рамона уходит, а Скотт и Найвз начинают все сначала. Но в итоге Райт уступил желанию автора комикса-первоисточника Брайану Ли О’Мэлли завершить ленту канонической концовкой.
При этом оба варианта оказались неоднозначны. Фанаты до сих пор спорят о том, как следовало поступить Скотту: остаться с Найвз или уйти к Рамоне?
«Эффект бабочки»
У культовой научной фантастики с Эштоном Кутчером целых четыре разные концовки. В театральной версии «Эффекта бабочки», Эван возвращается в прошлое и делает все, чтобы никогда не познакомиться с Келли. В заключительной сцене они проходят мимо друг друга на улице — теперь их судьбы никогда не пересекутся.
Похожий, но более оптимистичный вариант — открытый финал, где Эван решает последовать за Келли, давая надежду на воссоединение. Существует также конец с хэппи-эндом, где Эван и Келли одновременно оборачиваются и знакомятся заново.
Есть и самая мрачная — режиссерская версия. В ней Эван, понимая, что само его существование приносит несчастья, возвращается в утробу матери и душит себя пуповиной. Во время предпоказов зрители были шокированы такой развязкой, так что создателям пришлось закончить историю на более позитивной ноте.
«Рэмбо: Первая кровь»
Тестовые просмотры боевика разочаровали публику, так как в изначальной версии главный герой погибал. Джон Рэмбо, не желая гнить в тюрьме, попросил полковника Траутмана застрелить его.
Сильвестр Сталлоне был настолько недоволен первоначальным монтажом «Рэмбо: Первая кровь», что захотел выкупить и уничтожить пленку. В итоге финал был полностью изменен: Рэмбо остался жив, сдался Траутману, а лента получила более утешительную развязку. Благодаря этому стало возможным продолжение картины и развитие «Рэмбо» до целой франшизы.