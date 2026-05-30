25 мая отмечается Всемирный день футбола. Однако не всегда спортивные баталии происходят на стадионах, иногда захватывающие матчи можно увидеть на большом экране. Расскажем о фильмах, посвященных игре, которые вдохновляют, радуют и мотивируют болельщиков по всей стране.
1. «Тренер»
В 2018 году, когда вся страна жила в ожидании Чемпионата мира по футболу, на экраны вышел дебютный фильм Данилы Козловского — драма «Тренер». В центре сюжета — история Юрия Столешникова, капитана сборной России, чья судьба резко меняется после промаха в решающем матче.
Незабитый пенальти оборачивается годичной дисквалификацией, и Столешников теперь работает тренером провинциального клуба «Метеор». Но ему выпадает шанс — Юрий должен снова поверить в себя и совершить невозможное вместе с командой, которая еще не познала вкус победы.
Режиссерский дебют Козловского был тепло принят публикой. Примечательно, что над фильмом вместе с Данилой трудилась его на тот момент возлюбленная — актриса Ольга Зуева. Она не только внесла свой вклад в разработку сценария, но и сыграла в картине реабилитолога.
2. «Матч»
Фильм повествует о футбольном поединке между киевскими спортсменами и немецкой командой Вермахта, который состоялся в Киеве в 1942 году. В центре сюжета — судьба выдающегося вратаря киевского «Динамо» Николая Раневича (Сергей Безруков). В начале войны он попадает в плен, но возлюбленная спортсмена Анна (Елизавета Боярская) решается на отчаянный шаг и спасает его, после чего их пути расходятся навсегда.
Вскоре Николай снова выходит на поле. Однако его команде предписано проиграть, чтобы продемонстрировать покорность немецким оккупантам. Но для Раневича этот матч становится возможностью бросить вызов врагу и доказать свою внутреннюю свободу.
Историческая драма «Матч» стала последней полнометражной работой режиссера Андрея Малюкова, ушедшего из жизни в 2021 году. За роль Раневича Сергей Безруков как лучший актер получил приз на Первом фестивале русского кино в Марбелье.
3. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
В 2023 году на итальянском фестивале спортивного кино лучшим фильмом признали картину о Льве Яшине. Василий Чигинский представил зрителям историю восхождения спортсмена — от робкого дебюта с пропущенным голом до звания лучшего вратаря XX века.
Режиссер сделал ставку на молодого актера Александра Фокина, хотя на роль претендовали Евгений Цыганов, Никита Ефремов и Игорь Петренко. Помощь в подготовке Фокину оказал внук Льва Яшина Василий Фролов, который выступил его персональным тренером и дублером в некоторых сценах.
Производство фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» заняло четыре года. Значительная часть времени ушла на согласование сценария, который курировала вдова вратаря Валентина Ивановна. Она следила за тем, чтобы биография легендарного голкипера была передана точно.
4. «Стрельцов»
Драма Ильи Учителя вышла на большой экран в 2020 году. Она рассказывает историю Эдуарда Стрельцова — звезды футбола 50-х, который был полон надежд и амбиций, но его непокорный характер не вписывался в строгие рамки советской действительности. Незадолго до поездки на Чемпионат мира 1958 года завистники разрушили его карьеру. Однако Стрельцов и не думал сдаваться, ведь на кону было доверие любимой женщины.
Для Александра Петрова съемки в картине «Стрельцов» оказались судьбоносными: он познакомился со Стасей Милославской, сыгравшей Аллу, между ними завязались отношения, и поклонники предвкушали свадьбу. Однако неожиданно актер расстался со Стасей и женился на молодой избраннице Виктории Антоновой. В апреле 2025 года она родила Петрову сына Федора.
5. «Дикая лига»
В начале ХХ века в царской России еще почти ничего не слышали об игре в футбол, но уже начали собирать первую команду. «Дикая лига» — вдохновляющая история о том, как желание может преодолеть любые преграды и даже из волжского бурлака Варлама (Владимир Яглыч) можно сделать талантливого нападающего.
Сценарий для фильма «Дикая лига» Роман Владыкин написал в 2015 году. Через год стартовали съемки. Картина о первых народных футболистах понравилась зрителям, хотя многие отметили, что некоторые сюжетные линии остались незавершенными.
6. «Федя. Народный футболист»
В конце 80-х в советском футболе появилась новая звезда — невероятно талантливый Федор Черенков. За его стремительным взлетом в составе «Спартака» скрывалась личная драма. Утрата отца, трагические события на матче в «Лужниках» и поражение на встрече с бельгийским клубом оставили глубокий след в душе Федора. Единственным маяком была его заветная мечта — выступление на Чемпионате мира в 1986 году. Но путь к ней оказался тернист.
Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат осенью 2024-го, в через полгода картину показали по ТВ. Для актера Станислава Румянцева роль игрока стала первым значимым опытом в кино. В футбольных сценах его дублировал полузащитник Роман Воробьев.
7. «Околофутбола»
Ни одна команда не добилась бы популярности, если бы не ее болельщики. В социальной драме Антона Борматова исследуется сложный и порой жестокий мир околофутбольной культуры. В центре сюжета — «фирма», элитная группировка фанатов, объединяющая самых разных людей от студентов до успешных бизнесменов.
Сценарий основан на реальных событиях и историях участников событий, с которыми автор лично общался в процессе работы над фильмом «Околофутбола». Исполнители главных ролей тоже встречались со своими прототипами, чтобы лучше понять их мотивацию и характер. Особый колорит картине придают актеры второго плана — настоящие представители фанатских группировок.