Несмотря на то что общих детей у пары не появилось, Надежда Васильевна смогла построить идеальную семью. Сначала Вилли просил ее повременить с рождением малыша ради маленькой Карины, а потом время было упущено, и Румянцева уже не смогла забеременеть. Хштоян впоследствии винил себя за это, но Надежда не держала обиды. Она искренне полюбила падчерицу и относилась к Карине как к родной дочери. Более того, она ни разу не пожалела о выборе в пользу мужа.