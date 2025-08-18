Сам Норман много раз попадал в списки лучших злодеев разнообразных профильных изданий. Его образ на экране воплотил Энтони Перкинс, убедительно показавший все стадии психического расстройства главного героя картины. Прототипом Бейтса отчасти стал реальный маньяк Эд Гейн, орудовавший в первой половине XX века. Несмотря на то, что доказанных убийств, совершенных им, было немного, о Гейне знала вся Америка. И Норман унаследовал от него болезненные отношения с матерью и одержимость ее личностью.