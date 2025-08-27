Они заработали целые состояния, стали легендами и могли бы оставить своим детям миллионы. Но не все звезды хотят передавать накопленное потомкам. Одни осознанно отказываются от наследства для детей, считая, что так воспитают их самостоятельными и трудолюбивыми. Другие поступают так из-за личных конфликтов, а кто-то изначально планировал завещать все состояние на благотворительность. Разбираем истории актеров, которые решили оставить детей без наследства.
Дэвид Кэссиди
Звезда сериала «Семья Партридж» Дэвид Кэссиди, скончался в 2017 году, оставив после себя состояние в 150 тысяч долларов. Он принял решение лишить наследства свою дочь, Кэти Кэссиди, которая также является известной актрисой. Основной причиной такого решения были сложные отношения между ними.
Кэти воспитывалась своей матерью и отчимом, и она не поддерживала отношения с биологическим отцом. В одном из интервью Кэссиди открыто заявлял, что не считает себя отцом для Кэти, в то время как своего сына он описывал как «одного из лучших людей, которых он когда-либо встречал». Примечательно, что, несмотря на примирение отца с дочерью незадолго до его смерти, она была исключена из его завещания. Все активы Кэссиди были переданы его сыну и братьям.
Кирк Дуглас
Звезда фильмов «Спартак» и «Жажда жизни» скончался в 2020 году в возрасте 103 лет. Его состояние оценивалось примерно в 61 миллион долларов. Вместо того чтобы передать его своим детям, включая актера Майкла Дугласа, он завещал большую часть средств — около 50 миллионов долларов — Фонду Дугласа, который он основал с женой Энн в 1964 году.
Этот фонд поддерживает различные благотворительные организации, включая Детскую больницу Лос-Анджелеса и Университет Сент-Лоуренса. Что касается недвижимости, Дуглас владел домом в Беверли-Хиллз, который был продан после его смерти за девять миллионов долларов.
Шон Коннери
Известный по роли Джеймса Бонда Шон Коннери скончался в 2020 году. Его состояние оценивалось примерно в 350 миллионов долларов. Еще при жизни Коннери открыто говорил о своем намерении лишить наследства своего сына Джейсона. Так он хотел преподать сыну урок о том, что все деньги нужно заработать самостоятельно. В 2007 году актер публично выразил желание, чтобы его 45-летний сын не зависел от финансовой поддержки отца.
Джеки Чан
Легендарный китайский актер Джеки Чан имеет состояние около 400 миллионов долларов. Помимо этого, он владеет несколькими объектами недвижимости в США, Австралии, Гонконге, Сингапуре и Китае.
Он заявил: «Если он способен, он заработает свои деньги. Если нет, он просто потратит мои». Это решение также связано с напряженными отношениями между отцом и сыном, особенно после ареста Джейси за хранение запрещенных веществ в 2014 году.
Филип Сеймур Хоффман
Оскароносный актер Филип Сеймур Хоффман скончался в 2014 году, оставив после себя состояние в 35 миллионов долларов. Завещание Хоффмана предусматривало только одного получателя всего его состояния — его давнюю подругу и художника по костюмам Марианну О'Доннелл. Примечательно, что у пары было трое общих детей, но актер не включил их в завещание. Его бухгалтер сообщил, что Хоффман не хотел, чтобы его наследники испытали ощущение «детей трастовых фондов».
Дэниэл Крэйг
Еще один Джеймс Бонд, который решил оставить своих детей без наследства. Его состояние оценивается в 160 миллионов долларов. Помимо этого, Крэйг и его жена, актриса Рэйчел Вайс, владеют несколькими объектами недвижимости, включая: дом в Лондоне, пентхаус в Нью-Йорке и таунхаус в Бруклине.
Актер заявил, что считает передачу наследства «отвратительной» и планирует потратить свое состояние при жизни или передать его на благотворительность.
Джоан Кроуфорд
Легендарная голливудская звезда Джоан Кроуфорд, мать четверых приемных детей, скончалась в 1977 году. Ее состояние оценивалось примерно в 2 миллиона долларов.
Кроуфорд лишила наследства двух своих старших приемных детей, Кристину и Кристофера. В завещании она прямо заявила, что «намерена не предусматривать никаких положений для моего сына Кристофера или моей дочери Кристины по причинам, которые хорошо известны им самим».
Кристина Кроуфорд утверждала в своей мемуарной книге «Дорогая мамочка», что мать физически и эмоционально издевалась над ней и Кристофером. Непростыми были и отношения с сыном.
После смерти Кроуфорд Кристина и Кристофер оспорили завещание. Они утверждали, что их младшая сестра Кэти и ее муж манипулировали Кроуфорд, воспользовавшись «ослабленным и искаженным психическим и физическим состоянием» актрисы. В результате оспаривания завещания, Кристина и Кристофер разделили 55 тысяч долларов.
Тони Кертис
Звезда фильма «Вегас», обладатель премии «Золотой глобус» Тони Кертис скончался в сентябре 2010 года в возрасте 85 лет. Его состояние оценивалось в 40 миллионов долларов. Завещание Кертиса прямо заявляло: «Я подтверждаю существование моих детей... и намеренно и с полным знанием решил не передавать им ничего». Все его состояние было унаследовано исключительно его шестой женой, Джилл Ванденберг, которая была на 45 лет моложе его.
Пять детей Кертиса, включая известных актрис Джейми Ли Кертис и Аллегру Кертис, были шокированы, узнав о своем исключении из завещания. Аллегра позже публично заявила: «Я считаю, что на него оказали влияние, и мы все знаем, кто на него повлиял. Мне не нужно называть ее имя».
Судебные документы, поданные сестрой Аллегры, Келли, утверждали, что решение отца было «результатом принуждения, угрозы, мошенничества или неправомерного влияния со стороны Джилл Кертис и/или других лиц». Через год после смерти Кертиса его вдова продала сотни личных вещей и памятных предметов на аукционе, выручив более 1 миллиона, причем дети с этого не получили ничего.