Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — один из самых узнаваемых фильмов советского кино. Неотъемлемой частью его успеха стали тщательно подобранные места съемок: одни помогли воссоздать атмосферу эпохи Ивана Грозного, другие показали привычную советскую Москву 1970-х. Рассказываем, где снимали фильм и какие локации появились в кадре.
Города, места и локации, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию»
Несмотря на то, что сюжет фильма Леонида Гайдая охватывает всего один день, съемочный процесс занял около года. Лента вышла на экраны в 1973 году и собрала более 60 миллионов зрителей. По сценарию инженер Шурик (Александр Демьяненко) запускает машину времени, в результате чего царь Иван Грозный оказывается в советской Москве, а его «гостями» в XVI веке становятся управдом Бунша (Юрий Яковлев) и вор Милославский (Леонид Куравлев).
Большая часть сцен была снята на «Мосфильме», где специально построили масштабные декорации. Но для некоторых эпизодов понадобились настоящие архитектурные памятники, создающие эффект исторической достоверности. Поэтому часть работы перенесли за пределы студии, выбрав для съемок аутентичные городские локации. Многие из них хорошо сохранились и до сих пор вызывают интерес у поклонников советского кино. Рассмотрим их подробнее.
Дом Шурика
Квартиры персонажей — Шурика, Бунши и других жильцов — были полностью воссозданы в павильонах киностудии «Мосфильм». В кадре из реального здания использовали только фасад — это дом № 13, расположенный на улице Новокузнецкой в Москве. Здание, выполненное в стиле конструктивизма, благодаря своей характерной ломаной форме получило неофициальные прозвища — «гармошка» и «пьяный дом».
Сегодня этот адрес часто фигурирует в объявлениях о продаже недвижимости как локация, попавшая в кадр знаменитой советской комедии. При этом сами съемки внутри дома были невозможны: узкие лестничные пролеты и тесные пространства не подходили для размещения оборудования.
Телефонная будка, которую зрители видят у входа, не принадлежит дому — ее специально установили для съемок. В ней разворачиваются две важные сцены: разговор Милославского со Шпаком и звонок подруги Галочки, радостно сообщающей о ее скором вылете в Гагры с Якиным.
Ростовский кремль
В роли Московского Кремля на экране выступил архитектурный ансамбль Ростовского кремля. Белокаменное сооружение XIX века с просторным двором, звонницей, крытыми переходами и эффектным «красным крыльцом» органично передавало дух XVI столетия. Именно здесь разворачивается одна из ключевых сцен: дьяк Феофан (Савелий Крамаров), приняв гостей из будущего за нечистую силу, поднимает тревогу. Начинается погоня, в ходе которой герои совершают зрелищный «прыжок» с крепостной стены. Интересно, что высота стены в действительности не превышает 2,5 метра. Гайдай сознательно выбрал самый невысокий участок, чтобы не рисковать безопасностью актеров.
На территории кремля были отсняты эпизоды с народными беспорядками, сопровождающиеся криками «Царя! Царя! Шайбу! Шайбу!..», а также сцена отправления войска, идущего на Крымского хана под знаменитую «Марусю». Внутренние же покои, где разыгрывается «царская» линия с переодетым управдомом, создавались в павильонах «Мосфильма».
Любопытная деталь: костюмы, использованные в сценах XVI века, достались съемочной группе от другого масштабного проекта — фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
Вид с балкона
Кадр, в котором Иван Грозный выходит на балкон и с изумлением восклицает «Лепота!», не имеет отношения к зданию на Новокузнецкой, где, по сюжету, находится квартира Шурика. С обычной девятиэтажки такой обзор получить было невозможно, поэтому сцену сняли с одной из сталинских высоток на Калининском проспекте — сегодня это Новый Арбат.
С этой точки камера захватила внушительную панораму: изгиб Москвы-реки, начало Кутузовского проспекта, здание СЭВ, известное как «дом-книжка», и силуэт гостиницы «Украина». Благодаря такому фону сцена приобрела особую выразительность: восторг царя сменяется раздражением, когда на соседние балконы высыпают шумные жильцы. Следом звучит еще одна культовая фраза: «Оставь меня, старушка, я в печали».
Магазин «Радиотовары»
После того как царская алебарда попадает в машину времени и сжигает транзисторы, Шурику приходится срочно искать замену. В фильме он обходит три магазина — в одном идет инвентаризация, в другом ремонт, а в третьем его встречает навязчивый спекулянт.
