На ежегодной вечеринке Met Gala 2025 одна из журналисток попросила представиться человека в черном костюме, идущего по парадной дорожке, и тот немного смущенно ответил, что его зовут Шах Рукх Кхан. В этом проявился непробиваемый шовинизм американцев, ведь Шах Рукх Кхан легендарный актер Болливуда, известный далеко за пределами Индии. Не узнать его — профессиональный конфуз для репортера, освещающего Met Gala. С другой стороны, в 2018 артист взял перерыв в карьере, который прервал лишь в 2023 году, а за это время могло появиться новое поколение молодых американских журналистов. Что же побудило человека, носящего прозвище «Король Болливуда» отойти от дел, и чем он занимается сейчас — расскажем в нашем материале.
Тернистый путь к славе
Будущая звезда Болливуда начал карьеру актера с сериала «Новобранец», в котором снялся в год окончания университета. Интересно, что обучался Шах Рукх Кхан по направлению «Экономика», но уже тогда большую часть свободного времени проводил в театральной студии, и после выпуска сразу подался в актеры.
Его первым фильмом на большом экране стала комедийная мелодрама «Безумная любовь» 1992 года, за которую он получил самую престижную награду индийского кинематографа Filmfare Award в номинации лучший дебют. Через год Шах Рукх Кхан закрепил успех триллером «Игра со смертью», который принес актеру первую в его жизни Filmfare Award за лучшую мужскую роль.
Взяв с места в карьер, актер и не думал тормозить. За следующие тридцать лет он снялся приблизительно в ста фильмах, не считая сериалы, ток-шоу и разнообразные телевизионные мероприятия. Кхан попробовал себя практически во всех жанрах и везде добился успеха, заслужив титул «Король Болливуда».
На пике карьеры он был более высокооплачиваемым актером, чем Том Круз или Джонни Деп, а по числу наград сравнился с легендой болливудского кино Дилипом Кумаром. В 2023-2024 году Шах Рукх Кхан (поклонники зовут его просто SRK) занял первое место в Индии по объемам уплаченных налогов. Его состояние оценивается приблизительно в 500 миллионов долларов, а армия поклонников подбирается к миллиардной отметке.
Сбой в популярности
Годами Шах Рукх Кхан демонстрировал неуемный талант и потрясающую работоспособность. Но ничто не длится вечно. В 2016 году провалился в прокате боевик Маниша Шарма «Фанат», где он сыграл роли певца по имени Арян Кханн и его преданного фаната Горава Чанду. Фильм провалился в прокате. Неудачу посчитали следствием нетипичной схемы картины, но, как оказалось, это был предвестник будущих неприятностей.
В следующем году он получил обвинения в шаблонной игре за роль в фильме «Богатей». Провальными стали фильмы «Ноль» и комедийная мелодрама «Когда Гарри встретил Седжал». В последнем партнершей актера стала Анушка Шарма, которая младше его на 22 года. Тогда критики язвительно писали, что еще пару десятилетий назад Кхан мог играть любовь с партнершами своей возрастной группы.
После ряда неудач Шах Рукх Кхан решил сделать перерыв и взял паузу в актерской карьере на неопределенное время.
Таймаут по-индийски
Во время перерыва Кхан вместе со звездами индийского кино Кангана Ранаутом, Раджкумаром Хирани и другими снялся в ролике Нарендры Моди, посвященном 150-летию Махатмы Ганди. Но главным его делом на этот период стала помощь стране в борьбе с пандемией, охватившей всю планету.
Помимо прямых финансовых пожертвований профильным фондам он закупил 50 000 СИЗ для медицинских работников. Он организовал закупки продовольствия, чтобы обеспечить более 5 000 малообеспеченных семей в Мумбаи, где живет сам, а также запустил работу кухни, ежедневно поставлявшей 2 000 обедов в больницы.
Также актер передал свой четырехэтажный офис под карантинный центр. Но главное — Шах Рукх Кхан агитировал остальных граждан Индии объединиться перед общей угрозой. Учитывая его безмерную популярность в Индии, этот призыв услышали многие сотни миллионов людей.
Снова в строю
Возвращение Шах Рукх Кхана в кино состоялось в 2023 году в фильме «Патхан: Схватка со смертью», где он сыграл сотрудника разведки, борющегося с контрабандой запрещенных веществ. Следом пошли триллер «Солдат» и комедийная драма «Дунки» о нелегальных мигрантах. Картины имели оглушительный успех. Они заняли первое, второе и четвертое места среди самых кассовых фильмов в карьере актера. Суммарные сборы составили более 300 миллионов долларов за один год.
В 2025 году состоялось первое появление актера на Met Gala. Он появился в стильном черном наряде с большим количеством золотых цепей и усыпанной бриллиантами буквой К, намекающей на его прозвище «Король Болливуда». Стильным аксессуаром стала трость с набалдашником в виде головы бенгальского тигра, инкрустированной драгоценными камнями. Наряд был разработан известным индийским дизайнером Сабьясачи Мукерджи.
В дальнейших планах у Шах Рукх Кхана продолжение актерской карьеры. В 2026 году ожидается выход фильма «Король», в котором партнершей Кхана станет актриса Дипика Падукон. Их сотрудничество началось в 2007 году с комедийной мелодрамы «Ом Шанти Ом», которая стала для Падукон первой в карьере. Актеры снимались в тандеме еще четыре раза, а фильм «Король» станет шестой их совместной работой.
Также Шах Рукх Кхан уделяет большое внимание семье. Рано потеряв родителей, он взял под опеку свою сестру, которая до сих пор живет в особняке актера в Мумбаи. В 1991 году, на самой заре карьеры Кхан женился на Гаури Чиббер и сохраняет ей верность уже более 30 лет. У пары двое собственных детей Арьян и Сухана, а также рожденный от суррогатной матери младший сын Абрам.
Старшие дети пошли по стопам отца, и в данный момент он поддерживает их первые шаги на избранном поприще. Арьян, обучавшийся в Голливуде на режиссера в конце года выпускает свой дебютный сериал с провокационным названием The Ba***ds of Bollywood. Дочь SRK Сухана уже успела поработать помощником режиссера в отцовском фильме «Ноль», а теперь снялась в эпизодической роли в следующем его фильме «Король».