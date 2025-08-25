Однажды Барбра Стрейзанд узнала, что в сети есть фото ее дома на берегу океана, сделанное в рамках изучения эрозии береговой линии. Звезда решила, что фото угрожает ее безопасности и через суд потребовала его удалить. Однако судебная тяжба только разожгла интерес общества к злополучному фото. До начала процесса его скачали с сервера всего шесть раз, а после счет закачек пошел на сотни тысяч. И это не считая того, что изображение дома Стрейзанд разошлись по страницам СМИ с многомиллионной аудиторией.