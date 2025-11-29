Нина Гребешкова стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино — даже небольшие ее роли мгновенно запоминались зрителям. В ее фильмографии около 80 картин, но несмотря на шанс стать главной звездой экранов, она выбрала свой путь. Вспоминаем культовые образы и редкие факты из жизни любимой артистки.
Отпечаток войны
Нина Гребешкова родилась в Москве в 1930 году. К началу Великой Отечественной ей исполнилось десять, и последующие детские годы, проведенные в эвакуации, отразились на ней. Отец Гребешковой ушел на фронт, а она с матерью и двумя младшими братьями отправилась в Пензенскую область.
В эвакуации она занималась с педагогами из академии имени Фрунзе. Тогда Нина Гребешкова решила, что станет учительницей. После возвращения в Москву в 1943 году семья жила крайне бедно. Немного помогал отец, присылавший деньги и суповые брикеты. Ради этого ему приходилось урезать собственный паек, что вскоре отразилось на здоровье.
Чтобы помочь семье, Гребешкова занялась вязанием. Получала 35 рублей в месяц за три связанные кофточки, и так полюбила это занятие, что впоследствии вязала до глубокой старости. Также она приносила домой бублики, которые выдавали в школе к чаю. Их меняли на черный хлеб.
Хотя военные и первые послевоенные годы были трудными, актриса позже вспоминала этот период как один из самых счастливых. Приобретенные в те дни несгибаемый оптимизм, стойкость и способность к самоотречению, то ли шрамами, то ли узорами легли на характер Нины Гребешковой и оставались с ней до последних дней.
Выбор судьбы
Твердо решив стать учительницей, Нина Гребешкова и не планировала связывать жизнь с актерством, но все-таки поддалась обаянию отца своей школьной подруги — поэта Владимира Луговского и пошла на прослушивание. Уже на первом курсе ВГИКа состоялся ее дебют в кино. Ей досталась эпизодическая роль в фильме «Смелые люди» режиссера Константина Юдина.
Всего за время учебы она успела сняться в пяти фильмах, включая мелодраму «Испытание верности», которую снимал знаменитый на весь Союз Иван Пырьев. Начинающая актриса сильно робела перед встречей с легендарным режиссером, но тот мигом утвердил девушку на роль Вари Лутониной, даже не дослушав до конца заготовленные реплики. Таким образом, из института Гребешкова вышла уже достаточно опытной артисткой.
Но главной судьбоносной встречей во ВГИКе стало ее знакомство с будущим мужем. Леонид Гайдай учился на режиссерском отделении и был старше Гребешковой на семь лет. Она немного стеснялась ветерана войны, перенесшего тяжелое ранение и награжденного орденами и медалями. Но вскоре разглядела талант и чувство юмора будущего комедиографа.
Несмотря на наличие поклонников, наперебой предлагавших руку и сердце, Нина Гребешкова выбрала нескладного, бедного даже по советским меркам мужчину, который провожал ее поздними вечерами через всю Москву, а потом ночевал на вокзале, опоздав на все электрички. У них не было ни бурного романа, ни пышной свадьбы. Молодожены отметили праздник с ближайшими родными и друзьями в комнате коммунальной квартиры и зажили душа в душу. Хотя внешне это было не слишком заметно.
Жена на все руки
Сейчас Леонид Гайдай — признанный гений постановщик, на чьем счету такие комедии как «Бриллиантовая рука» или «Двенадцать стульев». Но после окончания ВГИКа он первое время был мало кому известным режиссером при набирающей популярность жене-актрисе. Этим, к слову, Нина Павловна аргументировала свое решение не брать фамилию мужа. Роли Гребешковой не были главными, но их было много. За десятилетие, прошедшее перед началом гайдаевского триумфа, она появилась в полутора десятках фильмов.
За один съемочный день востребованная актриса могла заработать больше, чем ее муж за месяц на стандартной ставке режиссера в Мосфильме. Жили они при этом достаточно скромно, но в 1958 году на гонорары от съемок семья приобрела кооперативную квартиру. Позже появилась и машина, и дача. Но управляться со всем этим хозяйством приходилось хозяйке.
Гайдай быстро превратился в Шурика из «Иван Васильевич меняет профессию». Он не был домашним тираном, скорее большим ребенком в дополнение к дочке Оксане, родившейся в 1958 году. Нина Гребешкова делала все: меняла лампочки и занималась ремонтом, копалась в грядках и чинила автомобиль. При этом муж не баловал ее комплиментами и даже открыто говорил, что она некрасивая и должна знать это. В какой-то момент актриса решила, что с нее хватит, и собралась подавать на развод, однако после одной брошенной мужем фразы решила остаться.
Муза, помощник, соавтор
Первая совместная работа Гайдая и Гребешковой — комедия «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». В ней актриса появляется в роли врача психиатрической больницы, куда направил Шурика товарищ Саахов в исполнении Владимира Этуша. Но изначально участие Гребешковой в фильме не планировалось.
Перед отъездом на съемки у Гайдая начались проблемы с язвой желудка, и Гребешкова, отказавшись от роли в другом фильме, поехала поддерживать мужа. В благодарность он нашел для супруги небольшую роль. Да и то не без намеков со стороны коллег.
Роль жены Семен Семеныча Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука» также досталась Нине Гребешковой вне плана. Она хотела сыграть управдома Варвару Сергеевну Плющ, небезосновательно считая, что сможет воплотить на экране женщину, на которой весь дом держится. Но Гайдай прямо сказал, что роль она не потянет, и вместо жены выбрал монументальную Нонну Мордюкову. Впрочем, Надежда Ивановна Горбункова получилась такой убедительной, что после премьеры появились слухи о романе Гребешковой с Юрием Никулиным.
Ролями Гайдай жену не баловал. Но слушал очень внимательно. Супруга была для него неиссякаемым кладезем фраз, которые уходили сначала в сценарий, а затем в народ. Именно Гребешковой принадлежат «Я всегда помню, где я была, когда и с кем» из новеллы «Наваждение», «Ты такой доверчивый» из «Бриллиантовой руки», «Так и тянет устроить скандал» из «Ивана Васильевича» и многие другие.
Хранитель памяти
Последний раз Нина Гребешкова снялась у мужа в совсем незначительной, даже не отмеченной в титрах роли прохожей в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Через год Гайдай умер от оторвавшегося тромба прямо на руках у жены.
После смерти мужа актриса продолжила работать и снялась почти в трех десятках фильмов, хотя опять не в главных ролях. Но главным ее делом на завершающем этапе жизни стало увековечивание памяти мужа, о котором она продолжила скучать до последних дней. Умерла Нина Гребешкова 10 мая 2025 года.