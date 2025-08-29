Киноиндустрия знает немало случаев, когда в проектах менялся режиссер прямо по ходу съемок. Одни ленты от этого только выиграли, другие превратились в производственные кошмары, а третьи обросли легендами. От увольнения по факсу до трагического ухода — семь случаев перемен в разгар работы.
«Богемская рапсодия»
Байопик о Фредди Меркьюри с Рами Малеком имел огромный успех. Об этом свидетельствуют хотя бы пять номинаций на «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль. Показательно, что борьба за статус фронтмена этой картины велась невероятная. Режиссер Брайан Сингер, выпустивший до этого несколько частей франшизы «Люди Икс», никак не уживался на площадке с Малеком. Надо полагать, спорили они не менее яростно, чем легендарные участники группы Queen.
Ближе к концу съемок Сингер перестал появляться на площадке. За это его обвинили в непрофессионализме. Сам Сингер настаивал, что студия отказалась учитывать его личные обстоятельства, связанные с болезнью члена семьи. Несмотря на то, что трудиться оставалось всего две недели, 20th Century Fox решила расстаться с ним.
Доработать картину позвали Декстера Флетчера, известного по роли в «Карты, деньги, два ствола». Но пригласили его вовсе не из-за этого, а потому что Флетчер был погружен в тему произведений о великих музыкантах. В это же время он занимался «Рокетменом» про Элтона Джона. Самое поразительное, что Флетчер уже числился режиссером «Богемской рапсодии»! Однако еще задолго до первого мотора ушел из-за творческих разногласий с продюсерами.
Конечно, глобальных изменений на этом этапе от него никто уже не ждал. В первую очередь требовалось успокоить всех вокруг, наладить атмосферу и довести начатое до конца, с чем он успешно справился. «Богемская рапсодия» стала хитом с выручкой почти миллиард долларов, а Сингер остался в титрах.
«Человек, который изменил все»
История о бейсбольном менеджере Билли Бине, которого сыграл Брэд Питт, могла выглядеть совершенно иначе. Изначально режиссировал ее Стивен Содерберг. Он упирал на документальные вставки, нелинейный монтаж и акцент на статистике. Все это наотрез не понравилось студии Sony.
После очередных правок создателю «Эрин Брокович» указали на дверь. Спасать положение вызвали Беннетта Миллера. Выбор казался авантюрным, ведь у новобранца до этого в послужном списке значился только «Капоте». Зато ему предоставили сильную подмогу в лице одного из лучших сценаристов современности Аарона Соркина, автора «Социальной сети».
Миллер выбросил почти все имевшиеся заготовки Содерберга. В первую очередь он убрал все элементы документалистики и сконцентрировался на персонажах. Результат превзошел самые смелые ожидания: шесть номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм». «Человек, который изменил все» по праву признана одной из лучших картин о спорте.
«Челюсти»
Самый забавный казус с увольнением приключился с юбиляром этого года — «Челюстями». Фактически все случилось до съемок, но мы не могли не включить это в нашу подборку.
Дик Ричардс, первый режиссер проекта, имел один, но, как оказалось, слишком большой недостаток. Во время обсуждений он упорно называл акулу «китом». Обедая с продюсерами, он трижды допустил одну и ту же ошибку. Легендарный Дэррил Ф. Занук не стал это терпеть и грубо распрощался с Ричардсом. Кто-то, возможно, скажет, что это мелочь, но факт остается фактом. Вместо Ричардса наняли молодого Стивена Спилберга, которому на тот момент было всего 26.
Помимо небольшого опыта, всерьез опасались, справится ли новичок с техническими сложностями. Знаменитая механическая акула, которая обошлась в 150 000 долларов (колоссальная сумма на тот момент), постоянно ломалась. Но Спилберг хитро вышел из положения, воспользовавшись методом Хичкока. Смертельно опасного хищника просто редко показывали. Таким образом удалось навести саспенс, волновавший зрителей гораздо больше, чем изображение монстра.
«Джоси Уэйлс — человек вне закона»
Если вы никогда не слышали про «правило Иствуда», то сейчас узнаете, что это такое. «Джоси Уэйлс — человек вне закона» нельзя причислить к мировой классике. Хотя среди вестернов он котируется довольно высоко. Но главная его заслуга — во влиянии на индустрию.
