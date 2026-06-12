На ежегодной вечеринке Met Gala 2025 одна из журналисток попросила представиться человека в черном костюме, идущего по парадной дорожке, и тот немного смущенно ответил, что его зовут Шах Рукх Кхан. В этом проявился непробиваемый шовинизм американцев, ведь Шах Рукх Кхан легендарный актер Болливуда, известный далеко за пределами Индии. Не узнать его — профессиональный конфуз для репортера, освещающего Met Gala. С другой стороны, в 2018 артист взял перерыв в карьере, который прервал лишь в 2023 году, а за это время могло появиться новое поколение молодых американских журналистов. Что же побудило человека, носящего прозвище «Король Болливуда» отойти от дел, и чем он занимается сейчас — расскажем в нашем материале.