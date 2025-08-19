Многие обладатели престижных наград и миллионных контрактов связали свою жизнь с людьми далекими от мира кино. Рассказываем, как сложились судьбы звезд, променявших гламурные тусовки на тихое семейное благополучие.
Натали Портман и Бенжамен Мильпье
Кино стало частью жизни Натали Портман с 13 лет, когда она появилась на экранах в «Леоне». Судьба подарила ей не только блестящую карьеру, но и встречу с будущим мужем — французским хореографом Бенжаменом Мильпье. Их история началась за кулисами драмы «Черный лебедь», где он ставил танцевальные номера, а она перевоплощалась в одержимую балерину.
В итоге работа переросла в нечто большее. В 2012-м страстный роман завершился свадьбой. Иронично, что фильм Даррена Аронофски, принесший Портман «Оскар», подарил ей и семью. В браке у них родились двое детей. К сожалению, после 11 лет совместной жизни они приняли решение развестись.
Мэтт Дэймон и Лучана Барросо
Звезда картина «Умница Уилл Хантинг» нашел свою половинку абсолютно случайно. Это произошло в 2003-м в Майами. После работы коллеги пригласили его провести вечер в баре. Он долго отказывался, но в конечном счете, сам не зная почему, согласился.
Это решение оказалось по-настоящему судьбоносным, ведь именно тогда Мэтт Дэймон встретил Лучану Барросо. Она работала официанткой и воспитывала дочь Алексию, но это ничуть не смутило актера. В этом году пара отмечает юбилей — 20 лет как они муж и жена. У них трое совместных дочерей — Изабелла, Джиа и Стелла.
Эдди Редмэйн и Ханна Редмэйн
Обладатель премии «Оскар» за великолепную работу во «Вселенной Стивена Хокинга» знает Ханну Бэгшоу еще со школьной скамьи. При том, что учились они в разных заведениях. Впервые Ханна увидела Эдди Редмэйна на благотворительном показе мод в Итоне. Юноша предстал перед публикой в полуобнаженном виде, но это не сильно впечатлило девушку.
Долгое время они оставались друзьями, пока наконец все не перетекло в романтические отношения. Даже диаметрально разные карьерные пути оказались не помехой. Ханна работала в связях с общественностью в сфере финансов. Еще занималась антиквариатом. Бракосочетание прошло зимой 2014 в перерывах между съемками, где Редмэйн перевоплощался в гениального физика. Сейчас они воспитывают двоих детей.
Эмма Стоун и Дэйв МакКери
Ставшая звездой огромного масштаба в «Ла-Ла Ленд», Эмма Стоун познакомилась со сценаристом Дэйвом МакКери в 2016 году. Это случилось на легендарном шоу Saturday Night Live. МакКери написал для актрисы комедийный скетч. Во время подготовки номера между молодыми людьми возникла химия, после чего они начали встречаться.
В 2020 году Стоун и МакКери тайно поженились и вскоре стали родителями. Примерно тогда же молодожены организовали собственную продюсерскую компанию Fruit tree, которая тесно сотрудничает с популярной A24. Ее первым проектом был режиссерский дебют Джесси Айзенберга «Когда ты закончишь спасать мир»
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман
Полюбившаяся многим зрителям за образ Энди Сакс в «Дьявол носит Prada», Энн Хэтэуэй замужем за Адамом Шульманом. У супруга Хэтэуэй есть несколько появлений в кино, но больше он сосредоточен на изготовлении ювелирных украшений.
Впервые они увиделись на вечеринке общих друзей. В тот момент актриса переживала разрыв с Рафаэлло Фолльери, который оказался мошенником. Став жертвой обмана Хэтэуэй сторонилась новых отношений, но устоять перед обаянием Шульмана не смогла. Новый избранник был полной противоположностью бывшего-афериста и идеально подходил Энн.
Они поженились в 2012 году в калифорнийском Биг-Суре, а сейчас воспитывают двоих сыновей. В отличие от своей супруги, Адам сторонится публичности.
