Практически каждый слышал о знаменитом запрете рок-группы Van Halen на коричневые M&M's. Это стало символом рок-н-ролльной эксцентричности. Позже, правда, выяснилось, что это был хитрый способ проверки организаторов. Многие актеры порой тоже не отстают по части оригинальности. Для одних это вынужденная необходимость. Для других — нежелание расставаться с привычками, какими бы они ни были.
Съемки космической драмы «Гравитация» проходили в Великобритании, и Джордж Клуни доказал, что второстепенная роль не повод отказываться от роскоши. Чтобы его заполучить, студии пришлось не только выплатить гонорар, но и создать для него персональный пляжный домик. Как писали британские таблоиды, рядом с его трейлером возвели целый комплекс вместе с ландшафтным садом, джакузи, террасой и баскетбольной площадкой. Импровизированный «курорт» обошелся кинокомпании в кругленькую сумму.
Выглядело это все настолько привлекательно, что стало местной достопримечательностью. По слухам, дети из соседних районов регулярно пытались проникнуть на территорию, чтобы хотя бы одним глазком посмотреть на этот оазис
Уилл Феррелл
Выдающийся комедийный актер Уилл Феррелл из тех, кто демонстрирует свое чувство юмора не только на экране, но и в жизни. Однажды звезда фильма «Телеведущий» превратил свой райдер в настоящую комедию. В списке пожеланий Феррелла значились: электросамокат на трех колесах, передвижная лестница, искусственное дерево и, наконец, радуга. Как вы уже догадались, все это тоже на колесах. Еще одно подтверждение, что перед нами один из главных мастеров абсурда.
Киану Ривз
Хотя со стороны Киану Ривз кажется совсем неприхотливым, даже у него в контракте есть особое требование. Справедливости ради, оно появилось после одного неудачного опыта актера.
В начале 2000-х его персонажу без предупреждения добавили слезу на монтаже. Это так не понравилось исполнителю роли Нео в культовой «Матрице», что с тех пор он запрещает студиям манипулировать его игрой при помощи цифровых технологий. При этом он не возражает, если на постпродакшне поправят момент, где его герой моргнул. Но кардинально вмешиваться в свою игру отныне он не позволяет.
Сэмюэл Л. Джексон
Гольф для Сэмюэла Л. Джексона — не просто хобби, а неотъемлемая часть жизни. Настолько, что у него в райдере есть пункт, гарантирующий ему возможность играть как минимум два раза в неделю в ходе съемок.
Звезда «Криминального чтива» объясняет это тем, что гольф идеально подходит его характеру: это игра, в которой ты сам отвечаешь за свои успехи и неудачи. Съемочные группы всегда идут ему навстречу — либо селят рядом с полем, либо оформляют временное членство в местном клубе. Вряд ли кто-то рискнет это игнорировать или оспаривать. Если только этот смельчак не захочет услышать легендарный монолог гангстера Джулса вживую.
Гэри Бьюзи
Когда Гэри Бьюзи снимался в фильме «Куигли», он ошарашил своих коллег. По сюжету его герой после смерти попадает в рай. Незадолго до этого актер сам пережил клиническую смерть и заявил, что знает, как выглядит загробный мир. И это совсем не соответствовало тому, что он видел на съемочной площадке.
Бьюзи, известный по картине «Шоссе в никуда», отказался работать, пока декорации не будут переделаны в соответствии с его видением. Он настаивал, что в раю не может быть зеркал, а мебель должна выглядеть иначе. Режиссеру и художникам пришлось учитывать эти пожелания, чтобы не задерживать съемки.
Уилл Смит
На съемках блокбастера «Люди в черном 3» Уилл Смит уже давно был в статусе суперзвезды и мог позволить себе все что угодно. Тем не менее его запросы в ходе работы над этим проектом просто поражают воображение.
К тому моменту дважды номинант на «Оскар» запросил себе два огромных мобильных дома. Один включал несколько спален, ванные комнаты, бар, офисы для ассистентов и киноэкран. Второй же был полностью оборудован под тренажерный зал. Все это при том, что снимали очередную часть приключений агентов Джея и Кея в Нью-Йорке, и дом Смита был буквально за углом.
Пэрис Хилтон
Согласившись на камео в комедии «Копы в глубоком запасе», Пэрис Хилтон и ее команда прислали организаторам список условий. Наиболее экстравагантным пунктом оказался аквариум с живыми лобстерами. Его нужно было поставить на случай, если актриса захочет перекусить своим любимым блюдом между работой. Под это дело, разумеется, выписали также шеф-повара.
Самое забавное, что, несмотря на выполнение организаторами всех условий, сцена с Хилтон в итоге не вошла в финальную версию ленты Адама МакКея.
Шэрон Стоун
К переговорам о сиквеле «Основного инстинкта» Шэрон Стоун подошла со всей серьезностью. Помимо внушительного гонорара, она выдвинула целый ряд требований.
Ей предоставили президентский номер, охрану с оружием, личного водителя, нянь для детей и персональных ассистентов. Еще актриса оговорила право забрать домой все костюмы и украшения ее героини. И последнее, но не менее важное — Стоун категорически запретила всем вокруг себя курить сигары.