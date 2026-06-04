Одной из самых известных и успешных актрис Голливуда Анджелине Джоли 4 июня исполняется 51 год. Ее карьера началась с модельных показов и небольших ролей в кино, но уже в 1998 году она прославилась благодаря телевизионной драме «Джиа». Годом позже Джоли сыграла в фильме «Прерванная жизнь». Этот проект принес ей «Оскар» за лучшую роль второго плана. Совсем скоро Анджелина Джоли вошла в список самых высокооплачиваемых актрис мира — она снялась в блокбастерах «Мистер и миссис Смит», «Александр» и многих других. Вспоминаем пять фильмов, в которых она сияла ярче всего.