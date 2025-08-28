Коппола полагала, что Мюррей просто откажется от роли. Но спустя время он прочитал сценарий и без лишних вопросов вылетел в Токио, где и проходили съемки фильма. В итоге у Софии Копполы получилась душевная мелодрама о мужчине и женщине, которые за несколько дней успели полюбить и расстаться, навсегда изменив свою жизнь.