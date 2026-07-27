Но на пути к славе у него были и работы, не связанные с кино. Так, в 16 лет юноша оказался в цирке. Вот только вместо привычных для подростков обязанностей вроде продажи сладкой ваты его ждало нечто поистине экстремальное — должность помощника дрессировщика львов. Несмотря на юный возраст и отсутствие опыта, Уокену доверили самостоятельный номер со львицей, где он рисковал жизнью каждый раз, входя в клетку к хищнику.