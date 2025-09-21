В молодости фронтмен группы «Аквариум» обладал практически голливудской внешностью, а некоторые поклонники, просматривая ранние записи, и вовсе сравнивают его с Брэдом Питтом. Песни Бориса Гребенщикова (признан иноагентом на территории РФ) звучат во многих советских фильмах, а сам он часто появлялся на экране в роли самого себя. Но есть в его копилке и актерские работы.