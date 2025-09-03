Спортом, из которого в кино пришел Чак Норрис, стало каратэ. Одной из разновидностей этого единоборства Норрис увлекся во время службы в армии, и после выхода в отставку открыл студию боевых искусств. В 60-х годах он активно тренировался и участвовал в разнообразных соревнованиях. Тогда, во время одного из турниров, он познакомился с известным актером и мастером боевых искусств Брюсом Ли.