Ярче всего героизм советских людей проявился во время Великой Отечественной войны. Этим суровым годам посвящено множество проникновенных фильмов, которые берут за душу. Но шло время, появлялись новые зрители, для которых на войне воевали уже не отцы, а деды. Советские кинематографисты постепенно обратились к жанру фильмов-катастроф, позволяющему показать, как обычные люди ведут себя в экстремальных условиях.
«713-й просит посадку»
Один из первых советских фильмов-катастроф снял режиссер Григорий Никулин. В его картине 1962 года «713-й просит посадку» проявились все черты этого нетипичного для отечественного кинематографа жанра: напряженный сюжет, борьба за выживание, эмоциональные выходки персонажей. В главных ролях снялись актеры Владимир Честноков, Отар Коберидзе, Лев Круглый и другие.
В центре сюжета самолет неназванной западной авиакомпании, совершающий трансатлантический перелет. Внезапно выясняется, что в напитки экипажа подмешан сильнодействующий наркотик, и мчащимся над океаном лайнером никто не управляет. Находящиеся на борту пассажиры вынуждены брать судьбу воздушного судна в собственные руки. Причем один из них вынужден скрывать свои навыки, необходимые для спасения.
Фильм снимался на киностудии «Ленфильм». Григорий Никулин тщательно подошел к постановке и результат не заставил себя ждать: по итогам года картину посмотрели почти 28 миллионов зрителей.
«Экипаж»
Пожалуй, самым известным фильмом-катастрофой, снятым в СССР, является двухсерийная картина «Экипаж» Александра Митты. История Ту-154Б и его экипажа понравилась советским зрителям. Фильм вошел в десятку лидеров советского проката, а актриса Александра Яковлева, сыгравшая стюардессу Тамару, мгновенно превратилась в главный секс-символ Советского Союза.
Помимо Яковлевой в фильме задействованы Народный артист РСФСР Георгий Жженов в роли командира корабля, начинающий актер Анатолий Васильев, сыгравший второго пилота, и молодой Леонид Филатов. Фильм состоит из двух частей, в первой из которых зритель знакомится с личными проблемами и взаимоотношениями главных героев. Вторая серия целиком посвящена непосредственно катастрофе. В лучших традициях западных фильмов-катастроф неприятности следуют одна за другой, и держат зрителя в напряжении вплоть до самого конца.
«34-й скорый»
В 1981 году режиссер Андрей Малюков, ранее снявший боевик «В зоне особого внимания», поставил новый фильм-катастрофу «34-й скорый». Успех «Экипажа» показал, что советскому зрителю интересны подобные картины, но в этот раз действие перенесли с неба на землю.
Проводница скорого поезда Москва — Элекмонар берет в свое купе трех безбилетников, которых вскоре находит и ссаживает ревизия. Самый настойчивый из «зайцев» (Александр Фатюшин) прямо с подножки тронувшегося поезда вытаскивает на перрон проводницу, в которую успел влюбиться. А в опустевшем купе от незатушенного окурка начинается пожар.
В основе фильма лежит реальная история, произошедшая в 1977 году на участке Москва — Ленинград, правда, реальности пожар на движущемся поезде закончился куда более трагично. Фильм «34-й скорый» не повторил громкого успеха предшественника, хотя его и посмотрели около 25 миллионов зрителей.
«Тревожное воскресенье»
Действие остросюжетного фильма «Тревожное воскресенье» разворачивается в черноморском порту. На иностранном танкере «Гент» начинается пожар, и группа советских рабочих оказывается отрезанной в трюме судна. Вскоре события принимают опасный для всего порта оборот, но колонна пожарных машин, спешащая на помощь, не может проехать из-за аварии на дороге.
Режиссер и сценарист Рудольф Фрунтов взял за основу реальные случаи пожаров в портах. В его картине советские граждане проявляют чудеса героизма и сознательности. Особенно выделяется председатель горисполкома Анна Головина в исполнении Клары Лучко. Зная, что в огненной ловушке находится ее сын, она находит в себе силы сохранить ледяное спокойствие и продолжает руководить эвакуацией детей. Фильм вышел на экраны в 1983 году и собрал без малого 13 миллионов просмотров.
«Челюскинцы»
Честь увековечить на экране главную советскую робинзонаду получил режиссер Михаил Ершов, ранее прославившийся романтическим детским фильмом «Попутного ветра, "Синяя птица"!» и киноэпопеей «Блокада». Главные роли в двухсерийной драме «Челюскинцы» исполнили Александр Лазарев и Петр Вельяминов.
Основой для фильма послужила знакомая любому гражданину СССР история ледокольного парохода «Челюскин», затертого во льдах Чукотского моря. Картина рассказывает, как выживали заброшенные на льдину экипаж и пассажиры судна в ожидании спасения. Также на экране действуют летчики полярной авиации, ставшие первыми Героями Советского Союза после удачно проведенной эвакуации челюскинцев.
Несмотря на раскрученный бэкграунд, картина не пользовалась популярностью других фильмов-катастроф. Зимующим на льдине людям ежедневно угрожала смертельная опасность. Но они проявили чудеса самообладания и организовали быт таким образом, что робинзонада фактически воспринимается как плановая часть экспедиции, а не как отчаянная попытка выжить.