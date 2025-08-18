Об их знакомстве ходят легенды. По одной из них, будущий актер так грациозно продавал краденое золото на улицах, что режиссер не смог пройти мимо такого редкого кадра. Сказка эта, конечно, ложь, да в ней есть доля правды: Джейсон Стэйтем действительно виртуозно занимался продажами и снимался в рекламных роликах. А подающему надежды постановщику Гаю Ричи посчастливилось его вовремя увидеть. Благодаря этому в 1998-ом вышел знаменитый циничный триллер «Карты, деньги, два ствола».