Ее голос невозможно спутать, а героиня Тося навсегда сделала фильм «Девчата» доброй и светлой комедией. Надежда Румянцева была одной из самых ярких актрис советского кино — на экране она легко покоряла сердца, но за кадром ее жизнь складывалась иначе. На пике популярности она внезапно исчезла с экранов, отказалась от славы и навсегда ушла из кино. Разбираемся, почему актриса приняла такое решение и была ли она счастлива.
Начало пути
Надежда Васильевна Румянцева родилась 9 сентября 1930 года в деревне Потапово Смоленской области в простой семье. Во время Великой Отечественной войны ее отец Василий вернулся с фронта живым и даже получил звезду Героя Советского Союза. За годы войны Надя привыкла довольствоваться малым и оставалась скромной всю жизнь. Ее в школе она посещала творческие кружки и любила сцену, хотя поначалу не планировала становиться актрисой.
Вступительные испытания она прошла блестяще: на экзамене в студию при Центральном детском театре яркая и живая Надя покорила комиссию пламенным монологом Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума». Ее талант заметила педагог Ольга Пыжова, которая впоследствии пригласила способную ученицу продолжить обучение во ВГИКе. Так начался творческий путь Румянцевой.
Всенародная слава
Поворотным в карьере актрисы стал 1959 год: комедия «Неподдающиеся» принесла Румянцевой всесоюзную славу. Ее героиня Надя Берестова — обаятельная, добрая и энергичная активистка — во многом была похожа на саму актрису. Эта роль сделала Надежду популярной и задала амплуа трогательных, смешных, но уважаемых зрителем девушек.
Уже через два года Румянцева сыграла свою самую знаменитую роль — Тосю Кислицыну в комедии «Девчата». Фильм имел оглушительный успех: его посмотрели десятки миллионов зрителей, а Тося стала по-настоящему народной любимицей.
Закрепила всесоюзную славу актрисы картина «Королева бензоколонки», где Надежда сыграла находчивую кассиршу Людмилу Добрыйвечер. Фильм вошел в лидеры проката, его посмотрели около 34 миллионов зрителей. К середине 1960-х имя Надежды Румянцевой ассоциировалось у всех с лучшими комедиями. Критики называли ее «Чаплин в юбке» и «русская Джульетта Мазина» за невероятное комическое дарование.
Встреча с Вилли Хштояном
В разгар успешной карьеры судьба приготовила Надежде новое счастье. С будущим мужем — советским дипломатом Вилли Хштояном — она познакомилась в 1965 году на дне рождения у общих друзей. Хштоян позже вспоминал, как, едва переступив порог, услышал заливистый смех Румянцевой и сразу влюбился. После вечеринки он вызвался проводить актрису до дома, и их первая прогулка по зимней Москве получилась долгой — они разговаривали без умолку, будто были знакомы всю жизнь.
Отношения развивались быстро. У каждого за плечами уже был неудачный брак. Вилли воспитывал 4-летнюю дочь Карину, с которой Надежда сразу нашла общий язык. Девочка полюбила Надю, а вскоре Румянцева познакомилась и с родителями Хштояна. Спустя три года, в 1967-м, Надежда и Вилли поженились. Именно тогда актриса приняла непростое решение — оставить большое кино ради семейного счастья. Она была на вершине успеха, но осознанно выбрала семейную жизнь.
Жизнь за границей
После свадьбы Надежда Румянцева практически исчезла с экрана, но смогла реализовать себя в новой роли — жены дипломата. Она сопровождала мужа в его заграничных командировках и полностью занялась семьей. С конца 1960-х годов супруги прожили почти 15 лет за рубежом — в Тегеране, Каире, Малайзии, Сингапуре — где Хштоян представлял интересы СССР. Румянцева всюду сопровождала мужа на официальных приемах, осваивала иностранные языки и даже секреты национальной кухни, чтобы быть идеальной хозяйкой. Она выучила английский и армянский языки, всегда выглядела элегантно, держалась тактично и достойно — словом, стала образцовой женой дипломата.
Несмотря на то что общих детей у пары не появилось, Надежда Васильевна смогла построить идеальную семью. Сначала Вилли просил ее повременить с рождением малыша ради маленькой Карины, а потом время было упущено, и Румянцева уже не смогла забеременеть. Хштоян впоследствии винил себя за это, но Надежда не держала обиды. Она искренне полюбила падчерицу и относилась к Карине как к родной дочери. Более того, она ни разу не пожалела о выборе в пользу мужа.
Возвращение в СССР
Лишь в 1970-е Надежда Румянцева эпизодически появлялась в кино, когда семейные обстоятельства позволяли ненадолго вернуться в Москву. Окончательно супруги вернулись на родину в начале 1990-х, когда Хштоян завершил дипломатическую карьеру.
Румянцева тогда вновь занялась творчеством, хотя и преимущественно за кадром: она стала ведущей популярной детской телепередачи «Будильник» и активно работала на озвучивании фильмов и мультфильмов. Многие даже не подозревали, что знакомые голоса принадлежат той самой Тосе из «Девчат». Например, именно голос Румянцевой говорит Нина в культовой комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», как и Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни».
Она дублировала иностранных актрис в романтических фильмах («Анжелика и король», «Унесенные ветром» и другие картины) и озвучила героев популярных мультсериалов. Многие помнят ее веселый голос в мультфильме «38 попугаев» — это Надежда Румянцева озвучила говорливую Мартышку.
Она никогда не жалела об оставленной кинокарьере. Зрители же до сих пор помнят и любят лучезарную Надежду Румянцеву — ту самую озорную Тосю Кислицыну, которая в реальной жизни предпочла семейное счастье.