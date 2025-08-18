Истории о маньяках, убийцах и неуловимых преступниках всегда пользуются популярностью, так как подобные сюжеты будоражат воображение. Особенно если главный злодей предстает харизматичным персонажем. Расскажем о них в статье.
Норман Бейтс
Культовый персонаж Норман Бейтс был придуман американским писателей Робертом Блохом и впервые появился в 1959 году в романе «Психо». На его основе режиссер Альфред Хичкок снял свой одноименный фильм, ставший классикой триллеров и вдохновивший многих деятелей кинематографа.
Сам Норман много раз попадал в списки лучших злодеев разнообразных профильных изданий. Его образ на экране воплотил Энтони Перкинс, убедительно показавший все стадии психического расстройства главного героя картины. Прототипом Бейтса отчасти стал реальный маньяк Эд Гейн, орудовавший в первой половине XX века. Несмотря на то, что доказанных убийств, совершенных им, было немного, о Гейне знала вся Америка. И Норман унаследовал от него болезненные отношения с матерью и одержимость ее личностью.
На волне успеха «Психо» вышло еще три продолжения, но они не получили и части популярности оригинала и сейчас уже мало где упоминаются. Полноценный ремейк истории, снятый Гасом Ван Сентом, провалился и был плохо встречен критиками. Более позитивного отклика удостоился приквел ленты Хичкока «Мотель Бейтсов». Сюжет сериала повествует о том, как Норман (Фредди Хаймор) жил со своей матерью Нормой (Вера Фармига) в том самом злополучном мотеле.
Ганнибал Лектер
Впервые мир узнал о бывшем судебном психиатре и хирурге Ганнибале Лектере в 1981-м после выхода книги Томаса Харриса «Красный дракон». Роман получил вполне положительные отзывы и положил начало успешной серии детективных триллеров. Причем сам каннибал-убийца в первых двух произведениях играл второстепенную, но важную роль консультанта для поисков других маньяков.
В 1986 году свет увидела другая экранизация под названием «Охотник на людей». Режиссером триллера выбрали американского постановщика Майкла Манна, а самого Лектера сыграл Брайан Кокс. Картина не окупилась в прокате и не особо понравилась критикам. Но уже следующий фильм «Молчание ягнят», адаптация второго романа Харриса, обрел всемирную известность и ввел Ганнибала в пантеон величайших кинозлодеев всех времен.
Энтони Хопкинс создал настолько впечатляющий образ, что стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль, появившись на экране всего на 24 минуты. Его Лектер получился тихим интеллигентном с острым умом и взглядом, проникающим в самые глубины души. Актер вернулся к этому герою еще пару раз, о чем впоследствии сокрушался.
А вот в сериале «Ганнибал» в маньяка-интеллектуала перевоплотился Мадс Миккельсен. Несмотря на достаточно хорошие отзывы и большой зрительский интерес, проект был закрыт после трех сезонов.
Клоун Арт
Самым зловещим клоуном считается Пеннивайз из романа Стивена Кинга «Оно» и его киноадаптаций. Но в последнее время у него появился достойный конкурент — клоун Арт из серии хорроров «Ужасающий».
Высокий человек в черно-белом костюме с белым гримом или маской на лице, гнилыми зубами и забавной шляпой-котелком превратился в настоящий культурный феномен. Он неразговорчив, но очень эмоционален, гримасничает, любит пантомиму, а также играть со своими жертвами перед тем, как жестоко с ними расправиться.
Создатель клоуна режиссер Дэмиен Леоне с детства любил фильмы-ужасов. Арт появился в нескольких ранних короткометражках и антологиях Леоне, но его путь к сольной работе был тернистым. Трудности с финансированием и скромный состав съемочной группы не помешали картине «Ужасающий» стать кассовой. Яркий и гротескный образ основного антагониста, сочетающий в себе пластику Чарли Чаплина и кровожадность Фредди Крюгера, моментально понравился публике, последовавшие продолжения только закрепили его популярность.
Гоустфейс (Призрачное лицо)
Одним из самых популярных костюмов на Хэллоуин во всем мире является Гоустфейс — главный злодей слэшер-франшизы «Крик». Черный балахон, охотничий нож и маска кричащего призрака, отсылающая к картине Эдварда Мунка, стали неотъемлемыми атрибутами каждого фильма серии, разменявшей уже не один десяток лет.
Комедийный хоррор «Крик» мастера ужасов Уэса Крэйвена вышел в 1996 году и практически сразу обрел популярность. Критики отмечали актерскую работу и едкую сатиру на клише, присущие жанру. Успех ужастика возродил моду на подростковые триллеры, помог карьере участвовавших в съемках артистов, а также послужил вдохновением для целой пародийной франшизы под названием «Очень страшное кино».
После смерти Крэйвена выпуск сиквелов был поставлен на паузу. Хотя выходил сериал «Крик», продержавшийся три сезона. К радости фанатов, на 2026-й запланирована премьера полнометражного «Крика 7», который находится в производстве. Несмотря на то, что под культовой маской встречаются разные персонажи, все они обладают примерно одним мотивом — отомстить девушке Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) и ее ближайшему окружению.
Андрей Чикатило
В нашей стране тоже происходили леденящие душу истории с маньяками, правда, не все они получили киновоплощение. Одним из самых жутких преступников, чье дело прогремело на весь Союз, стал Андрей Чикатило. Убийца и насильник, увлекавшийся каннибализмом, оказался виновником гибели не менее 43 человек. При этом за рубежом не боялись снимать проекты, основанные на его преступлениях, такие как «Гражданин Икс» и «Эвиленко».
Самым известным отечественным проектом, посвященным поимке опасного злодея, является детективный сериал Сарика Андреасяна «Чикатило», вышедший в 2021 году. Главную роль в нем сыграл Дмитрий Нагиев, что вызвало небывалую волну критики. Многие отмечали, что артист выглядит нелепо и не слишком похож на реального Чикатило. В целом проект получил преимущественно плохие отзывы, где ругали не только актерскую игру, но и сценарий, постановку, вялое развитие сюжета и плохую драматургию.
Чарльз Мэнсон
Хотя собственноручно Чарльз Мэнсон, как предполагается, не расправился ни с одним человеком, его деятельность рассматривается как подстрекательство к серийным убийствам и другим насильственным преступлениям. Большую часть жизни Мэнсон провел в тюрьме, а в перерывах только и делал, что пытался попасть обратно.
Но все изменилось, когда уголовник-рецидивист организовал секту под названием «Семья» и начал проповедовать скорый конец света, интерпретировав как предзнаменование надвигающегося апокалипсиса песню The Beatles Helter Skelter. Самым резонансным преступлением последователей Мэнсона стало групповое убийство беременной жены Романа Полански Шэрон Тейт и ее друзей.
История Чарли и «Семьи» вдохновила многих авторов. Прокурор и юрист Винсент Буглиози написал книгу Helter Skelter, на основе которой позже были сняты два одноименных фильма. Сериал 2015 года «Водолей» с Дэвидом Духовны рассказывает о двух полицейских, ведущих расследование деятельности Мэнсона. Знаменитого маньяка можно увидеть во втором сезоне «Охотника за разумом», где его образ воплотил Дэймон Херриманн. Актер вернулся к этой роли в ностальгической ленте Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде».