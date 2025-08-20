Не секрет, что многие трюки актеры совершают не самостоятельно. Часто это делается из соображений безопасности. Ведь если актер травмируется, съемки придется перенести, и фильм понесет большие убытки. Некоторым сложные элементы не даются из-за физических данных.
При этом в Голливуде до сих пор остаются актеры, которые большую часть трюков исполняют самостоятельно. Вспомнили тех, кто уже мог бы претендовать на новую награду или получить почетный приз за каскадерское искусство.
Том Круз
Настоящий король выполнения трюков — Том Круз. Кажется, если бы ему позволяло время, он бы и сам мог выступать дублером у других артистов. Актер начал выполнять сложнейшие элементы в роли Итана Ханта в «Миссия: невыполнима».
В продолжении боевика он самостоятельно исполнил скалолазание без страховочной сетки. И тут будто сработал механизм, который уже ничто не в силах остановить. В каждой новой картине Круз идет на еще больший риск и поражает фанатов своими способностями.
Особняком в его фильмографии стоит забег по фасаду небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае высотой 828 метров. Зрители с придыханием наблюдали за этим в «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Перед этим Круза уверяли, что это невозможно и нужно отказаться от сцены. Во время съемок, на высоте дул сильный ветер, но он справился, как всегда, обойдясь без дублера.
Это далеко не единственный пример, когда актер бросал себе вызов и брался за невозможное. Для «Миссия невыполнима: Племя изгоев» Том Круз повис на летящем самолете, преодолевая огромное сопротивление воздуха.
Полет на вертолете между скал, 200 км/час на мотоцикле без шлема, прыжок Halo — с высоты 8 км, при котором парашют раскрывается только за 600 метров до земли. Это еще не полный перечень того, что Круз совершил в кино сам, без каскадеров. На подготовку к таким сценам с высоким риском для жизни уходят месяцы. Однако актер верит, что в кино нужно передавать максимум достоверности, в чем ему точно нет равных.
Киану Ривз
Сейчас в это трудно поверить, но на заре карьеры Киану Ривза воспринимали больше как комедийного актера. В боевики его стали приглашать позже, где он сразу показал, чем выделяется на фоне многих других исполнителей — способностью большинство трюков исполнять самостоятельно.
В своем первом экшен-фильме «Скорость» актер исполнил опасный прыжок с автомобиля на автобус. Причем режиссер картины до последнего не знал, что это будет делать именно Киану, а не дублер. Позже, в культовой «Матрице» он продемонстрировал прекрасные познания в области боевых искусств. А также подарил зрителям легендарное уворачивание от пуль. Это только со стороны может показаться простым. На самом деле, такие движения требуют не только высокого уровня пластики, но и силы.
Всю свою карьеру Ривз исполняет большинство трюков без помощи каскадеров. Сейчас ему уже 60 лет, но он все равно продолжает оставаться в прекрасной форме. Так, все драки в серии фильмов про Джона Уика проходят с его непосредственным участием.
Джеки Чан
После работы в трюковой массовке, Джеки Чан и сам стал получать роли. Сначала молодого актера отметили в экшн-комедии «Змея в тени орла», где он сполна воспользовался свободой в выборе трюков. Затем на экраны вышел «Пьяный мастер», где он также обошелся без дублеров.
В дальнейшем Джеки Чан не просто выполнял все самостоятельно, но и руководил целыми командами каскадеров. За свою богатую карьеру он совершил невероятное количество трюков разной степени сложности.
Конечно, не могло обойтись без травм. Джеки Чан падал с пятиметровой высоты и переломал себе все, что можно. На съемках «Доспехов бога» в результате падения он разбил голову о камень. Это могло стоить ему жизни. Актеру потребовалась операция, и съемки перенесли на год, но после восстановления он продолжил работу.
Пусть сейчас Джеки Чан появляется на экранах все реже, но именно он по-прежнему записан в Книге рекордов Гиннеса как актер, выполнивший наибольшее количество трюков самостоятельно.
Эмили Блант
Судя по всему, частичка дара Тома Круза передалась Эмили Блант. Они вместе играли в фильме «Грань Будущего». По сюжету научно-фантастического блокбастера главным героям предстоит сражение с инопланетной расой мимиков. Из-за замыкания временной петли каждый раз после смерти персонажа Круза бой начинается с начала.
Для этой роли актрисе пришлось готовиться так, как никогда до этого. В фильме ее герой Рита Вратаски носит экзоскелет весом в 38 кг. И не просто носит, а все время бегает и сражается в нем.
Большинство сцен Блант исполнила сама, включая ту, где подвергла настоящему риску себя и партнера. Не справившись с управлением микроавтобуса, она на высокой скорости врезалась в дерево. Актерам чудом удалось избежать травм. Но зато Блант не затерялась на фоне даже такого маститого исполнителя трюков, как Том Круз.
Джейсон Стэйтем
Сложно найти актера, который бы ассоциировался с боевиками больше, чем Джейсон Стэйтем. Своему телосложению он обязан спорту. С 12 лет будущий артист входил в состав британской национальной сборной по прыжкам в воду. Также он активно занимался дайвингом и боевыми искусствами.
Дебют Стэйтема состоялся в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Маленький бюджет картины не позволял нанять каскадеров, поэтому все трюки актер исполнил самостоятельно. Следующие проекты уже не имели таких финансовых ограничений, но он всегда старался исполнять большую часть трюков без помощи. В «Адреналине» и вовсе пришлось драться на крыше летящего вертолета.
Стэйтем прекрасно знает цену каскадерской работе и уже давно предлагал введение специальной категории «Оскара» за лучшие трюки. Теперь эти «невидимые» герои кино получат заслуженное признание.