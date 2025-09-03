Хорошо известно, что звезда американских боевиков Арнольд Шварценеггер пришел в кино из бодибилдинга. Не удивительно, ведь суть этого спорта в создании максимально эстетичного тела, хорошо смотрящегося на экране. Но бодибилдинг — не единственный спорт, поставляющий кинобизнесу популярных актеров.
Соня Хени
Норвежская спортсменка Соня Хени является одной из самых титулованных фигуристок. Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы в одиночном катании пользовалась огромной популярностью на родине и за ее пределами. После завершения спортивной карьеры в 1936 году она занялась ледовыми шоу, которые приносили солидный доход.
В тот же период она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox. Хени снимаясь преимущественно в музыкальных комедиях, содержащих сцены фигурного катания. Первый же фильм с ее участием «Одна на миллион» вошел в список самых кассовых картин 1937 года и получил номинацию на «Оскара» за лучшую хореографию.
Самым известным фильмом Сони Хени является музыкальная комедия «Серенада солнечной долины», снятая Х. Брюсом Хамберстоуном. Хени играет юную норвежскую девушку Карен Бенсон, которая бежала в США от ужасов войны и там нашла свою любовь. Фильм получил три номинации на «Оскар», вознес на вершину славы Гленна Миллера с его оркестром и способствовал популяризации горнолыжного отдыха.
Эстер Уильямс
Американская пловчиха Эстер Уильямс не помышляла о карьере киноактрисы. Она увлекалась плаваньем и к 16 годам выиграла три чемпионата США. Уильямс имела все шансы отправиться представлять страну на летних Олимпийских играх 1940 года, но Вторая мировая война помешала этим планам.
Атлетичную девушку заметил организатор музыкально-плавательного шоу Aquacade Билли Роуз и пригласил ее поучаствовать. Партнером Уильямс стал знаменитый пловец и исполнитель роли Тарзана в серии фильмов — Джонни Вайсмюллер. В Aquacade ее заметили скауты Metro-Goldwyn-Mayer, и вскоре девушка подписала контракт с киностудией.
Эстер Уильямс стала звездой фильмов в специфическом жанре аквамюзикла, который подразумевал сочетание пения и плаванья. После первой значимой роли в ленте 1943 года «Парень по имени Джо» она снялась почти в трех десятках картин, большая часть которых приносила студии MGM солидную прибыль. Уильямс активно снималась до начала 60-х, после чего постепенно отошла от дел.
Шон Коннери
Шотландский актер Шон Коннери не нуждается в представлении. Первый исполнитель роли Джеймса Бонда, звезда фильмов «Неприкасаемые», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Имя розы», «Первый рыцарь» и множества других. За вклад в искусство королева Елизавета II произвела актера в рыцари.
Но до того как стать всемирно известным актером Шон Коннери занимался бодибилдингом и подрабатывал натурщиком в Эдинбургском колледже искусств. Параллельно он играл в футбол за шотландскую команду Bonnyrigg Rose и даже получил приглашение в известный клуб Manchester United. Хорошенько подумав, Коннери решил отказаться.
Чак Норрис
Спортом, из которого в кино пришел Чак Норрис, стало каратэ. Одной из разновидностей этого единоборства Норрис увлекся во время службы в армии, и после выхода в отставку открыл студию боевых искусств. В 60-х годах он активно тренировался и участвовал в разнообразных соревнованиях. Тогда, во время одного из турниров, он познакомился с известным актером и мастером боевых искусств Брюсом Ли.
Встреча оказалась судьбоносной. Сначала они вместе работали над шпионским боевиком «Команда разрушителей», а затем Брюс Ли пригласил Чака Норриса в свой фильм «Путь дракона» на роль злодея по имени Кольт. Эта роль стала прорывной для Норриса и закрепила за ним амплуа актера боевиков. Впоследствии актер снялся в десятках фильмов и сериалов, в которых демонстрировал свое мастерство каратэ.
Винни Джонс
Британский актер Винни Джонс со школы мечтал стать футболистом. И стал им. Поиграв в юности в любительских и полупрофессиональных командах, в 21 год он заключил контракт с футбольным клубом Wimbledon, а через пять лет уже играл в Chelsea. В 1994 году Джонс стал игроком национальной сборной Уэльса и провел за нее девять матчей.
На поле Винни Джонс имел репутацию крайне жесткого игрока, и нет ничего удивительного, что в кино он играет «плохих парней». Его первым появлением на экране стала роль Большого Криса в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». На следующий год после выхода картины Джонс закончил спортивную карьеру и с головой ушел в кино. На его счету несколько десятков фильмов, включая «Большой куш», «Евротур» и другие.
Джейсон Ли
Главным детским увлечением будущего актера и режиссера Джейсона Ли был скейтборд. Ради карьеры профессионального скейтбордиста он даже бросил школу, и на рубеже 80-х — 90-х занимался исключительно катанием, а затем основал компанию, занимающуюся дистрибуцией досок и снаряжения для скейтбординга.
Главное увлечение своей жизни он не бросил даже решив заняться кино. Поначалу он снимался в роликах о скейтбординге. В 1995 году Джейсон Ли появился в комедийном фильме Кевина Смита «Тусовщики из супермаркета», а затем еще в шести фильмах этого же режиссера. Также актер снялся в фильме «Ванильное небо» с Томом Крузом, сыграл солиста рок-группы в музыкальной драме «Почти знаменит» и исполнил главную роль в сериале «Меня зовут Эрл», за которую получил номинацию на «Золотой глобус».
Джина Карано
В юности Джина Карано увлекалась баскетболом и волейболом, но потом пошла на занятия муай-тай и втянулась. В первой половине 2000-х она провела 14 профессиональных поединков, из которых выиграла 12. Затем Карано перешла в ММА, где успешно выступала до 2009 года.
Еще до ухода из спорта Карано снималась в реалити-шоу и документальных фильмах, посвященных единоборствам. В 2009 году она появилась в эпизодической роли в боевике «Кровь и Кость», а через три года у нее была уже главная роль в фильме Стивена Содерберга «Нокаут». Актриса снялась в шестой части франшизы «Форсаж», комедийном боевике «Дэдпул», фантастическом сериале «Мандалорец» и других фильмах.