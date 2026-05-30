Драма Ильи Учителя вышла на большой экран в 2020 году. Она рассказывает историю Эдуарда Стрельцова — звезды футбола 50-х, который был полон надежд и амбиций, но его непокорный характер не вписывался в строгие рамки советской действительности. Незадолго до поездки на Чемпионат мира 1958 года завистники разрушили его карьеру. Однако Стрельцов и не думал сдаваться, ведь на кону было доверие любимой женщины.