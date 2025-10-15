На съемочной площадке кино оживает, но сами съемки чаще всего представляют собой рутинный процесс. Актеры, как и представители других профессий, следуют суевериям и приметам. К примеру, режиссер Павел Арсенов долго не мог найти актеров на роль супружеской пары на грани развода для картины «С любимыми не расставайтесь». Работники сцены верили, что ссоры и взаимные претензии в кадре приведут их самих к реальным семейным проблемам. Рассказываем про несколько самых известных актерских суеверий на съемочной площадке.
Гримерный столик
Когда актер готовится к выходу на площадку, ни в коем случае нельзя смотреть в гримерное зеркало, заглядывая ему через плечо. Это одна из самых страшных примет как в театре, так и в кино. Считается, что если заглянуть в зеркало через плечо актера, с ним случится несчастье. Также запрещается выносить из гримерной принесенное мыло. К примеру, если кто-то вошел в гримерную комнату с куском мыла, оно остается там навсегда. Еще одна плохая примета, связанная с гримерным столиком — рассыпанный грим. Его считают предвестником беды или несчастного случая на площадке.
Разбитая тарелка
Перед началом съемок всегда разбивается тарелка. Лучше, если на ней будут написаны имена режиссера, актеров и всей команды. В этом случае съемки пройдут без происшествий. Иногда осколки тарелки разбираются в качестве сувениров. С суеверием про разбитую посуду связан знаменитый «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского. Есть легенда, что перед началом съемок у помощницы режиссера не получилось разбить тарелку — посуда выскочила у нее из рук и спокойно приземлилась на землю без единой трещины. По этой причине фильм получился не таким динамичным, как изначально задумывал Тарковский. Большую часть отснятого материала пришлось переосмысливать и монтировать по измененному сценарию.
«Крайний» дубль и кресло режиссера
Как и многие люди, работники киноиндустрии из-за суеверий не привыкли говорить слово «последний». Обычно вместо «последний дубль» принято говорить «крайний дубль». То же правило работает и с «последней сценой». Также категорически запрещается усаживаться в режиссерское кресло кому бы то ни было кроме него. Если место займет другой человек, фильм ждет провал и крах в прокате.
Семечки и водка
Во время съемок кино и сериалов продюсеры нередко запрещают есть семечки. Принято считать, что из-за них зритель может «прощелкать» картину. А значит, и сборы будут скромными. По той же причине во время съемок нельзя свистеть. Бутылка водки обычно нужна во время съемок покойников. Актеры кладут ее под голову, играя усопшего, а после отдают коллегам «на распитие». При этом сами из бутылки не пьют, потому что тогда оберег не сработает.
Упавший сценарий
Еще одна важная примета пришла в киноиндустрии из театра. Если у кого-то из рук выпал сценарий фильма, то поднимать его сразу нельзя. Сначала на него нужно сесть и подождать несколько секунд. Только потом сценарий можно взять в руки, а после и встать самому.
Копия Библии
Если в кадре должна появиться Библия, то во время съемок крайне редко используется настоящая книга. Чаще всего на первую попавшуюся книгу нужного объема надевается обложка Библии. Оригинал используют только в сценах, где крупным планом нужно снять страницы Библии. Также во время съемок никогда не используются настоящие деньги. Даже если речь идет о маленькой сумме.
Обувь и горящий свет
Из-за рубежа к нам пришли еще несколько примет и суеверий, которые иногда строго соблюдают на съемочных площадках в России. Например, в западной культуре считается тревожным знамением, если во время съемок на столе стоит обувь. Также на площадке всегда должен гореть хотя бы один источник света, даже по ночам. Помимо суеверия, эта традиция выполняет и чисто практическую функцию. Нередко на месте съемок остается реквизит. В темноте на него можно наткнуться и получить травму, поэтому на Западе не принято выключать свет на съемочной площадке даже ночью.