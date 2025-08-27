Кэти воспитывалась своей матерью и отчимом, и она не поддерживала отношения с биологическим отцом. В одном из интервью Кэссиди открыто заявлял, что не считает себя отцом для Кэти, в то время как своего сына он описывал как «одного из лучших людей, которых он когда-либо встречал». Примечательно, что, несмотря на примирение отца с дочерью незадолго до его смерти, она была исключена из его завещания. Все активы Кэссиди были переданы его сыну и братьям.