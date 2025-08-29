Байопик о Фредди Меркьюри с Рами Малеком имел огромный успех. Об этом свидетельствуют хотя бы пять номинаций на «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль. Показательно, что борьба за статус фронтмена этой картины велась невероятная. Режиссер Брайан Сингер, выпустивший до этого несколько частей франшизы «Люди Икс», никак не уживался на площадке с Малеком. Надо полагать, спорили они не менее яростно, чем легендарные участники группы Queen.