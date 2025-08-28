В мире кинематографа съемкам всегда предшествует нелегкий процесс подбора актеров на главные и второстепенные роли. Кастинг-директор может «отсмотреть» больше тысячи человек, прежде чем определиться с подходящей кандидатурой. Однако нередко режиссеры и сценаристы готовят роли специально под конкретного актера, которого они мечтают видеть в кадре. Собрали подборку из семи фильмов, в которых роли писались специально под актера.
Ума Турман — Беатрикс Киддо в «Убить Билла»
Режиссер Квентин Тарантино работал с Умой Турман на съемках «Криминального чтива», где девушка играла жену криминального авторитета. Эта роль принесла актрисе славу и номинацию на «Оскар». Но уже тогда Тарантино задумал нечто более масштабное.
Вместе с Умой Турман он работал над историей мести, написанной специально для нее. Пара сошлась на любви к спагетти-вестернам и снятым в Азии боевикам. Вскоре на свет родился сценарий «Убить Билла». Тарантино так не хотел резать некоторые сцены на монтаже, что по совету продюсера Харви Вайнштейна разделил историю на две части.
Фильм стал одним из самых известных творений режиссера, где каждый актер был подобран с особой тщательностью, а за трюки отвечал Юэнь У-Пин — постановщик драк в «Матрице».
Билл Мюррей — Боб Харрис в «Трудностях перевода»
Трудно представить актера, который смотрелся бы более гармонично в романтической драме «Трудности перевода», чем Билл Мюррей. Режиссер София Коппола признавалась, что роль Боба Харриса писалась специально под Мюррея, но одного сценария было мало. Долгое время Коппола попросту не могла связаться с актером. Она была начинающим режиссером, а он — звездой мирового уровня.
Коппола полагала, что Мюррей просто откажется от роли. Но спустя время он прочитал сценарий и без лишних вопросов вылетел в Токио, где и проходили съемки фильма. В итоге у Софии Копполы получилась душевная мелодрама о мужчине и женщине, которые за несколько дней успели полюбить и расстаться, навсегда изменив свою жизнь.
Райан Гослинг — Кен в «Барби»
Режиссер Грета Гервиг отвела Кену место в сценарии «Барби» именно для того, чтобы его сыграл Райан Гослинг. Свое предложение актеру она выслала по электронной почте.
Гослинг признавался, что когда он прочитал письмо Гервиг, то вышел на задний двор своего дома обдумать предложение. И тогда внезапно увидел куклу Кена, которой играла его дочь. Кукла лежала лицом в грязи рядом с раздавленным лимоном. Он отправил фото этой куклы Грете Гервиг и написал ей: «Я буду твоим Кеном, потому что такую историю нужно рассказать».
Джек Блэк — Дьюи Финн в «Школе рока»
Режиссер Ричард Линклейтер, задумывая свою «Школу рока», представлял в образе чудаковатого преподавателя музыки Дьюи Финна именно Джека Блэка. В те годы Блэк не сильно интересовался классическим роком, но, прочитав сценарий, не смог устоять.
По словам Линклейтера, когда Блэк оказывался на одной съемочной площадке с музыкально одаренными детьми и брал в руки гитару, начиналась настоящая магия. Это магия передается и зрителю — по сей день «Школа рока» остается прекрасной семейной комедией, которая вдохновляет детей и подростков на занятия музыкой.
Марлон Брандо — Вито Корлеоне, «Крестный отец»
На этапе подготовки сценария «Крестного отца» продюсеры Paramount Pictures не хотели, чтобы Марлон Брандо исполнял роль главы мафиозной семьи Корлеоне. В те годы репутация актера была запятнана постоянными скандалами на съемочных площадках и низкими кассовыми сборами фильмов с его участием.
Однако Френсис Форд Коппола и автор оригинального романа «Крестный отец» Марио Пьюзо настояли, чтобы роль Вито Корлеоне исполнял именно Марлон Брандо. Получив предложение, актер не стал долго думать и согласился. В итоге эта роль стала самой известной в его карьере.
Сэмюэл Л. Джексон — Джулс Уиннфилд в «Криминальном чтиве»
Джулс Уиннфилд из «Криминального чтива» — один из самых цитируемых героев американского кинематографа. Актер Сэмюэл Л. Джексон был знаком с режиссером Квентином Тарантино задолго до съемок фильма. Предполагалось, что Джексон снимется в «Бешеных псах», но там ему роли не нашлось. Тарантино сказал актеру, что для него есть роль в его следующем фильме, которым стало «Криминальное чтиво».
Когда Джексон пришел на прослушивания, кастинг-менеджеры приняли его за Лоренса Фишберна. Это настолько разозлило актера, что свой пробный монолог он читал буквально в ярости. Что и помогло Сэмюэлу Л. Джексону стать Джулсом Уиннфилдом в криминальной драме Тарантино.
Кейт Уинслет – Айрис Симпкинс в «Отпуске по обмену»
В романтической комедии 2006 года «Отпуск по обмену» снялись немало звезд — Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джек Блэк и Джуд Лоу. Известно, что режиссер Нэнси Майерс писала роли персонажей Аманды, Айрис, Майлза и Грэма специально для всех четырех актеров.
Больше всего зрителям и критикам запомнилась игра Кейт Уинслет. Примечательно, что в фильме также снялся актер Руфус Сьюэлл, с которым у Уинслет был реальный роман.