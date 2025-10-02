Ричмонд
Киноляпы в «Москва слезам не верит»: от разной обуви до путешествий во времени

Даже культовые фильмы иногда содержат забавные ошибки. В «Москва слезам не верит» зрители заметили несостыковки от разной обуви у персонажей до «путешествий во времени», которые делают пересмотр картины еще интереснее
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Ирина Муравьева и Вера Алентова в фильме Москва слезам не верит
Ирина Муравьева и Вера Алентова в роли Люды и Катерины в фильме «Москва слезам не верит»Источник: Legion-media

Фильм «Москва слезам не верит» вышел на экраны в 1979 году и быстро стал событием в советском кинематографе. Режиссером выступил Владимир Меньшов, главные роли исполнили Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова. Лента обрела громкий успех не только в СССР, но и за рубежом: в 1981 году картина получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм, а также была удостоена Государственной премии СССР. История о трех женщинах, приехавших покорять Москву, тронула сердца миллионов — и по сей день фильм остается одним из самых любимых у зрителей разных поколений.

Действие начинается в конце 1950-х годов. Три подруги из провинции делят комнату в московском общежитии и мечтают о лучшей жизни. Катерина, серьезная и тихая, хочет поступить в университет и построить карьеру. Людмила — жизнерадостная и целеустремленная — надеется удачно выйти замуж и попасть в столичную элиту. Тося — простая, искренняя, работающая на стройке, — строит планы выйти за рабочего. Несмотря на разные взгляды на жизнь, героини остаются близкими и через много лет, уже повзрослев, пережив взлеты и падения.

Меньшов в каком-то смысле снимал автобиографическое кино: он и его жена Вера Алентова, сыгравшая Катерину, сами прошли путь молодых провинциалов в столице — с общежитиями, ночными сменами, экзаменами и мечтами. Возможно, именно эта личная правда позволила сделать героев такими живыми и убедительными. Однако, как и в любой художественной работе, внимательный зритель может заметить мелкие нестыковки. Они не мешают восприятию, но дают повод взглянуть на известный фильм под новым углом.

Туфли меняют цвет 

Вера Алентова и Ирина Муравьева в фильме «Москва слезам не верит»
Вера Алентова и Ирина Муравьева в фильме «Москва слезам не верит»

Когда героини собираются в квартиру профессора, пока тот в отъезде, на обеих — светлая обувь. У Катерины — туфли, у Людмилы — босоножки. Но уже в подъезде можно заметить, что у Люды на ногах внезапно появляются черные босоножки.

Музыкальный скачок во времени

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Один из эпизодов разворачивается под песню «Джамайка» Робертино Лоретти. Только вот дело происходит в 1958 году, а сама песня появилась спустя два года — в 1960-м. В Советском Союзе она стала популярной и вовсе только в 1962 году. Через одну сцену Катерина проходит мимо поэта, читающего стихи у памятника Маяковскому. Это «Параболическая баллада» Андрея Вознесенского — стихотворение, написанное в 1959 году. Но герои фильма будто живут в будущем.

География московского метро

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В одном из кадров Людмила спускается в метро — за ее спиной видно станцию «Новослободская». Уже в следующей сцене она проезжает мимо «Охотного ряда». Те, кто знаком с московским метрополитеном, сразу заметят странность: между этими станциями нет прямой линии, без пересадки доехать невозможно. 

Один плед — два эпизода

Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит»
Вера Алентова в роли Кати Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит»

Плед, которым Гоша накрывает Катерину, внимательный зритель уже мог видеть раньше. Тот же самый узор, те же цвета — только в другом месте. Он появляется в сцене у Володи, когда Катерина приходит к нему домой. Тогда это плед — еще и декоративный ковер, висящий на стене за ее спиной.

Загадочные продукты

Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит»
Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит»
Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит»
Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит»

Когда Катерина выбирает продукты в универсаме, тележка ломится от банок с соленьями и вареньем. Но когда она встречает Гошу у подъезда, в руках у нее совсем другая поклажа — обычная авоська с картошкой, луком и неприметный бумажный пакет. А уже в квартире в этой же сумке вдруг обнаруживается настоящий продуктовый рай — помидоры, апельсины, все пестрит и сияет. Логистика, видимо, осталась за кадром — впрочем, Гоша все равно готовит ужин из запасов в холодильнике.