Джордж Клуни и Амаль Клуни
Мало кто мог подумать, что главный холостяк Голливуда Джордж Клуни когда-нибудь женится. Брак с актрисой Талией Болсам, длившийся с 1989-го по 1994-й, лишь укрепил его убеждение, что семейный быт — не для него. На протяжении двух десятилетий Клуни не был женат, а в интервью зарекся «вступать в эту авантюру» еще раз.
Но все же нашлась женщина, которая заставила его пересмотреть свои принципы. Ею оказалась британско-ливанская правозащитница Амаль Аламуддин. Они начали встречаться в 2013 году, а всего через год стали мужем и женой в Венеции. Церемония в одном из красивейших городов Европы превратилось в самое обсуждаемое событие светской хроники. Пара воспитывает двойню — сына Александра и дочь Эллу. Изредка Амаль тоже появляется красной дорожке, но все же предпочитает оставаться в тени.
Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
Немногие знают, что звезда бондианы Пирс Броснан пережил глубокую личную драму. Его брак с актрисой Кассандрой Харрис продлился 11 лет и оборвался в 1991 году, когда она скончалась от рака. Актер признавался, что эта утрата навсегда изменила его.
Вновь почувствовать себя счастливым он смог только в 1994-м. Случайное знакомство в Мексике с журналисткой Кили Шэй Смит вдохнуло в актера новую жизнь. Их роман развивался стремительно. Через три года у пары родился сын, а в 2001-м они официально оформили отношения в Ирландии.
Спустя почти три десятилетия вместе, они продолжают любить друг друга. Кили посвятила себя фотографии и экологическим проектам, а Броснан даже не думает заканчивать актерскую карьеру. Отдельная радость для поклонников наблюдать такую крепкую пару на мероприятиях. Так, например, совсем недавно они появились на премьере нового сериала «Гангстерленд» от режиссера Гая Ричи.
Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Покоривший всех в «Далласском клубе покупателей», Мэттью Макконахи долго считался закоренелым холостяком. Но в 2006 году в одном из баров Лос-Анджелеса все изменилось. Бразильская фотомодель и дизайнер Камила Алвес даже не узнала в бородатом парне знаменитость и поначалу не проявила к нему никакого интереса. Но настойчивость Мэттью взяла верх.
Одним рождественским вечером он сделал Камиле предложение, а уже в июне 2012 года состоялась свадьба на ранчо в Остине. Союз Макконахи и Алвес длится уже почти 20 лет. У них трое детей: Леви, Вида и Ливингстон.
Аарон Пол и Лорен Парсекиан
Трехкратный обладатель премии «Эмми» за блистательное исполнение Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие» Аарон Пол познакомился с Лорен Парсекиан за пределами съемочной площадки. Это произошло на знаменитом фестивале Коачелла в Калифорнии. Началось все с дружеского общения, но со второй встречи уже началось нечто большее.
Влюбленные красиво обручились в Париже в 2012 году, а после воплотили мечту о пышной свадьбе. У Парсекиан армянские корни. В молодости она активно занималась проблемой травли девочек. В 2009-м основала некоммерческую организацию Kind Campaign и сняла фильм «В поисках доброты». Все, чтобы привлечь как можно больше внимания к данному вопросу. В интервью Пол восторженно отзывается о социальной активности Лорен. У них двое детей — дочь и сын, крестным отцом которого является его легендарный Брайан Крэнстон.
Джефф Бриджес и Сьюзан Бриджес
Прославившийся ролью Чувака в «Большом Лебовски», Джефф Бриджес встретил свою жену Сьюзан полвека назад. На съемках фильма «Ранчо Делюкс» он играл главного героя, а она работала ассистентом.
Самое интересное, что поначалу молодой актер не понравился девушке. Она даже отвергла его предложение о свидании. Будущий победитель «Оскара» сумел убедить Сьюзан только со второго раза. В 1977 году они скрепили отношения узами брака, и все взлеты и падения переживали вместе. В том числе недавнюю болезнь артиста — Бриджесс сумел побороть рак. У четы три дочери и уже есть одна внучка.