Задолго до мировой славы многие будущие звезды Голливуда успели примерить на себя самые неожиданные профессии. Эти истории — напоминание о том, что путь к успеху редко бывает прямолинейным. Рассказываем о семи нестандартных работах, которыми занимались знаменитости до того, как попасть на экраны.
Дэнни ДеВито — парикмахер
К своей неактерской профессии Дэнни ДеВито подошел серьезно. Он окончил Уилфредскую парикмахерскую академию и еще подростком начал работать в салоне, который открыла его сестра. Позже он рассказывал, что этот опыт очень пригодился ему и в кино. Постоянно работая с людьми, будущий актер научился, как рассмешить людей или помочь им расслабиться.
Переломным моментом стал 1975 год, когда ДеВито появился в культовой драме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Это открыло ему двери в большой кинематограф, где он блестяще проявил себя в самых разных жанрах — от черной комедии до семейного кино. Актер даже основал собственную компанию Jersey Films, спродюсирувшую «Криминальное чтиво» и другие хиты.
Вупи Голдберг — гример в морге
В молодости Вупи Голдберг освоила профессию визажиста. Получив квалификацию, она могла устроиться в салон красоты, но почему-то предпочла калифорнийский морг. Там она придавала мертвым достойный облик для похорон: наносила макияж, укладывала волосы.
Однажды с ней произошел по-настоящему жуткий случай. Начальник решил устроить Вупи «проверку на прочность». Он спрятался в холодильном ящике для тел и неожиданно «ожил» перед ничего не подозревающей подчиненной. Девушка в ужасе попыталась бежать, но упала и сильно ударилась головой.
Вскоре Голдберг бросила эту работу и в 1985 году дебютировала в экранизации эпического романа Элис Уокер «Цветы лиловые полей».
Харрисон Форд — плотник
Вовсе не краткосрочная подработка между пробами была у Харрисона Форда. Будущий голливудский актер восемь лет изготавливал мебель на заказ. Параллельно он ходил на прослушивания и иногда получал небольшие роли. Одна из таких — в картине начинающего режиссера Джорджа Лукаса «Американские граффити». Именно она во многом стала судьбоносной — Лукас запомнил харизматичного плотника.
Позже родилась голливудская байка. Якобы Форд привлек внимание режиссера, когда мастерил для него мебель. Как бы то ни было, Форд сыграл космического контрабандиста Хана Соло, став одним из самых известных людей на планете. Будучи живой легендой, Форд до сих пор хранит в своем доме столярные инструменты тех лет.
Стив Бушеми — пожарный
Выросший в семье сотрудника городской службы уборки, Стив Бушеми с юных лет понимал цену тяжелого труда. В 1980 году он сделал выбор в пользу одной из самых опасных профессий — стал пожарным нью-йоркской части. Четыре года молодой человек боролся с огнем и спасал жизни, прежде чем решился круто изменить свою судьбу.
Впервые большая известность пришла ему благодаря «Бешеным псам». В дебютной ленте Квентина Тарантино про шестерых незнакомых грабителей актер появился в образе Мистера Розового. Это стало для него настоящим прорывом, а монолог его героя про чаевые цитируют до сих пор.
После терактов 11 сентября 2001 года Бушеми, уже будучи известным актером, не смог пройти мимо трагедии. Он вернулся в свою бывшую пожарную часть для разбора завалов и поиска пропавших. Через несколько лет Бушеми снова облачился в форму пожарного. На этот раз для кино — комедии «Чак и Ларри: Пожарная свадьба».
Николь Кидман — массажистка
Еще в детстве Николь Кидман, будущая звезда фильма «С широко закрытыми глазами», мечтала о сцене. С юных лет она занималась балетом и играла в школьных спектаклях. Уже в 15 — дебютировала на экране, снявшись в «Рождество в буше». После чего ей пришлось резко оставить и учебу, и актерство.
Когда девочке было 17, ее семья столкнулась с большим испытанием — у матери Кидман обнаружили рак. Чтобы помочь своим близким, она прошла ускоренные курсы массажа и устроилась в городскую больницу. Практически без перерывов она помогала матери и другим пациентам переносить лечение.
К счастью, болезнь матери отступила, и уже можно было оставить работу массажиста. Николь Кидман вернулась к учебе и заново начала свой путь к славе. В 2003 году она стала лауреатом премии «Оскар» за игру в фильме «Часы».
Кристофер Уокен — укротитель львов
Самым опасным делом в нашей подборке однозначно занимался Кристофер Уокен, исполнивший Фрэнка Эбегнейла-старшего в «Поймай меня, если сможешь». К актерской карьере Уокена готовили с детства. В 10 лет он играл на сцене, а в уже 16 — вовсю выступал на Бродвее.
Но на пути к славе у него были и работы, не связанные с кино. Так, в 16 лет юноша оказался в цирке. Вот только вместо привычных для подростков обязанностей вроде продажи сладкой ваты его ждало нечто поистине экстремальное — должность помощника дрессировщика львов. Несмотря на юный возраст и отсутствие опыта, Уокену доверили самостоятельный номер со львицей, где он рисковал жизнью каждый раз, входя в клетку к хищнику.
После цирка Уокен стал выступать в музыкальных ревю. В кино он дебютировал в 1971 году в фильме «Пленки Андерсона». Через семь лет его ждал настоящий триумф, когда вышла военная драма «Охотник на оленей». За роль в картине Майкла Чимино Уокен удостоился премии «Оскар».
Адам Драйвер — морской пехотинец
Почти три года Адам Драйвер отслужил в морской пехоте США. На его решение посвятить себя такому непростому делу повлияли события 11 сентября. Командование отмечало его значительные успехи и готовило к отправке в Ирак. Однако травма грудины, полученная в велосипедной аварии, поставила крест на военной карьере.
Это заставило Драйвера вернуться к его детской мечте о кино. После морской пехоты он короткое время отучился в Индианаполисе. Затем поступил на драматическое отделение Джульярдской школы в Нью-Йорке.
После окончания столь престижного заведения, Драйвер начал выступать на Бродвее. Толчком в его карьере стал сериал «Девочки», где он создал незабываемый образ бойфренда главной героини Ханны.
Практически сразу ему удалось зарекомендовать себя как многогранного исполнителя, чередуя артхаусные фильмы и блокбастеры. Он невероятно органичен у Джима Джармуша в качестве поэта-водителя автобуса в «Патерсоне». В то же время ему к лицу образ эксцентричного Маурицио в «Доме Gucci».
При этом Драйвер никогда не забывал о своем военном прошлом. Добившись успеха, он основал организацию Arts in the Armed Forces, которая уже почти 20 лет помогает военнослужащим приобщаться к искусству.