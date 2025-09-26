Художница не скрывает, что вложила в своего персонажа Усаги Цукино множество собственных черт. Она была такой же романтичной и легкомысленной. В школе носила такую же форму, в университете делала на удачу прическу оданго с двумя шариками из волос на голове. Более того, отец, мать и младший брат Усаги носят те же имена, что и родители и брат Такэути.