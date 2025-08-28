Положительных героев зрители боготворят по умолчанию. Но профессионализм начинается там, где актер настолько убедителен в роли злодея, что зрителю становится не по себе. Особенно впечатляет, когда в роли антагониста оказывается человек, который за пределами экрана — душка и лапочка.
Собрали кинозвезд, чьи злодеи стали культовыми, а им самим потом пришлось долго объяснять, что вне экрана они совсем другие.
1. Люциус Малфой — Джейсон Айзекс
Артист блестяще играет злодеев, среди которых значимое место занимает Люциус Малфой. Говоря о нем и своей экранной семье, Джейсон Айзекс признавался, что именно в своем «сыне», образ которого воплотил Том Фелтон, видел главного героя саги «Гарри Поттер». Ведь Гарри — априори символ борьбы с тьмой, а у Драко, мальчика, воспитанного деспотичным отцом, был выбор. И чаще именно Драко совершал благородные поступки.
Коллеги уверяют, что в повседневности Джейсон — человек редкой доброты и такта, а на съемочной площадке может за секунду переключиться с положительного героя на отрицательного. Неудивительно, что Айзекса за его способности называют доктором Джекилом и мистером Хайдом.
2. Джоффри — Джек Глисон
Этот ирландец начал сниматься в сериале «Игра престолов» в 19 лет. Джек Глисон сыграл Джоффри — царствующего садиста, который дорвался до власти. Юноша настолько убедительно передал характер персонажа, что малолетний король до сих пор считается одним из самых ненавистных антагонистов в истории телевидения.
Добродушный парень, который к тому же занимается благотворительностью, — полная противоположность экранному образу. Актер признавался, что не смотрел адаптацию романов Джорджа Р.Р. Мартина, так как ему тяжело видеть, на что способен его Джоффри.
Когда в 2014 году Джек объявил, что уходит из кино, многие решили, что причина — травля. Но начинающий актер просто разочаровался в профессии и захотел спокойной жизни. Тем не менее в 2023-м он вернулся на экраны, сыграв в сериале «Тихая гавань».
3. Милдред Рэтчед — Луиза Флетчер
После выхода культовой драмы «Пролетая над гнездом кукушки» весь мир возненавидел медсестру Милдред Рэтчед. Образ педантичной садистки стал первой большой ролью Луизы Флетчер. Позже Американский институт кино включил Рэтчед в список величайших кинозлодеев.
Работа в сериале «Звездный путь: Дальний Космос 9», где Луиза сыграла Кай Винн — лидера религиозного ордена, только закрепила за Флетчер амплуа мучительницы. Поэтому, когда в триллере «Порождающая огонь» актриса появилась в роли заботливой бабушки, зрители принялись ждать подвоха.
А вот те, кто знал Флетчер лично, вспоминали ее как деликатную, доброжелательную и очень заботливую персону. Кстати, получая «Оскар» за «Пролетая над гнездом кукушки», Луиза растрогала публику, поблагодарив своих глухонемых родителей, причем речь актриса «произнесла» на языке жестов.
4. Саруман — Кристофер Ли
Любимая книга Кристофера Ли — «Властелин колец», и это не случайно. Артист знал Дж. Р. Р. Толкина лично и позже с особым трепетом играл Сарумана, хотя по духу был ближе к героям Света. Могущественный маг — это лишь часть культовых злодеев, которых воплотил сэр Кристофер Ли. В его послужном списке граф Дракула, палач Сансон, чудовище Франкенштейна. Фактурный аристократ всегда виртуозно вживался в темные образы, но вне камер оставался интеллигентнейшим человеком.
Фанаты, которым довелось встретиться с Кристофером Ли, вспоминали, насколько мэтр был простым и душевным в общении: он мог битый час посвятить беседе с поклонником и сделать это без всякой тени заносчивости или позерства.
5. Долорес Амбридж — Имелда Стонтон
Британка, снявшаяся в более чем сотне фильмов, известна множеством ярких ролей, включая образ Елизаветы II в сериале «Корона». Но ее персонаж в поттериане вызывает у поклонников франшизы содрогание.
Когда стало известно, что роль замминистра магии и амбициозной карьеристки Долорес Амбридж досталась Имелде Стонтон, почитатели творчества этой обаятельной леди засомневались в правильности выбора. Но стоило в ленте «Гарри Поттер и орден Феникса» услышать голос Имелды и увидеть ее жеманную улыбку, как все встало на места.
В реальности Стонтон — душевная и открытая. Хотя дети до сих пор подходят к ней на улицах и спрашивают, почему она так невзлюбила Гарри. Это и есть актерская победа.