На деле сцены снимались всего в двух реальных точках — в магазинах «Радиотовары» и «Свет», располагавшихся неподалеку друг от друга в центре Москвы. По одной из версий, близость этих локаций стала одной из причин, по которой Гайдай выбрал в качестве основного дома фасад здания на Новокузнецкой, наряду с его необычной «ломаной» архитектурой.
Сегодня в этих помещениях уже нет радиоэлектроники — их заняли магазины с продуктами, бытовыми товарами и спортинвентарем. Но внимательные поклонники фильма до сих пор узнают знакомые детали в обстановке и витринах.
Гагра
Хотя по сюжету режиссер Якин (Михаил Пуговкин) улетает с Зиночкой (Наталья Селезнева) в солнечные Гагры, на самом деле сцены снимались в Крыму — в Ялте. Именно на ялтинском побережье были отсняты кадры, где звучит ставшая культовой песня «С любовью встретиться» («Звенит январская вьюга...») в исполнении героини Надежды Севастьяновой.
В качестве фона выступил один из пирсов с живописным видом на море и ялтинскую набережную. Хотя эпизод занимает всего несколько минут экранного времени, локация запомнилась настолько, что спустя годы здесь появился памятник герою Михаила Пуговкина. Скульптура воспроизводит характерную позу Якина — нога на ногу, надменный взгляд и полное наслаждение отпуском. Интересно, что в фильме персонаж сидел спиной к морю, а памятник почему-то развернули лицом к воде.
Прохожие регулярно трут бронзовому Якину нос — похоже, в надежде на удачу или творческое вдохновение.
Какие места съемок можно посетить сейчас
Практически все локации, в которых работала съемочная группа, можно посетить в наши дни. Конечно, далеко не все из них остались в неизменном виде, но все же узнать их вполне реально.
Собрали основные локации в таблицу.
|Новокузнецкая, 13, Москва
|Фасад «ломаного» дома, ставший «домом Шурика». Интерьеры снимались в павильонах.
|Ростовский кремль
|Исполнил роль Московского кремля; здесь проходили сцены с Феофаном, погоней и войском.
|Сталинская высотка на Новом Арбате, Москва
|Балкон с видом на город, где Иван Грозный говорит «Лепота!» и «Оставь меня, старушка…».
|Магазины «Радиотовары» и «Свет», Москва
|Места, где Шурик ищет транзисторы; расположены рядом с домом на Новокузнецкой.В настоящее время в этих зданиях открыты другие торговые точки.
|Пирс в Ялте
|Заменил Гагры; здесь Зиночка поёт «Звенит январская вьюга…». Сегодня здесь установлен памятник Якину.
Интересные факты о фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Съемки длились долго и были достаточно сложными, поэтому, разумеется, без казусов не обошлось. Расскажем о нескольких самых интересных фактах.
Изначально роль Ивана Грозного и управдома Бунши предлагали Юрию Никулину, но он отказался, считая, что фильм не пройдет худсовет. Другие кандидаты — Георгий Вицин, Евгений Лебедев и Евгений Евстигнеев — по разным причинам не подошли. В итоге роль досталась Юрию Яковлеву, известному по «Гусарской балладе».
Роль Жоржа Милославского сначала писалась под Андрея Миронова, но худсовет решил, что он слишком утончен для такого персонажа. После некоторых споров роль отдали Леониду Куравлеву, который отлично воплотил харизматичного авантюриста.
Цензура в те времена была жесткой, но в фильм Гайдая проверяющие внесли лишь незначительные правки. Царю заменили жарку котлет на угощение килькой и колбасой, чтобы не упрощать его образ. Несмотря на борьбу с пьянством, герои всё же пьют «Столичную». А номер «3-62», произнесенный Милославским, совпадает с ценой бутылки водки в те годы.
Леонид Гайдай настаивал на настоящей еде на царском столе и даже вложил в реквизит 200 рублей из своего кармана. Однако из-за случайно попавшей в кадр бутылки «Боржоми» эпизод пришлось переснимать. При этом не вся еда была исторически достоверной: баклажанная икра появилась в России позже описываемых событий, а в кадре использовали еще и кабачковую.
Песню «Звенит январская вьюга» изначально должна была исполнить София Ротару, но ее голос не сочетался с тембром героини Натальи Селезневой. Кроме того, в ее исполнении музыкальная композиция версия звучала слишком серьезно. В итоге песню перепела Нина Бродская — более легко и комедийно.
Машину времени пришлось создавать с нуля. Художники-постановщики специально разработали необычный дизайн аппарата Шурика, вдохновляясь научной фантастикой 1960-х годов. Большую часть конструкции изготовили из подручных материалов, а мигающие лампы и вращающиеся детали сделали машину одной из самых запоминающихся декораций советского кино.