Кино — это не только искусство, но и постоянный диалог между поколениями режиссеров. Каждый великий постановщик когда-то был зрителем, впитывал опыт и вдохновлялся чужими работами. Их любимые фильмы раскрывают личные вкусы и помогают понять, что повлияло на их собственное творчество. О кинокартинах, которые вдохновляют легенд, читайте в нашей статье.
Мартин Скорсезе
Нет сомнений, что автор таких шедевров, как «Таксист» и «Славные парни» глубоко погружен в искусство кино. Его любимые фильмы охватывают широкий спектр жанров и эпох, но среди них явно преобладает классика. По признанию самого Мартина Скорсезе, значительное влияние на его стиль и мировоззрение оказали «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, «Леопард» Лукино Висконти и «Пепел и алмаз» Анджея Вайды. Скорсезе даже курировал показы классических британских фильмов в одном из старинных кинотеатров Лондона.
Хоть Мартин и высказывался против лент студии Marvel, упрекая блокбастеры в «бездушии», не стоит обвинять мэтра в снобизме. Его рекомендации не ограничиваются только классикой. Так, к примеру, ему понравился прошлогодний хоррор «Я видел свечение телевизора» — режиссер отметил эмоциональную и психологическую глубину картины.
Стивен Спилберг
Голливуд бы не был таким, каким мы его знаем без одной из его ключевых фигур. Стивен Спилберг внес свое имя в историю кино благодаря уникальному таланту сохранять изобретательность при работе с такими культовыми драмами, как «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».
Среди фильмов, которые Спилберг высоко ценит — хоррор-шедевр Альфреда Хичкока «Психо» и культовая научная фантастика Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Но особое место в сердце Стивена занимает эпическая картина «Лоуренс Аравийский». Именно благодаря ей, по признанию художника, он решил снимать кино. Впервые Спилберг увидел ленту в 13 лет, и был ошеломлен ее красотой и масштабом.
Лауреат трех «Оскаров» также восхищается французской новой волной, в частности режиссером Франсуа Трюффо и его драмеди «Американская ночь». Это привело к тому, что в 1977 году Спилберг пригласил Трюффо сыграть одну из ведущих ролей в фильме «Близкие контакты третьей степени».
Ларс фон Триер
Говоря о творчестве эксцентричного гения датского кинематографа, на ум сразу приходят картины не менее выдающегося Андрея Тарковского, которые Ларс фон Триер неустанно цитирует в своих работах. В эротической дилогии «Нимфоманка» и провокационном «Антихристе» отсылки к «Солярису» и «Зеркалу» видны невооруженным взглядом. Последний он и вовсе посвятил Тарковскому, называя советского автора своим «учителем».
Фон Триер также отмечает влияние итальянских мастеров: Пьера Паоло Пазолини («Цветок тысяча и одной ночи») и Роберто Росселлини («Путешествие в Италию»), а также великого шведского постановщика, Ингмара Бергмана («Земляничная поляна», «Седьмая печать»), от которого Ларс, пожалуй, и унаследовал интерес к человеческой психике, темам жестокости, страданий и веры.
Квентин Тарантино
Большим признанием в любви к кино стала картина Квентина «Однажды… в Голливуде», где он представил облик Голливуда конца 60-х, воссоздавая сцены из любимых лент своего детства. Но в отличие от большинства именитых коллег по цеху, Тарантино известен своей страстью к фильмам категории «Б», кунг-фу боевикам и спагетти-вестернам. В его работах встречаются оммажи на картины Серджио Леоне («Хороший, плохой, злой»), боевики с Брюсом Ли («Игра смерти») и кинематограф других стран.
Среди своих фаворитов Квентин Тарантино называет ленты китайского режиссера Вонг Кар-Вая, «Кэрри» Брайана Де Пальмы и «Таксиста» Скорсезе. А из более современных проектов, сценарист выделяет драмы «Воспоминания об убийстве» Пон Джун-хо, «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ и «Социальную сеть» Дэвида Финчера.
Дэвид Линч
Известно, что с юности мастер сюрреализма в кино увлекался живописью и даже обучался на художника. В фильмах Дэвида Линча угадываются аллюзии на картины Рене Магритта, Фрэнсиса Бэкона и Эдварда Хоппера. Но режиссер черпал вдохновение и из кино. Любимые ленты Линча отражали его стремление к исследованию подсознания, сновидений и мистики.
Удивительно, но многие мотивы и образы, которые мы видим в дебюте «Голова-ластик» и сериале «Твин Пикс» навеяны «Волшебником страны Оз», о чем свидетельствует документальная картина «Линч/Оз». «Окно во двор» Хичкока, «Персона» Бергмана, «Дорога» Феллини и «Сансет бульвар» Билли Уайлдера — находят свое отражение не только в культовом телесериале постановщика, но и в его полнометражных лентах — «Малхолланд Драйв» и «Внутренняя империя».