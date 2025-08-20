Полет на вертолете между скал, 200 км/час на мотоцикле без шлема, прыжок Halo — с высоты 8 км, при котором парашют раскрывается только за 600 метров до земли. Это еще не полный перечень того, что Круз совершил в кино сам, без каскадеров. На подготовку к таким сценам с высоким риском для жизни уходят месяцы. Однако актер верит, что в кино нужно передавать максимум достоверности, в чем ему точно нет равных.