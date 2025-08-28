Любимая книга Кристофера Ли — «Властелин колец», и это не случайно. Артист знал Дж. Р. Р. Толкина лично и позже с особым трепетом играл Сарумана, хотя по духу был ближе к героям Света. Могущественный маг — это лишь часть культовых злодеев, которых воплотил сэр Кристофер Ли. В его послужном списке граф Дракула, палач Сансон, чудовище Франкенштейна. Фактурный аристократ всегда виртуозно вживался в темные образы, но вне камер оставался интеллигентнейшим человеком.