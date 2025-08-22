Выдающийся комедийный актер Уилл Феррелл из тех, кто демонстрирует свое чувство юмора не только на экране, но и в жизни. Однажды звезда фильма «Телеведущий» превратил свой райдер в настоящую комедию. В списке пожеланий Феррелла значились: электросамокат на трех колесах, передвижная лестница, искусственное дерево и, наконец, радуга. Как вы уже догадались, все это тоже на колесах. Еще одно подтверждение, что перед нами один из главных мастеров абсурда.