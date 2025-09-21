Многие рок-звезды в свое время решились на смелый шаг — сыграть в фильме. Для кого-то это была эпизодическая роль, а для кого-то — настоящий кинодебют, который раскрыл их с неожиданной стороны. В этой статье — музыканты, чьи лица и голоса увековечены в кино.
1. Виктор Цой
Самая известная роль основателя рок-группы с говорящим названием «Кино» — Моро в фильме «Игла». Виктор Цой изобразил героя, способного в одиночку противостоять банде наркодилеров. Именно здесь прозвучали его хиты «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови». За колоритный образ, по мнению читателей журнала «Советский экран», Цой заслужил звание лучшего актера 1989 года.
Кстати, это не первая совместная работа Виктора Цоя и Рашида Нугманова. Певец дебютировал в выпускной короткометражке режиссера «Йа-Хха». На счету музыканта несколько документальных фильмов и художественных картин, в которых он появился в образе лидера «Кино». Среди них «Асса» Сергея Соловьева.
2. Борис Гребенщиков
В молодости фронтмен группы «Аквариум» обладал практически голливудской внешностью, а некоторые поклонники, просматривая ранние записи, и вовсе сравнивают его с Брэдом Питтом. Песни Бориса Гребенщикова (признан иноагентом на территории РФ) звучат во многих советских фильмах, а сам он часто появлялся на экране в роли самого себя. Но есть в его копилке и актерские работы.
Борис Борисович дебютировал на экране в 1981-м, снявшись в короткометражке «Иванов». В советском фэнтези «Два капитана 2» Гребенщикову доверили образ борца с космическим хаосом. Он также засветился в нескольких фильмах, посвященных рок-движению, среди них «Рок» Алексея Учителя.
3. Олег Гаркуша
В копилке харизматичного лидера «АукцЫона» десятки кинопроектов. Некоторые поклонники называют Олега Гаркушу королем эпизода — даже короткие появления в кадре заставляют зрителей запомнить этого артиста.
Первую главную роль Гаркуша, засветившийся в фильмах Алексея Германа и Игоря Волошина, получил в последней работе Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Особенно активно рокер снимается в последние годы. Его можно увидеть в сериале «Король и Шут», комедии «Особенности национальной больницы», триллере «Кинопленка №8». В психологической драме «Длительные свидания» Олег Алексеевич перевоплотился в священника, которые решает спасти глухонемую девушку, обвиненную в поджоге храма.
4. Александр Ф. Скляр
Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр начал штурмовать кинематограф в нулевые. Первое время его копилка ежегодно пополнялась эпизодическими ролями, однако постепенно музыкант стал избирательно подходить к предложениям режиссеров, которые видели его в основном в амплуа бандита или, наоборот, стража порядка. Скляр появился в проектах «МУР есть МУР!», «Последняя репродукция» и «Воротилы».
Попытка сломать стереотип произошла в фильме Игоря Лебедева «Закрытые пространства», где Александр Феликсович воплотил образ психотерапевта. Особый восторг у зрителей вызвал сериал «Музыка времени», где Скляр предстал в роли харизматичного соседа главной героини.
5. «Би-2»
Солисты рок-группы успели сняться в нескольких проектах «Квартета И». Чаще всего им доводилось играть самих себя, как в фильме «О чем говорят мужчины», однако в комедии «День выборов» артисты предстали в образе музыкантов сельской группы «Дым над водой».
Режиссеры предлагали рокерам попробовать силы и в создании художественных образов. Так, Лева (Егор Бортник, признан иногентом в РФ) сыграл одну из главных ролей в мелодраме «Московская история», а Шура (Александр Уман) в драмеди «Мамы 3» воплотил образ бывшего супруга героини Анастасии Заворотнюк.
6. Роман Билык (Рома Зверь)
Солист группы «Звери» запомнился многим по роли в музыкальной картине Кирилла Серебренникова «Лето». Фильм о Викторе Цое, Майке Науменко (его и играет Рома Зверь) и ленинградской андеграундной рок-культуре начала 1980-х стал первой большой киноработой рок-звезды. Однако его дебют на экране случился в 2011 году в драме «Краткий курс счастливой жизни».
В 2025-м Роман Билык (настоящее имя исполнителя) представил приключенческую комедию «Все, что тебя касается», где появился в камео. На сюжет вдохновила реальная история, когда на одно из выступлений группы пришла девушка с плакатом, который сообщал, что ее родители познакомились на концерте «Зверей» 18 лет назад.
7. Илья Лагутенко
Как и многие коллеги, фронтмен группы «Мумий Тролль» задействован в кино в качестве актера дубляжа или композитора, однако в фэнтези «Ночной дозор» Илье Лагутенко удалось раскрыть актерский талант.
Музыкант перевоплотился в вампира Андрея, который хотел убить мальчика, но был обезврежен Антоном Городецким (Константин Хабенский). После этого Лагутенко снялся в фильмах «День радио», «В ритме танго» и «Мира».
8. Гарик Сукачев
Один из самых известных рокеров-хулиганов начал актерскую карьеру в 1988 году. С тех пор Гарик Сукачев не только активно снимается, но и выступает как режиссер. Сукачев снял четыре картины, в том числе «Дом Солнца» со Светланой Ивановой в главной роли.
Среди последних актерских работ Гарика — колоритный дед в новогодней комедии «Елки-иголки». Интересно, что персонаж музыканта за все время фильма практически не говорит, несмотря на то, что играет ключевую роль. Сукачев признавался, что за 30 лет работы ему впервые выпала столь сложная актерская задача.