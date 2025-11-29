Гайдай быстро превратился в Шурика из «Иван Васильевич меняет профессию». Он не был домашним тираном, скорее большим ребенком в дополнение к дочке Оксане, родившейся в 1958 году. Нина Гребешкова делала все: меняла лампочки и занималась ремонтом, копалась в грядках и чинила автомобиль. При этом муж не баловал ее комплиментами и даже открыто говорил, что она некрасивая и должна знать это. В какой-то момент актриса решила, что с нее хватит, и собралась подавать на развод, однако после одной брошенной мужем фразы решила остаться.