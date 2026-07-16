Изначально роль Ивана Грозного и управдома Бунши предлагали Юрию Никулину, но он отказался, считая, что фильм не пройдет худсовет. Другие кандидаты — Георгий Вицин, Евгений Лебедев и Евгений Евстигнеев — по разным причинам не подошли. В итоге роль досталась Юрию Яковлеву, известному по «Гусарской балладе».

Роль Жоржа Милославского сначала писалась под Андрея Миронова, но худсовет решил, что он слишком утончен для такого персонажа. После некоторых споров роль отдали Леониду Куравлеву, который отлично воплотил харизматичного авантюриста.

Цензура в те времена была жесткой, но в фильм Гайдая проверяющие внесли лишь незначительные правки. Царю заменили жарку котлет на угощение килькой и колбасой, чтобы не упрощать его образ. Несмотря на борьбу с пьянством, герои всё же пьют «Столичную». А номер «3-62», произнесенный Милославским, совпадает с ценой бутылки водки в те годы.

Леонид Гайдай настаивал на настоящей еде на царском столе и даже вложил в реквизит 200 рублей из своего кармана. Однако из-за случайно попавшей в кадр бутылки «Боржоми» эпизод пришлось переснимать. При этом не вся еда была исторически достоверной: баклажанная икра появилась в России позже описываемых событий, а в кадре использовали еще и кабачковую.

Песню «Звенит январская вьюга» изначально должна была исполнить София Ротару, но ее голос не сочетался с тембром героини Натальи Селезневой. Кроме того, в ее исполнении музыкальная композиция версия звучала слишком серьезно. В итоге песню перепела Нина Бродская — более легко и комедийно.