Сюжет, перекочевавший из одноименной пьесы, предельно прост. Между банкиром Джонни, его девушкой Лизой и лучшим другом Джонни Марком складывается любовный треугольник. Ревность и агрессивный характер Джонни приводят к тому, что его невеста окончательно уходит к Марку, и тогда оскорбленный банкир сводит счеты с жизнью. И без того не слишком хороший сценарий сильно урезали в ходе съемки, и результат не заставил себя ждать. Фильм провалился по всем параметрам, какие только можно придумать.