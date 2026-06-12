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Что стало с Шах Рукх Кханом: жизнь, семья и новые роли короля Болливуда

Шах Рукх Кхан давно стал символом Болливуда и одним из самых известных актеров Индии. Рассказываем, как сегодня живет звезда культовых мелодрам
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Меня зовут Кхан
Кадр из фильма «Меня зовут Кхан»

На ежегодной вечеринке Met Gala 2025 одна из журналисток попросила представиться человека в черном костюме, идущего по парадной дорожке, и тот немного смущенно ответил, что его зовут Шах Рукх Кхан. В этом проявился непробиваемый шовинизм американцев, ведь Шах Рукх Кхан легендарный актер Болливуда, известный далеко за пределами Индии. Не узнать его — профессиональный конфуз для репортера, освещающего Met Gala. С другой стороны, в 2018 артист взял перерыв в карьере, который прервал лишь в 2023 году, а за это время могло появиться новое поколение молодых американских журналистов. Что же побудило человека, носящего прозвище «Король Болливуда» отойти от дел, и чем он занимается сейчас — расскажем в нашем материале.

Тернистый путь к славе

Шах Рукх Кхан в сериале «Новобранец»
Шах Рукх Кхан в роли Абхиманьи Рая в сериале «Новобранец»

Будущая звезда Болливуда начал карьеру актера с сериала «Новобранец», в котором снялся в год окончания университета. Интересно, что обучался Шах Рукх Кхан по направлению «Экономика», но уже тогда большую часть свободного времени проводил в театральной студии, и после выпуска сразу подался в актеры.

Шах Рукх Кхан и Шилпа Шетти в фильме «Игра со смертью»
Шах Рукх Кхан и Шилпа Шетти в роли Аджая Шармы и Симы Чопры в фильме «Игра со смертью»

Его первым фильмом на большом экране стала комедийная мелодрама «Безумная любовь» 1992 года, за которую он получил самую престижную награду индийского кинематографа Filmfare Award в номинации лучший дебют. Через год Шах Рукх Кхан закрепил успех триллером «Игра со смертью», который принес актеру первую в его жизни Filmfare Award за лучшую мужскую роль.

Взяв с места в карьер, актер и не думал тормозить. За следующие тридцать лет он снялся приблизительно в ста фильмах, не считая сериалы, ток-шоу и разнообразные телевизионные мероприятия. Кхан попробовал себя практически во всех жанрах и везде добился успеха, заслужив титул «Король Болливуда».

На пике карьеры он был более высокооплачиваемым актером, чем Том Круз или Джонни Деп, а по числу наград сравнился с легендой болливудского кино Дилипом Кумаром. В 2023-2024 году Шах Рукх Кхан (поклонники зовут его просто SRK) занял первое место в Индии по объемам уплаченных налогов. Его состояние оценивается приблизительно в 500 миллионов долларов, а армия поклонников подбирается к миллиардной отметке.

Сбой в популярности

Шах Рукх Кхан в фильме «Фанат»
Шах Рукх Кхан в роли Гаурава Чандны в фильме «Фанат»

Годами Шах Рукх Кхан демонстрировал неуемный талант и потрясающую работоспособность. Но ничто не длится вечно. В 2016 году провалился в прокате боевик Маниша Шарма «Фанат», где он сыграл роли певца по имени Арян Кханн и его преданного фаната Горава Чанду. Фильм провалился в прокате. Неудачу посчитали следствием нетипичной схемы картины, но, как оказалось, это был предвестник будущих неприятностей.

В следующем году он получил обвинения в шаблонной игре за роль в фильме «Богатей». Провальными стали фильмы «Ноль» и комедийная мелодрама «Когда Гарри встретил Седжал». В последнем партнершей актера стала Анушка Шарма, которая младше его на 22 года. Тогда критики язвительно писали, что еще пару десятилетий назад Кхан мог играть любовь с партнершами своей возрастной группы.

После ряда неудач Шах Рукх Кхан решил сделать перерыв и взял паузу в актерской карьере на неопределенное время. 

Таймаут по-индийски

Шах Рукх Кхан
Шах Рукх КханИсточник: Legion-Media.ru

Во время перерыва Кхан вместе со звездами индийского кино Кангана Ранаутом, Раджкумаром Хирани и другими снялся в ролике Нарендры Моди, посвященном 150-летию Махатмы Ганди. Но главным его делом на этот период стала помощь стране в борьбе с пандемией, охватившей всю планету.

Помимо прямых финансовых пожертвований профильным фондам он закупил 50 000 СИЗ для медицинских работников. Он организовал закупки продовольствия, чтобы обеспечить более 5 000 малообеспеченных семей в Мумбаи, где живет сам, а также запустил работу кухни, ежедневно поставлявшей 2 000 обедов в больницы.

Также актер передал свой четырехэтажный офис под карантинный центр. Но главное — Шах Рукх Кхан агитировал остальных граждан Индии объединиться перед общей угрозой. Учитывая его безмерную популярность в Индии, этот призыв услышали многие сотни миллионов людей.

Снова в строю

Шах Рукх Кхан в фильме «Патхан: Схватка со смертью»
Шах Рукх Кхан в роли Фироза Патана в фильме «Патхан: Схватка со смертью»

Возвращение Шах Рукх Кхана в кино состоялось в 2023 году в фильме «Патхан: Схватка со смертью», где он сыграл сотрудника разведки, борющегося с контрабандой запрещенных веществ. Следом пошли триллер «Солдат» и комедийная драма «Дунки» о нелегальных мигрантах. Картины имели оглушительный успех. Они заняли первое, второе и четвертое места среди самых кассовых фильмов в карьере актера. Суммарные сборы составили более 300 миллионов долларов за один год.

В 2025 году состоялось первое появление актера на Met Gala. Он появился в стильном черном наряде с большим количеством золотых цепей и усыпанной бриллиантами буквой К, намекающей на его прозвище «Король Болливуда». Стильным аксессуаром стала трость с набалдашником в виде головы бенгальского тигра, инкрустированной драгоценными камнями. Наряд был разработан известным индийским дизайнером Сабьясачи Мукерджи.

В дальнейших планах у Шах Рукх Кхана продолжение актерской карьеры. В 2026 году ожидается выход фильма «Король», в котором партнершей Кхана станет актриса Дипика Падукон. Их сотрудничество началось в 2007 году с комедийной мелодрамы «Ом Шанти Ом», которая стала для Падукон первой в карьере. Актеры снимались в тандеме еще четыре раза, а фильм «Король» станет шестой их совместной работой.

Кадр из фильма Богатей
Кадр из фильма «Богатей»

Также Шах Рукх Кхан уделяет большое внимание семье. Рано потеряв родителей, он взял под опеку свою сестру, которая до сих пор живет в особняке актера в Мумбаи. В 1991 году, на самой заре карьеры Кхан женился на Гаури Чиббер и сохраняет ей верность уже более 30 лет. У пары двое собственных детей Арьян и Сухана, а также рожденный от суррогатной матери младший сын Абрам.

Старшие дети пошли по стопам отца, и в данный момент он поддерживает их первые шаги на избранном поприще. Арьян, обучавшийся в Голливуде на режиссера в конце года выпускает свой дебютный сериал с провокационным названием The Ba***ds of Bollywood. Дочь SRK Сухана уже успела поработать помощником режиссера в отцовском фильме «Ноль», а теперь снялась в эпизодической роли в следующем его фильме «Король».