Ставить картину пригласили Филипа Кауфмана. Клинт Иствуд, вложивший свои деньги в ленту играл главного героя. Отношения между ними сразу не заладились. Окончательно ситуация вышла из-под контроля, когда между творцами пробежала девушка — Сондра Лок. Исполнителю Блондина из «Хороший, плохой, злой» не нравилась конкуренция за актрису и он добился увольнения Кауфмана. Более того, он сам же и занял режиссерское кресло.
Многие коллеги выразили недовольство этим. Вдобавок их раздражало, что Иствуд приписывает себе лавры Кауфмана, который проделал большую часть работы.
Именно после этого ввели «правило Иствуда», запрещающее кому-то из членов съемочной группы увольнять режиссеров с целью занять их место. Что до Сондры Лок, которая этому отчасти посодействовала, то она вышла замуж за Иствуда, но этот брак завершился судами. А Филип Кауфман, во-первых, получил компенсацию в 60 000 долларов и, во-вторых, через несколько лет вместе с Джорджем Лукасом придумал «Индиану Джонса».
«Лига справедливости»
К сожалению, порой причины, по которым режиссеры покидают проект, носят трагический характер. Именно это произошло с «Лигой справедливости» Зака Снайдера. Его дочь покончила с собой. Он пытался забыться в работе, но быстро понял, что загубит кино, если не уйдет.
Взять на себя завершение фильма в таких условиях согласился Джосс Уидон, снявший до этого «Мстителей». Он не мог продолжать линию Снайдера и потому переснял значительную часть материала, добавив больше юмора. Говорили, правда, что и студии не слишком нравилось то, что было до него.
Творение Уидона не выдержало критики, а фанаты потребовали выпустить оригинальную версию. Студия Warner Bros. пошла на это, и в 2021 году появилась картина Снайдера на четыре часа. Он посвятил ее своей дочери.
«Остров доктора Моро»
Представьте, что вы несколько лет живете одной идеей, например, фильма «Остров доктора Моро». Обиваете с ней пороги студий и, наконец, удача вам улыбнулась. Но только на три дня, после чего вас увольняют по факсу.
Да, сейчас и факс трудно вообразить, но именно это произошло с Ричардом Стэнли. Проблемы с лентой, на которую он поставил все, начались с самого начала. Брюс Уиллис, фаворит Стэнли, отказался сниматься из-за семейных трудностей. Его заменил Вэл Килмер, только что узнавший о собственном разводе. Актер под стать своему герою создал невыносимые условия для работы.
Еще одним ударом для всех стало поведение Марлона Брандо. Легендарный обладатель премии «Оскар» за роль Вито Корлеоне в «Крестном отце» прямо перед началом работы получил известие о гибели дочери. Моментами он просто исчезал на несколько дней, а когда появлялся, был непохож на себя.
Призванный спасать ситуацию Джон Франкенхаймер запросил тройной гонорар и контракт еще на три проекта. Но даже его авторитарный стиль не помог. Брандо продолжал вести себя непредсказуемо — чего стоит один ультиматум, что его герой будет с кастрюлей на голове. А Килмер и вовсе потребовал сократить свое пребывание на экране.
Но и это еще не все. Ричард Стэнли позже признался, что тайно вернулся на площадку в костюме одного из персонажей — получеловека, полуживотного, созданного доктором Моро. Так он наблюдал со стороны, как рушится его мечта.
«Человек-муравей»
Эдгар Райт потратил восемь лет на подготовку к «Человеку-муравью». Вместе с соавтором он написал три версии сценария, собрал команду, а затем Marvel внезапно решили попрощаться с ним.
Райт хотел снять в своем фирменном стиле — динамичном, с юмором и визуальными решениями. Студия же требовала что-то больше похожее на их другие проекты.
Компания связалась с Пейтоном Ридом, известным по комедии «Всегда говори “Да”», где главную роль сыграл Джим Керри. Точно нельзя сказать, что Рид провалился. У многих поклонников супергероики «Человек-муравей» — один из любимых. Но не меньше и сожалеющих о несостоявшемся союзе одного из самых больших оригиналов в мире кино и Marvel.
Конечно, Райт весь этот период занимался не только историей о Скотте Лэнге. Все же такой резкий поворот мог навредить карьере любого. Райт просто сказал: «Я хотел снять фильм Marvel, но Marvel не хотели снимать фильм Эдгара Райта». После чего выпустил суперхит — «Малыш на драйве».