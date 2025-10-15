Из-за рубежа к нам пришли еще несколько примет и суеверий, которые иногда строго соблюдают на съемочных площадках в России. Например, в западной культуре считается тревожным знамением, если во время съемок на столе стоит обувь. Также на площадке всегда должен гореть хотя бы один источник света, даже по ночам. Помимо суеверия, эта традиция выполняет и чисто практическую функцию. Нередко на месте съемок остается реквизит. В темноте на него можно наткнуться и получить травму, поэтому на Западе не принято выключать свет на съемочной площадке даже ночью.