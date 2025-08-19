Но все же нашлась женщина, которая заставила его пересмотреть свои принципы. Ею оказалась британско-ливанская правозащитница Амаль Аламуддин. Они начали встречаться в 2013 году, а всего через год стали мужем и женой в Венеции. Церемония в одном из красивейших городов Европы превратилось в самое обсуждаемое событие светской хроники. Пара воспитывает двойню — сына Александра и дочь Эллу. Изредка Амаль тоже появляется красной дорожке, но все же предпочитает оставаться в тени.