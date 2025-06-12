Альтернативная концовка, показанная в удаленных сценах, переносит зрителя в будущее. В ней спустя много лет состарившаяся Сара сидит на скамье в парке и рассказывает, что Джон стал политиком и обзавелся семьей. Мир спасен, а Судный день так и не наступил, оставшись лишь в воспоминаниях Сары.