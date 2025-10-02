Большим признанием в любви к кино стала картина Квентина «Однажды… в Голливуде», где он представил облик Голливуда конца 60-х, воссоздавая сцены из любимых лент своего детства. Но в отличие от большинства именитых коллег по цеху, Тарантино известен своей страстью к фильмам категории «Б», кунг-фу боевикам и спагетти-вестернам. В его работах встречаются оммажи на картины Серджио Леоне («Хороший, плохой, злой»), боевики с Брюсом Ли («Игра смерти») и кинематограф других стран.