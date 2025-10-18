Культовый фильм Леонида Быковы «В бой идут одни "старики"» рассказывает о командире авиаэскадрильи, который старается беречь молодых и в бой отправляет только «стариков» — тех, кто уже не в первый раз смотрит смерти в лицо. Перевод Only Old Men Are Going to Battle буквально передает структуру, но теряет смысл: в русском контексте «старики» — не по возрасту, а по боевому опыту.