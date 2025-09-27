Культовые фильмы интересны не только самим сюжетом. Пересматривая любимые картины, зрители начинают задумываться о том, как создавалось кино, какие события происходили за кадром и что стало с актерами. Обычно ответы на эти вопросы дают документальные фильмы, но иногда находятся энтузиасты, которые создают полноценные игровые фильмы о создании самих фильмов. Рассказываем именно о таких проектах.
«Хичкок»
Оригинальный фильм Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года является экранизацией одноименного романа Роберта Блоха, вышедшего годом раньше. Картина, снятая в нетипичном для Хичкока, да и всего кинематографа тех времен жанре слэшера, отличается неожиданными поворотами сюжета. В частности главная героиня Мэрион Крейн в исполнении Джанет Ли не доживает и до середины фильма, внезапно оказавшись не главной фигурой сюжета.
Биографический фильм «Хичкок», снятый Сашей Джерваси, концентрируется на работе знаменитого режиссера над его легендарной лентой, а также личных переживаниях Хичкока, сопровождавших этот процесс. В главных ролях снялись звездные актеры Энтони Хопкинс и Хелен Миррен.
По сюжету режиссер не встречает понимания окружающих, для которых его задумка чересчур эксцентрична. Параллельно он начинает подозревать свою любимую жену Альму в романе с писателем Уитфилдом Куком. В довесок компания Paramount отказывается финансировать сомнительную картину и выпускать ее в широкий прокат. Однако после примирения с супругой дела Хичкока идут на лад, и в финале режиссер, которому поначалу прочили скорый выход на пенсию, объявляет о новых проектах.
Фильм собрал в прокате около 25 миллионов долларов и получил множество номинаций на престижные награды, включая «Оскар» BAFTA, «Золотой глобус» и «Сатурн».
«Вражда»
Психологический триллер «Что случилось с Бэби Джейн?», снятый по роману Генри Фаррелла режиссером Робертом Олдричем рассказывает историю двух престарелых актрис.
Джейн Хадсон, будучи ребенком, купалась в лучах славы, но впоследствии утратила популярность. Ее сестра Бланш, напротив, все детство провела в тени звездной сестры, которая всячески изводила ее, но с годами выросла в ведущую актрису Голливуда. Карьеру Бланш оборвала автомобильная авария, и теперь она прикована к инвалидной коляске. Женщины живут вместе в особняке Бланш, причем Джейн вновь возвращается к привычкам звездного ребенка, вымещая обиду за несостоявшуюся жизнь на покалеченной сестре.
Главные роли в «Что случилось с Бэби Джейн?» сыграли две звезды довоенного кино, начинавшие еще в немых фильмах: Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Для них картина 1962 года стала возможностью напомнить о себе и подзаработать. Несмотря на смешанные отзывы критиков, фильм оказался коммерчески успешным и получил пять номинаций на «Оскар», причем Дэвис выдвигалась на премию американской киноакадемии в десятый и последний раз за свою карьеру.
По иронии судьбы актрисы, игравшие ненавидящих друг друга сестер, также находились в крайне натянутых отношениях. Их конфликт лег в основу первого сезона мини-сериала «Вражда» Райана Мерфи и Дженнифер Линч. Увядающих актрис в биографическом сериале сыграли Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон.
Действие охватывает не только съемки оригинального фильма, но и последовавшие за ним события, включая подковерную борьбу за «Оскар», болезнь и смерть Джоан Кроуфорд, а также продолжение карьеры Бетт Дэвис в качестве продюсера. Первый сезон «Вражды» получил 18 номинаций на «Эмми», из которых выиграл две, а также четырежды номинировался на «Золотой глобус».
«Горе-творец»
Есть хорошие фильмы, плохие фильмы, ужасные фильмы и «Комната» 2003 года, снятая Томми Вайсо по собственному сценарию. Вайсо, также сыгравший в своей картине главную роль, позиционировал ее как черную комедию, хотя зрители склонны рассматривать ее как драму. «Комната» быстро приобрела статус культовой, но по очень необычному поводу — она считается худшим фильмом из всех, которые когда-либо снимались.
Сюжет, перекочевавший из одноименной пьесы, предельно прост. Между банкиром Джонни, его девушкой Лизой и лучшим другом Джонни Марком складывается любовный треугольник. Ревность и агрессивный характер Джонни приводят к тому, что его невеста окончательно уходит к Марку, и тогда оскорбленный банкир сводит счеты с жизнью. И без того не слишком хороший сценарий сильно урезали в ходе съемки, и результат не заставил себя ждать. Фильм провалился по всем параметрам, какие только можно придумать.
Тем не менее книга Грега Сестеро «Горе-творец» о съемках «Комнаты» понравилась читателям, и в 2015 году актер и режиссер Джеймс Франко взялся за ее экранизацию. Как и Томми Вайсо он выступил не только режиссером и автором сценария, но и исполнил в фильме главную роль. Сестеро сыграл брат Джеймса Дэйв Франко. Также в фильме задействованы Сет Роген, Зак Эфрон, Элисон Бри и многие другие.
Получившаяся комедийная драма в красках описывает съемки «Комнаты» неопытным, непоследовательным и помешанным на контроле Томми Вайсо, а также его взаимоотношения с более уравновешенным Грегом Сестеро. В отличие от исходного фильма «Горе-творец» был встречен крайне благосклонно. Фильм имел коммерческий успех и удостоился множества престижных наград, включая «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
«Предложение»
Знаменитая криминальная драма Френсиса Форда Копполы «Крестный отец» о жизни мафиозной семьи Корлеоне стала не просто культовой. Это веха в мировом кинематографе, оказавшая сильнейшее влияние как на развитие жанра, так и на кинобизнес в целом. Фильм получил бесчисленное количество наград, включая десять номинаций на «Оскара», из которых выиграл три. Суммарные кассовые сборы превысили бюджет в несколько десятков раз, а исполнитель роли Майкла Карлеоне Аль Пачино в одночасье стал знаменитым актером.
Продюсером картины выступил Альберт С. Радди. Он же, основываясь на собственных воспоминаниях, в соавторстве с Майклом Толкином и Лесли Грейф написал сценарий биографического драматического мини-сериала «Предложение», который описывает процесс создания «Крестного отца».
Главные роли исполнили Майлз Теллер, Дэн Фоглер и Мэттью Гуд в роли продюсера Роберта Эванса. Джуно Темпл досталась роль помощницы Эванса Бетти Маккарт, а Джованни Рибизи воплотил на экране босса мафии Джо Коломбо.
Все десять серий вышли в 2022 году на канале Paramount+. Сериал охватывает период от выкупа Paramaount прав на экранизацию книги Марио Пьюзо и до постпремьерного дележа перспективных контрактов. Сюжет вращается вокруг действий Радди, который фактически создал байопик о самом себе. Это повлияло на оценки сериала, который столкнулся с прохладным приемом критиков. «Предложение» концентрируется на продюсерской кухне, тогда как вызывающая подлинный интерес зрителя творческая работа режиссера и актеров осталась в тени.