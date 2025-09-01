Шахнур Вахинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в семье эмигрировавших в Европу армян. В последствии родители изменили его имя на французский манер — Шарль Азнавур. «Маленький армянин» выступал в дуэте с коренным парижанином Пьером Рошем. В 1960-х дуэт «Рош и Азнавур» получал предложения от самых известных концертных залов Парижа и Америки. Известно, что французский шансонье любил Россию и часто ее посещал, а в 2013-м выпустил композицию «Я и ты» в тандеме с Полиной Гагариной.