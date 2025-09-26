«Сейлор Мун» — одно из самых известных аниме в мире. В 90-е японский сериал смотрели по всему миру, а благодаря мерчу его знали даже те, кто никогда не видел других аниме.
А вот имя создательницы «Сейлор Мун» известно куда меньше — за пределами Японии его вспомнят разве что фанаты. Но именно она придумала историю о девочке в матроске, вложив в нее часть себя: свой опыт, переживания и мечты. И именно поэтому приключения школьницы Усаги Цукино полюбил весь мир.
Девушка из Кофу
Наоко Такэути родилась в 1967 году в японском городе Кофу. Ее детство пришлось на период сильнейшего экономического подъема в Японии и было довольно безмятежным. Такэути ходила в обычную школу, где посещала также кружок астрономии и клуб любителей манги. Уже тогда она решила, что хочет стать мангакой — так в Японии называют художников, рисующих комиксы.
Прагматичный отец посоветовал Наоко на всякий случай получить менее рискованную специальность. Подчинившись его воле, она выучилась на фармацевта и даже полгода проработала по специальности. Также во время учебы в колледже она подрабатывала служительницей в синтоистском храме, где помогала в проведении обрядов.
Но о своем главном увлечении Такэути не забывала ни на минуту. Первую мангу она опубликовала еще в старших классах школы, а в 19 лет, до окончания фармацевтического колледжа, начала сотрудничать с издательством «Коданся».
Поиск творческого пути
После нескольких незначительных проектов Наоко Такэути создала свою первую крупную мангу «Мария», основанную на романе Джин Уэбстер «Длинноногий папочка». В тот период она встречалась с врачом, с которым посещала ранее недоступные интересные места, мечтала стать невестой, и все это нашло отражение в работе.
Аналогичным образом события из жизни Такэути стали частью ее следующей манги «Проект Черри». История о юной фигуристки Черри, стремящейся достичь вершин в фигурном катании и покорить любимого парня, выходила с 1991 по 1992 год. Но один из ее персонажей появится в «Сейлор Мун».
Перенос личных переживаний и воспоминаний на страницы манги стал неотъемлемой частью творчества Наоко Такэути. Такой подход добавил ее произведениям глубину и искренность.
Рождение Луны
Следом за «Проектом Черри» Наоко Такэути рисует мангу «Кодовое имя — Сейлор Ви», в которой оформились все основные черты ее будущего проекта. Главная героиня — школьница по имени Минако Айно, которая обнаруживает у себя волшебную силу. Она становится воином в матроске Сейлор Ви, защитницей Земли от сил зла.
«Кодовое имя — Сейлор Ви» вышла в начале 1991 года и понравилась читателям. Появилась перспектива аниме-адаптации, для которой Такэути основательно переработала концепцию, добавив еще четырех главных героинь. Так родилась идея главного проекта ее жизни — «Сейлор Мун».
Манга начала издаваться с декабря 1991 года, а уже в марте 1992-го вышел всемирно известный аниме-сериал, который продолжался 200 серий. В этой работе Наоко Такэути использовала весь накопленный жизненный опыт, а также перенесла на страницы манги близких ей людей.
Сейлор Такэути
Художница не скрывает, что вложила в своего персонажа Усаги Цукино множество собственных черт. Она была такой же романтичной и легкомысленной. В школе носила такую же форму, в университете делала на удачу прическу оданго с двумя шариками из волос на голове. Более того, отец, мать и младший брат Усаги носят те же имена, что и родители и брат Такэути.
Впрочем, частичка автора досталась и другим персонажам. Детское увлечение астрономией повлияло на выбор имен девушек-воительниц и некоторых других персонажей. Опыт подработки во время учебы отразился на образе Рэй Хино, которая также прислуживает в храме и потому может чувствовать демонов.
Также некоторые персонажи получили вместо имен названия драгоценных камней. В этом прослеживается отсылка к родному городу Такэути, который славится ювелирными лавками. Владельцем одной из них была семья художницы.
На волне успеха
Манга и сериал выходили на протяжении шести лет, за которые появилось полнометражное аниме «Красавица-воин Сейлор Мун Эр» и два продолжения. Но в дальнейшем отношения Такэути с издательством испортились. Ушла ее постоянный редактор, Фумио Осано. Редакция потеряла часть рукописи ее нового проекта, сорвав тем самым экранизацию. Застопорилась работа над изданием коллекции материалов.
В конце концов Такэути перешла в новое издательство «Сюэйся». Там она встретила будущего мужа, также известного мангаку. У пары родилось двое детей.
Когда истек срок прав «Коданся» на «Сейлор Мун», Наоко Такеути принялась дорабатывать и развивать собственный проект. В 2003 вышел игровой сериал «Красавица-воин Сейлор Мун», кастинг на который вызвал большой ажиотаж в Японии. А в 2014 году состоялась перезагрузка всей франшизы. Сначала вышел ремейк оригинального сериала, а в 2021 году появилась полнометражное аниме «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм». В 2023 году вышло продолжение. И Наоко Такэути утверждает, что у нее еще есть идеи.