Звезда культового сериала «Игра престолов» Джек Глисон прославился благодаря роли одного из самых жестоких злодеев на экране — короля Джоффри Баратеона. Однако после оглушительного успеха актер неожиданно отошел от кино и на долгое время пропал с экранов. Но в 2025 году он вернулся — с его участием вышел новый сериал, ставший первой большой работой Глисона за многие годы.
До Джоффри Баратеона
Джек Глисон родился в ирландском городе Корк. С детства он проявлял интерес к актерскому мастерству, и уже в семь лет начал заниматься в школе искусств при дублинском Независимом молодежном театре.
В 2005 году 13-летний Глисон дебютировал в большом кино — в эпизодической роли в блокбастере Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Его персонаж — мальчик, испуганный нападением бандитов, — получает от Брюса Уэйна (Кристиан Бэйл) устройство для слежки. Тогда, разумеется, никто не мог подумать, что милый юноша сыграет одного из самых кровожадных мерзавцев в истории кино.
В последующие годы Глисон снимался в независимых ирландских проектах, включая драму «Все хорошие дети», где сыграл одну из главных ролей. Юного актера очень высоко отметили критики. Стало очевидно, что вскоре должен случиться большой проект, который заявит о его таланте всему миру.
Самый ненавистный персонаж в истории
В 2011 году вышла первая серия «Игры престолов» — экранизации фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня» писателя Джорджа Мартина. Глисон в сериале получил роль Джоффри Баратеона, юного наследника Железного Трона. С первых сцен с его участием зрители поняли, что перед ними один из самых отвратительных персонажей, которых им доводилось видеть.
Джоффри — продукт инцеста Серсеи Ланнистер (Лина Хиди) и ее брата Джейме (Николай Костер-Вальдау). При этом официально он считается сыном короля Роберта Баратеона. Поэтому после его скоропостижной смерти восходит на престол. Правление короля-подростка знаменуется чередой казней, пыток и унижений.
Глисон сыграл Джоффри с пугающей убедительностью. Сам он рассказывал, что вдохновлялся Хоакином Фениксом в роли Коммода из «Гладиатора». А его будто детское лицо в сочетании с патологической жестокостью придало персонажу невероятный эффект. В 2012 году работа Глисона была отмечена премией IGN Summer Movie Awards в номинации «Лучший злодей на телевидении».
Но гораздо страшнее персонажа Глисона было то, с чем ему пришлось столкнуться за кадром. Многие фанаты сериала не могли отделить его от персонажа. Им казалось, что актер и в жизни такой же мерзкий и безжалостный. Отсюда — запредельное число угроз и оскорблений в соцсетях. Он неоднократно встречался с неприязнью от случайных людей и в реальной жизни, что могло обернуться угрозой его безопасности.
Уход из кино
Несмотря на большую известность, пусть и с негативным окрасом, Глисон и сам был не в восторге от своего героя. В многочисленных интервью он признавался, что Джоффри его всерьез пугал. При этом он всегда старался найти объяснение его действиям — в первую очередь в детстве и воспитании.
В 2014 году Глисон поразил всех, объявив о завершении актерской карьеры. Он никак не связывал это решение с травлей. Хотя можно только догадываться, через что ему пришлось пройти.
Очевидно, что благодаря роли Джоффри Баратеона у Глисона появились большие перспективы. Наверняка у него на руках было несколько предложений о съемках, но актер предпочел скрыться от голливудских софитов. Еще до окончания работы в сериале он повторял, что ему не близок образ жизни знаменитости и он предпочитает более скромную жизнь.
Глисон уехал к себе на родину в Ирландию. Поступил в престижный Тринити-колледж, где изучал теологию и философию. Также он активно занимался благотворительностью, работая с организацией, помогающей жертвам землетрясения на Гаити.
Чем занимается сейчас
С ухода Глисона из кино прошло уже более 10 лет. За это время в жизни актера произошло немало событий. В том числе и постепенное возвращение на экраны.
Практически сразу после окончания съемок в «Игры престолов», он основал театральную компанию Collapsing Horse Theatre Company в Дублине. В ней Глисон выступил не только в качестве актера, но еще и продюсера. Его работы заслужили положительные отзывы.
Глисон всегда был большим фанатом театра. Говорят, что даже на репетициях культового сериала, он не расставался с томиками Шекспира и Чехова. Театральные подмостки в его жизни наконец вышли на первый план, и страсть к сцене пересилила любовь к кино. Но ненадолго.
В 2020 году ирландец неожиданно объявил о возвращении в кино. Сначала он сыграл одну из главных ролей в комедийном сериал «Из ее головы». Этот проект стал первым шагом к постепенному возобновлению карьеры.
Через два года он появился в экранизации комиксов Нила Геймана «Песочный человек», а затем — в приключенческом сериале «Великолепная пятерка» и боевике «Последний наемник» с Лиамом Нисоном. Также сыграл эпизодического героя Доджи Мо в одном из самых популярных британских сериалов последних лет — «Сексуальном просвещении».
В это же время у Глисона произошло другое очень важное событие. В 2022 году он женился на своей давней подруге, актрисе и режиссере Рошин О’Махони.
В начале 2025 года вышел сериал «Тихая гавань», в котором Глисон сыграл представителя ирландской мафии. Кроме этого актер появился в ирландском сериале «Дом Гиннеса», который рассказывает о семье, создавшей легендарную пивоварню. Для актера это первый крупный проект после долгого перерыва в карьере. В сериале он исполнил роль рабочего пивоварни, чья судьба переплетается с историей династии Гиннесов.