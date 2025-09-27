Но гораздо страшнее персонажа Глисона было то, с чем ему пришлось столкнуться за кадром. Многие фанаты сериала не могли отделить его от персонажа. Им казалось, что актер и в жизни такой же мерзкий и безжалостный. Отсюда — запредельное число угроз и оскорблений в соцсетях. Он неоднократно встречался с неприязнью от случайных людей и в реальной жизни, что могло обернуться угрозой его безопасности.