Считается, что самые известные исполнители шансона — выходцы из Франции. Но не все признанные шансонье родились именно в стране лавандовых полей. Собрали мастодонтов французской эстрады, которые не только пели на сцене, но и снимались в кино.
1. Шарль Азнавур
Шахнур Вахинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в семье эмигрировавших в Европу армян. В последствии родители изменили его имя на французский манер — Шарль Азнавур. «Маленький армянин» выступал в дуэте с коренным парижанином Пьером Рошем. В 1960-х дуэт «Рош и Азнавур» получал предложения от самых известных концертных залов Парижа и Америки. Известно, что французский шансонье любил Россию и часто ее посещал, а в 2013-м выпустил композицию «Я и ты» в тандеме с Полиной Гагариной.
Шарль Азнавур известен и своими работами в кино. Первые эпизодические роли в фильмах появились у будущей знаменитости еще в 12-летнем возрасте. Отечественные поклонники знают его по образу агента интерпола Шарля Котреля в сериале «Китаец», а также как автора хита «Вечная любовь» из детективной картины с Аленом Делоном и Игорем Костолевским «Тегеран-43».
Главную роль, в возрасте 80 лет, неутомимый Шарль Азнавур исполнил в экранизации романа Оноре де Бальзака «Отец Горио», и она стала последним фильмом в его послужном списке. Концертную деятельность шансонье продолжал вплоть до 94 лет.
2. Эдит Пиаф
Выступления на улицах Парижа вместе с отцом, бродячим циркачом, привели маленькую француженку на эстраду. Первые выступления Эдит Гасьон проходили на сцене кабаре, именно там из-за небольшого роста (147 см) и родилось ее прозвище Пиаф — «воробушек».
В жизни Эдит Пиаф было множество взлетов и падений, однако, проходя через тернии, артистка становилась еще популярнее. Фильмография Эдит Пиаф немного скромнее, чем песенный репертуар. Самыми яркими работами знаменитости стал образ Лили в фильме «Монмартр на сене». И «Французский канкан» с Жаном Габеном, где Пиаф перевоплотилась в Эжени Бюффе.
Образ несчастной Симоны в фильме «Любовники завтрашнего дня» была единственной драматической ролью звезды шансона. На ней кинокарьера Эдит Пиаф завершилась. Легенды не стало в 1963 году в возрасте 47 лет.
3. Ив Монтан
Итальянец Иво Ливи родился в коммуне Монсуммано-Терме в 1921 году. В 30-х семья Ливи перебралась во Францию. До того как стать известным артисом, шансонье успел побывать разнорабочим на макаронной фабрике и докером.
Свой звучный псевдоним Ив Монтан образовал из слов итальянского и французского происхождения, вся фраза переводится как: «Ив, поднимайся!». Во время одного из выступлений в кабаре Мулен-Руж на начинающего певца обратила внимание Эдит Пиаф. Она не только поспособствовала молодому дарованию в продвижении, но и недолго была его возлюбленной.
Приобретя известность, Ив Монтан увлекся кино, со временем отодвинув музыку на второй план. Расцвет его актерской карьеры пришелся на 60—70-е. Монтан много снимался вместе со своей супругой Симоной Синьоре, среди совместных фильмов выделяются «Салемские ведьмы», «Признание» и «Пистолет “Питон-357”».
Вообще, в жизни Монтана было много любовных историй, в том числе роман с самой желанной американской звездой того времени Мэрилин Монро. С блондинкой он познакомился на съемочной площадке музыкальной мелодрамы «Займемся любовью». Последний фильм с Ивом «Остров мастодонтов», работая над которым 70-летний актер скончался, вышел на экраны в 1992 году.
4. Далида
При рождении эта знойная красавица получила звучное имя Иоланда Кристина Джильотти, а местом ее рождения стал Египет. В Каир мама и папа будущей звезды перебрались из Италии в поисках лучшей доли. Надо заметить, что в детстве певица страдала косоглазием. Натерпевшись от одноклассников, Иоланда начала носить повязку на один глаз, чтобы исправить изъян. А позже, устроившись манекенщицей, заработала на операцию.
Выиграв в конкурсе «Мисс Египет», Иоланда отправилась покорять кино. Свою актерскую карьеру она начала с того, что взяла псевдоним в честь героини библейской притчи «Самсон и Далила». Но после ряда эпизодических ролей у себя на родине Далила решила перебраться в Париж, где ее имя стало звучать «Далида». Там она занялась музыкой и попутно стала принимать предложения о съемках.
Даже фильмы Далида часто использовала для продвижения своих музыкальных хитов, и чаще всего в картинах красавица играла саму себя. Главные же роли достались иконе французского шансона в лентах «Какая женщина… и какие доллары!», «Я тебя люблю» и «Шестой день».
5. Джо Дассен
Впервые во Франции Джозеф Айра Дассен оказался в 10 лет. В 1949 году его семья переехала туда из Лос-Анджелеса. А в Город ангелов Дассены перебрались из Нью-Йорка, так как отец будущего исполнителя был кинорежиссером.
В Париж Джо вернулся уже в 60-е, за его плечами была учеба в Международной школе Женевы и Мичиганском университете, он легко говорил на нескольких языках. Поэтому, став артистом, свободно исполнял свои хиты на французском, немецком и итальянском. Его чарующий голос знали и любили во всем мире, в том числе и в России.
Джо Дассен тоже оставил след в кино. В основном ему доверяли роли второго плана. Зато в фильме Питера Устинова «Леди Л» артисту удалось поработать с Софи Лорен и Полом Ньюманом. Сыграл он и в шпионском боевике «Ник Картер и красный клевер». А последнее появление Дассена на экране произошло в телевизионном фильме «Песнь Тибра», премьера которого состоялась незадолго до его смерти в 1980 году.