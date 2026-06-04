Одной из самых известных и успешных актрис Голливуда Анджелине Джоли 4 июня исполняется 51 год. Ее карьера началась с модельных показов и небольших ролей в кино, но уже в 1998 году она прославилась благодаря телевизионной драме «Джиа». Годом позже Джоли сыграла в фильме «Прерванная жизнь». Этот проект принес ей «Оскар» за лучшую роль второго плана. Совсем скоро Анджелина Джоли вошла в список самых высокооплачиваемых актрис мира — она снялась в блокбастерах «Мистер и миссис Смит», «Александр» и многих других. Вспоминаем пять фильмов, в которых она сияла ярче всего.
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц»
Первым крупным блокбастером в карьере Джоли стала экранизация видеоигры Tomb Raider. Она сыграла бесстрашную искательницу приключений Лару Крофт. Для этой роли актриса освоила британский акцент и обучилась по боевым искусствам.
Критики встретили фильм прохладно — «Лара Крофт» получила в основном негативные отзывы. Так, Guardian писал, что сюжет «Лары Крофт пустой и бессвязный». Тем не менее сама актриса запомнилась зрителю — повторить образ Лары Крофт не удалось никому другому. Сегодня Лара Крофт считается каноничной именно в исполнении Джоли.
«Ложное искушение»
В этой шпионской драме, режиссером которой выступил Роберт Де Ниро, Джоли сыграла Маргарет «Кловер» Рассел — жену агента ЦРУ Эдварда Уилсона (Мэтт Дэймон). Перед съемками она вместе с Де Ниро долго читала и обсуждала сцены, поскольку режиссер сомневался, что Джоли способна сыграть такую сломленную женщину. Однако ей было интересно принять этот вызов — роль, которой никто от нее не ожидал.
Сама Джоли за роль Кловер не получила кинонаграды. Однако в 2007 году фильм «Ложное искушение» вместе с актерским ансамблем получил Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля. Кроме того, картина была номинирована на «Оскар» за работу художников-постановщиков.
«Подмена»
В картине Клинта Иствуда «Подмена» Джоли сыграла Кристин Коллинз, ее сын исчез при загадочных обстоятельствах. Фильм рассказывает историю борьбы матери за справедливость, и актерская работа Джоли в нем была признана одной из лучших в ее карьере. Критики отметили «чрезвычайный диапазон и глубину эмоций», с которыми она сыграла отчаявшуюся мать. Эта роль была отмечена крупными премиями: BAFTA, Critics’ Choice: «Золотой глобус» и Премией Гильдии киноактеров.
«Кутюр»
В драме «Кутюр» Анджелина Джоли сыграла Максин — режиссера из США, которой предстоит снять фильм о Недели высокой моды в Париже. В центре сюжета оказывается неожиданная дружба двух женщин из совершенно разных миров. Для Джоли эта роль стала редким возвращением в европейское авторское кино после нескольких лет работы преимущественно в крупных студийных проектах.
Особое внимание создатели уделили атмосфере модной индустрии. Съемки проходили во время реальной Недели высокой моды, а в кадре появились настоящие показы. Критики отмечали, что Джоли органично смотрится в роли женщины, которая за внешним блеском скрывает одиночество и жизненный опыт, а сама картина получилась не столько о моде, сколько о человеческих отношениях и втором шансе.
«Мария»
Биографическая драма «Мария» посвящена последним годам жизни легендарной оперной певицы Марии Каллас. Анджелина Джоли воплотила на экране одну из самых знаменитых женщин XX века, показав не триумфальную звезду сцены, а человека, который пытается справиться с одиночеством, воспоминаниями и угасающей славой. Режиссером картины выступил Пабло Ларраин, ранее снявший байопики о Жаклин Кеннеди и принцессе Диане.
Ради роли Джоли несколько месяцев занималась вокалом и изучала архивные записи Каллас. В фильме использовалось сочетание оригинального голоса певицы и вокала самой актрисы, что позволило добиться максимальной достоверности. После премьеры на Венецианском кинофестивале критики назвали работу Джоли одной из сильнейших за последние годы, отметив ее способность передать одновременно величие и уязвимость своей героини.