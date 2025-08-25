Эффект Стрейзанд — социальный закон, с которым столкнулась звездная певица и актриса Барбра Стрейзанд. Суть этого явления в лавинообразном росте интереса к информации, которую пытаются скрыть от общества. Подобные случаи бывали и ранее, но с ростом электронных коммуникаций эффект Стрейзанд вышел на новый уровень.
Однажды Барбра Стрейзанд узнала, что в сети есть фото ее дома на берегу океана, сделанное в рамках изучения эрозии береговой линии. Звезда решила, что фото угрожает ее безопасности и через суд потребовала его удалить. Однако судебная тяжба только разожгла интерес общества к злополучному фото. До начала процесса его скачали с сервера всего шесть раз, а после счет закачек пошел на сотни тысяч. И это не считая того, что изображение дома Стрейзанд разошлись по страницам СМИ с многомиллионной аудиторией.
Но эффект Стрейзанд назывался бы случаем, если бы произошел исключительно со звездой «Смешной девчонки». А с ним сталкивалась не только она. Время от времени в сеть утекают нелицеприятные подробности жизни звезд. Некоторые из них пытаются жестко ограничить распространение подобной информации и вновь наступают на грабли имени Стрейзанд.
Том Круз
Актер, режиссер, сценарист и каскадер Том Круз снялся в десятках кассовых фильмов. Его франшиза «Миссия невыполнима» стартовала с одноименным фильмом в 1996 году и продолжается до сих пор. Последний фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» вышел в этом, 2025 году. Однако в середине 2000-х актер переживал сильнейший спад популярности. И причиной всему его увлечение саентологией.
С конца 90-х актер не скрывал своего крайне положительного отношения к саентологии. Он даже уволил своего специалиста по связям с общественностью, рекомендовавшего воздержаться от неумеренной пропаганды организации. В результате к 2006 году Круз опустился в рейтинге популярности американских актеров с 11 на 197 позицию.
После 2008 года начался обратный процесс. Круз не комментирует своих связей с саентологами и запрещает задавать подобные вопросы журналистам. Однако время от времени очередное издание публикует новое расследование, неизменно пользующееся интересом у публики.
Линдси Лохан
Звезда комедии 1998 года «Ловушка для родителей» стала знаменитой в очень раннем возрасте, и это не прошло даром. Линдси Лохан быстро превратилась из подающей большие надежды молодой актрисы в персонажа хроники происшествий.
Она неоднократно попадалась за вождением в нетрезвом состоянии, которое подчас заканчивалось авариями. Ее уличали в употреблении запрещенных веществ. Актриса неоднократно отправлялась на лечение от алкогольной и наркотической зависимости, но через некоторое время вновь срывалась.
Репутацию Лохан спасла команда юристов, сглаживавшая последствия выходок звезды. Но у публики уже сформировался определенный стереотип. Так, подозрения в том, что Линдси Лохан взялась за старое, вызвали ее фото 2014 года, сделанное в машине. Звезда выглядела не важно, что, по словам пресс-службы, является результатом длительного перелета из Шанхая в Лондон. Но читатели заподозрили ее в употреблении не тех веществ, и фото пошло гулять по сети.
Хлоя Кардашьян
В несколько нетипичную ситуацию попала актриса и бизнесвумен Хлоя Кардашьян. Началось все довольно тривиально. В сеть утекло неотретушированное фото звезды в бикини. Команда Хлои обратилась к руководству социальных сетей с просьбой удалить фото из Интернета. Но это лишь подстегнуло интерес пользователей к изображению.
Парадокс в том, что злополучная фотография была скорее неудачной, чем сенсационной. За счет отсутствия тщательно выставленного света и некомплиментарной позы звезда оказалась несколько шире в талии и меньше в груди, чем привыкли видеть подписчики. Однако некоторые из них восхищались тем, что младшая сестра Ким Кардашьян даже без ретуши отлично выглядит в свои 36 лет.
Ники Минаж
Американская певица Ники Минаж, также засветившаяся в роли парикмахерши из фильма «Парикмахерская 3», столкнулась с эффектом Стрейзанд, когда решила вступить в судебное разбирательство с блогером Марли Грин.
Причиной послужил пост, выложенный в сентябре 2022 года, в котором Марли Грин обвиняет Минаж в употреблении запрещенных веществ. Незадолго до этого певица уже попадала в подобный скандал, а потому поторопилась подать иск. И даже выиграла дело. Суд обязал Марли Грин извиниться перед артисткой и запретил ей публиковать посты о неэтичном поведении Ники Минаж. Включая перепосты других людей.
Вот только громкое разбирательства привлекло внимание общественности к инциденту и количество посещений блога Грин выросло многократно.
Бейонсе
Номинант на «Золотой глобус» за роль в фильме Билла Кондона «Девушки мечты», известная певица Бейонсе в полной мере познакомилась с эффектом Стрейзанд, когда потребовала удалить из сети подборку своих неудачных фотографий с выступления во время Супербоула 2013 года.
Специально отобранные фотографии, на которых певица запечатлена с максимально неэстетичным выражением лица, действительно выглядят отталкивающе. Однако попытка стереть их из памяти интернета привела к ожидаемому и обратному эффекту. В конце концов Бейонсе запретила фотографам снимать ее на мероприятиях, а в Сети появилась традиция ежегодно постить те самые фото певицы, поздравляя друг друга с годовщиной их изъятия из всемирной паутины.