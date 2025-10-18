Ричмонд
«Иван Васильевич: Назад в будущее» и другие 6 советских фильмов с курьезными переводами

Советские фильмы в США порой получают самые неожиданные названия. Разбираем самые смешные и странные переводы советских лент для американской аудитории
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Юрий Яковлев и Леонид Куравлев в фильме Иван Васильевич меняет профессию
Юрий Яковлев и Леонид Куравлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Русский язык полон нюансов, и не все легко передать на английский. Тем не менее западные зрители любят советские фильмы за душевность, психологизм и тонкий юмор. Но как иностранцы поняли названия этих лент? Разбираемся на самых ярких примерах.

They Fought for Their Country — «Они сражались за Родину»

Василий Шукшин в роли Петра Лопахина в фильме «Они сражались за Родину»
Василий Шукшин в роли Петра Лопахина в фильме «Они сражались за Родину»

Антивоенная эпопея Сергея Бондарчука рассказывает о группе солдат под Сталинградом. За океаном фильм вышел под названием They Fought for Their Country, что дословно означает «Они сражались за свою страну». В английском названии теряется сакральный оттенок слова «Родина» (Motherland), и этот смысл переводчики передать не смогли. 

Западные зрители, проявляющие особый интерес к военной тематике, особенно оценили фильм за внимание к человеческим судьбам. Пресса отмечала «пронзительную правду военных будней» и мужество советских героев.

Ivan Vasilievich: Back to the Future — «Иван Васильевич меняет профессию»

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Комедия Леонида Гайдая, основанная на пьесе Михаила Булгакова, рассказывает о том, как инженер Шурик случайно отправляет в XVI век домоуправа Ивана Буншу и вора Милославского, а царя Ивана Грозного переносит в Москву 1970-х годов. Оригинальное название «Иван Васильевич меняет профессию» иронично обыгрывает бюрократический язык и точно передает дух эпохи.

В США фильм шел под названием Ivan Vasilievich: Back to the Future — словно отсылкой к популярной голливудской франшизе «Назад в будущее», которая, к слову, вышла на 12 лет позже. Такой вариант искажает и тон, и суть оригинала.

The Dawns Here Are Quiet — «А зори здесь тихие»  

Ирина Шевчук в фильме «А зори здесь тихие»
Ирина Шевчук в фильме «А зори здесь тихие»Источник: Legion-Media.ru

Военная драма Станислава Ростоцкого рассказывает о женском зенитном расчете под командованием старшины Васкова (в исполнении Андрея Мартынова). Картина была номинирована на «Оскар» как лучший зарубежный фильм. Название The Dawns Here Are Quiet — почти дословный перевод, в котором удалось сохранить поэтичность оригинала. Критики на Западе называли ленту «искренней и пронзительной», отмечая ее глубокий психологизм.

Kidnapping, Caucasian Style — «Кавказская пленница» 

Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Наталья Варлей и Александр Демьяненко в роли Нины и Шурика в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Комедия Леонида Гайдая повествует о студенте Шурике, который отправляется на Кавказ для изучения местных обычаев и оказывается втянутым в похищение девушки по имени Нина. Оригинальное название «Кавказская пленница» отсылает к поэме Александра Пушкина и несет в себе ироничный оттенок.

Английский перевод Kidnapping, Caucasian Style (дословно «Похищение в кавказском стиле») передает лишь буквальный смысл, теряя культурные и литературные отсылки оригинала. Название подошло бы для современных криминальных комедий, но в нем потерялись связь с литературной традицией и тонкий юмор советской эпохи.

Only Old Men Are Going to Battle — «В бой идут одни "старики"» 

Леонид Быков и Владимир Талашко в фильме «В бой идут одни “старики”»
Леонид Быков и Владимир Талашко в роли Алексея Титаренко и Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни “старики”»

Культовый фильм Леонида Быковы «В бой идут одни "старики"» рассказывает о командире авиаэскадрильи, который старается беречь молодых и в бой отправляет только «стариков» — тех, кто уже не в первый раз смотрит смерти в лицо. Перевод Only Old Men Are Going to Battle буквально передает структуру, но теряет смысл: в русском контексте «старики» — не по возрасту, а по боевому опыту. 

За рубежом этот нюанс ускользнул, и название ассоциируется с пожилыми людьми. Несмотря на это, фильм оценили за искренность, юмор и сильное чувство товарищества.

Seventeen Moments of Spring — «Семнадцать мгновений весны» 

Вячеслав Тихонов в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны»
Вячеслав Тихонов в роли Макса Отто фон Штирлица в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны»

Главный герой, советский разведчик Штирлиц (Вячеслав Тихонов), внедряется в гитлеровское окружение. Название — Seventeen Moments of Spring — дословный перевод советского оригинала «Семнадцать мгновений весны». С одной стороны, это буквальное указание на хронологический отрезок — 17 дней весны 1945 года, в которые разворачивается действие сериала. Но куда важнее эмоционально-поэтический подтекст.

«Мгновения весны» — это не просто дни календаря, а короткие, хрупкие моменты надежды, пробуждения, жизни на фоне мрачной, почти безысходной атмосферы войны. Весна в названии противопоставляется серости нацистского рейха, где действует Штирлиц. Это метафора грядущего освобождения, возрождения, окончания войны, которое еще не наступило, но уже чувствуется в воздухе.

My Name is Ivan — «Иваново детство» 

Валентина Малявина в фильме «Иваново детство»
Валентина Малявина в роли Маши в фильме «Иваново детство»

Дебютный полнометражный фильм Андрея Тарковского повествует о 12-летнем мальчике по имени Иван, который после гибели семьи становится разведчиком во время Великой Отечественной войны. Название «Иваново детство» отражает утрату детской беззаботности и юности с началом войны. Режиссер хотел показать противоестественность войны и выбрал детство как главную тему, потому что именно оно наиболее ярко контрастирует с военным ужасом. 

В американском прокате фильм вышел под названием My Name is Ivan, что переводится как «Меня зовут Иван». Такой перевод упрощает и обедняет оригинальное название, в нем теряется смысл и эмоциональный контекст, заложенный Тарковским.

The Flight — «Бег» 

Евгений Евстигнеев и Владислав Дворжецкий в фильме «Бег» 
Евгений Евстигнеев и Владислав Дворжецкий в роли Парамона Корзухина и Романа Хлудова в фильме «Бег» 

Фильм рассказывает о белогвардейском генерале и аристократах, бежавших из России после революции и Гражданской войны и живущих в изгнании в Турции и Франции. Перевод названия «Бег» — The Flight — прост и точен (англ. «Бегство» или «Побег»). Западная пресса отмечала «захватывающую историю об утратах и надеждах эмигрантов».