Когда Катерина выбирает продукты в универсаме, тележка ломится от банок с соленьями и вареньем. Но когда она встречает Гошу у подъезда, в руках у нее совсем другая поклажа — обычная авоська с картошкой, луком и неприметный бумажный пакет. А уже в квартире в этой же сумке вдруг обнаруживается настоящий продуктовый рай — помидоры, апельсины, все пестрит и сияет. Логистика, видимо, осталась за кадром — впрочем, Гоша все равно готовит ужин из запасов в холодильнике.