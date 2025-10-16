Режиссер и сценарист Рудольф Фрунтов взял за основу реальные случаи пожаров в портах. В его картине советские граждане проявляют чудеса героизма и сознательности. Особенно выделяется председатель горисполкома Анна Головина в исполнении Клары Лучко. Зная, что в огненной ловушке находится ее сын, она находит в себе силы сохранить ледяное спокойствие и продолжает руководить эвакуацией детей. Фильм вышел на экраны в 1983 году и собрал без малого 13 миллионов просмотров.