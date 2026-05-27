Сняться в фильме Квентина Тарантино — большая удача. И желающих обыкновенно хватает. Но иногда режиссер изначально видит в той или иной роли какого-то конкретного актера, а тот вынужден отказаться по тем или иным причинам. Иногда непреодолимым, а иногда довольно надуманным. И не раз такие актеры впоследствии с досадой вспоминали об упущенном шансе поработать с легендой Голливуда.
Кристофер Уокен
Режиссерским дебютом Квентина Тарантино стал криминальный триллер «Бешеные псы». История о группе грабителей, среди которых затесался полицейский под прикрытием, вышла на экраны в 1992 году.
Многие актеры, сыгравшие в этом фильме впоследствии продолжили работать с Тарантино. Но был один, который отказался сниматься у будущего мэтра еще до начала съемок. Речь идет о звезде фильма «Охотник на оленей» Кристофере Уокене. Ему предлагали роль мистера Блондина, на которую ранее пробовался Джордж Клуни, но в итоге персонажа сыграл Майкл Мэдсен.
Также замена произошла на позиции мистера Розового. Изначально эту роль Тарантино писал под себя, но Стив Бушеми упросил режиссера дать возможность пройти пробы. Самому режиссеру пришлось довольствоваться ролью мистера Коричневого.
Майкл Мэдсен
Если в «Бешеных псах» Майкл Мэдсен подменил отказавшегося от роли коллегу, то в фильме «Криминальное чтиво» менять пришлось его самого. Актер предпочел сняться в биографическом вестерне Лоуренса Кэздана «Уайатт Эрп», причем не в самой главной роли.
Позже Мэдсен сожалел о своем отказе, ведь «Криминальное чтиво» стал культовым фильмом и визитной карточкой Тарантино. Более того, ему предлагали роль одного из главных героев — Винсента Веги, которую в результате сыграл Джон Траволта. За свою работу он получил номинацию на «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.
Примечательно, что Ума Турман также рассматривала возможность отказаться от роли Мии Уоллес, поскольку ее не устраивало обилие жестокости в картине. Однако в конечном итоге она согласилась, что, вероятно, коренным образом изменило ее карьеру.
Сильвестр Сталлоне
Звезда фильма «Рэмбо: Первая кровь» итало-американский актер Сильвестр Сталлоне от ролей у Тарантино отказался дважды. В первый раз режиссер предлагал ему сыграть в криминальном триллере 1997 года «Джеки Браун» роль уголовника Луиса Гары. По неназванным причинам Сталлоне отказался, и роль ушла Роберту Де Ниро.
Второй раз Квентин Тарантино вспомнил об актере из 80-х годов через десять лет, во время подготовки к съемкам боевика «Доказательство смерти». Сталлоне мог сыграть «каскадера Майка», но решил, что отцу трех подрастающих дочек не престало играть маньяка, хладнокровно убивающего молоденьких девушек.
Уоррен Битти
Боевик повышенной кровавости «Убить Билла» с Умой Турман в главной роли вышел в двух частях с разницей около полугода и быстро стал культовым. Главу отряда «Смертоносные гадюки», которого героиня Турман в рамках мести решает извести под корень, сыграл широко известный актер Дэвид Кэрредин. За исполнение роли «заклинателя змей» он получил премию «Сатурн», а также номинации на «Золотой глобус», премию «Спутник» и ряд других наград.
Первоначально на этой позиции Тарантино видел Уоррена Битти и писал сценарий именно под него. Но актер не хотел ехать ради съемок в Китай и отказался. Тогда роль предложили Кевину Костнеру, который незадолго до этого снялся в криминальной драме «3000 миль до Грейслэнда», но тот также отказался. Положение спас Битти, который посоветовал Тарантино взять в фильм знакомого с боевыми искусствами Дэвида Кэрредина.
Адам Сэндлер
В своем новом боевике «Бесславные ублюдки» Тарантино представил альтернативную историю Второй Мировой войны, в которой по тылам нацистов шастает американо-еврейская террор-группа под командованием лейтенанта Альдо Рейно (Брэд Питт).
В роли правой руки Рейно сержанта Донни Доновица Квентин Тарантино хотел снять Адама Сэндлера, считавшегося комедийным актером. Но Сэндлер предпочел роль в комедии Джадда Апатоу «Приколисты». Вместо него в роли Донни Доновица снялся Элай Рот.
Вигго Мортенсен
Прославившийся ролью Арагорна в трилогии «Властелин колец» датско-американский актер Вигго Мортенсен хотел сняться у Тарантино еще в «Бешеных псах». Но не прошел пробы. Спустя почти четверть века ситуация развернулась на 180 градусов. Теперь режиссер придерживал для него роль, но Мортенсен вынужден был отказаться, ссылаясь на высокую занятость. В результате его место занял Ченнинг Татум.
Также на роль Дейзи рассматривалась кандидатура Дженнифер Лоуренс. Она даже встретилась с Тарантино для обсуждения перспектив, но в итоге по взаимному соглашению пробы не состоялись. Актрису подвел плотный съемочный график. А режиссер решил, что роль осужденной бандитки должна исполнять актриса постарше и взял Дженнифер Джейсон Ли.