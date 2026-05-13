Главный эксперимент Голливуда
Британский актер Роберт Паттинсон родился 13 мая 1986 года. К своим 40 годам он успел получить мировую известность после появления в серии фильмов о Гарри Поттере, взлететь на вершину популярности благодаря роли вампира Эдварда Каллена и на пике славы неожиданно уйти в авторское независимое кино.
Почти десять лет актер снимался преимущественно в малобюджетных и фестивальных проектах, стремясь избавиться от образа кумира подростков. Но затем внезапно вернулся в большой Голливуд, исполнив главную роль в блокбастере «Бэтмен». После этого карьера Паттинсона вышла на новый виток: он снялся в масштабной фантастике Дени Вильнева «Дюна: Часть третья», блистал в драме Линн Рэмси «Умри, моя любовь» вместе с Дженнифер Лоуренс, а также сыграл одну из главных ролей в нашумевшей картине Кристоффера Боргли «Вот это драма!» с Зендаей.
И хотя такие карьерные повороты могут показаться хаотичными, в них есть своя логика, полностью соответствующая представлению Роберта Паттинсона о профессии и собственном месте в кино.
Вход в профессию
Роберт Паттинсон не из тех, кто с детства твердо вознамерился стать актером. Но судьба сама вела его к этому. Родители, не бедные жители Лондона, определили его в частную школу Tower House, где в свое время учились такие актеры как Том Харди или Рори Киннер. Там маленький Роберт увлекся музыкой и в шестилетнем возрасте уже участвовал в любительских выступлениях. Там же он начал играть в школьных спектаклях.
Впоследствии он вступил в труппу местного любительского театра, но больше внимания уделял игре на гитаре в пабах, а также модельным съемкам для молодежных журналов. Тем не менее участие в спектаклях принесло плоды. На перспективного актера начали обращать внимание агенты, и вскоре пошли предложения.
Дебютом Паттинсона должен был стать фильм «Ярмарка тщеславия», где ему досталась роль сына героини Риз Уизерспун. Но при финальном монтаже сцены с ним вырезали. Вместо этого юный актер появился на экране в телевизионном фильме Ули Эделя «Кольцо Нибелунгов».
Картиной, которая по-настоящему изменила судьбу Роберта Паттинсона стала четвертая часть серии фильмов о мальчике волшебнике со шрамом на лбу «Гарри Поттер и кубок огня». И не только потому что фильм сделал исполнителя роли Седрика Диггори всемирно известным, подающим большие надежды актером. Многомесячные съемки помешали ему поступить в университет и стать спичрайтером. В результате Паттинсон решил связать свою жизнь с кино.
Вампирский период
Важнейшим этапом становления Роберта Паттинсона стала роль вампира Эдварда Каллена в фильме Кэтрин Хардвик «Сумерки» и его продолжениях. На главную женскую роль была выбрана Кристен Стюарт, с которой у него потом завязался продолжительный роман.
После выхода «Сумерек» на Паттинсона обрушилась популярность, к которой он не был готов. Стеснительный от природы артист страшно тяготился общественным вниманием. Он всячески избегал контактов с поклонниками, прятался от назойливых папарацци и даже наряжал помощника в свою одежду, чтобы толпы фанатов преследовали подставную машину.
С другой стороны, за успехом следовали деньги. В общей сложности пять фильмов вампирской саги собрали более трех миллиардов долларов, а доходы Паттинсона составили по приблизительным подсчетам до 95 миллионов. Это позволило актеру не думать о финансовой стороне работы, и после выхода «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II» он с головой ушел в авторское кино.
Полный артхаус
Первые попытки уйти от мейнстримного кино Паттинсон делал еще во время работы над «Сумерками»: в 2008 году он исполнил роль Сальвадора Дали в биографической драме Пола Моррисона «Отголоски прошлого». А спустя четыре года вышел фильм «Космополис» независимого канадского режиссера Дэвида Кроненберга. Роберт Паттинсон, большой фанат Кроненберга, сыграл в ней главную роль миллионера Эрика Паркера.
После завершения саги актер продолжил работу в выбранном направлении, сулящем отсутствие толп фанатов и, как следствие, более спокойную личную жизнь. За футуристическим вестерном «Ровер» Дэвида Мишо последовал новый фильм Кроненберга «Звездная карта», получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Всего с 2012 по 2022 год Паттинсон снялся в полутора десятках фильмов, но ни один из них не приближался по известности к «Сумеркам». По признанию актера, он не стремился сниматься именно в чем-то малозначительном. Его привлекало отношение режиссеров к своим картинам как к глубоко личным проектам, которые не призваны кому-то угодить.
Возвращение в мейнстрим
Казалось, что за это «упущенное» десятилетие Роберт Паттинсон окончательно выпал из обоймы наиболее востребованных артистов. Действительно, кто будет стремиться заполучить в свой фильм актера, который только что ловил за голову чаек и со всей силы лупил ими о бетон, как это проделывал Паттинсон в мрачной фентезийной драме Роберта Эггерса «Маяк». Но в 2021 году стало известно, что он успешно прошел пробы на роль Брюса Уэйна в новом фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Конкуренцию ему составляли такие звезды как Николас Холт, Арми Хаммер и Аарон Тейлор-Джонсон. Но Ривз видел в этой роли именно Паттинсона и очень переживал, что тот может отказаться. После «Сумерек» актер избегал крупных франшиз, а перезагрузка Бэтмена предполагала явно больше одного фильма.
Как ни странно, экс-вампир также выразил интерес к съемкам. Он мечтал о драматических ролях, где действия и переживания героя не были бы обусловлены фантастическим сюжетом. А «Бэтмен» Ривза предполагал именно такой подход. Он намеревался показать человека, уже вступившего на путь борьбы с преступностью, но не разобравшегося, точно ли это то дело, которым он собирается заниматься дальше. Кроме того, Паттинсону импонировало отсутствие у Бэтмена сверхъестественных способностей.
Мировая премьера «Бэтмена» состоялась 1 марта 2022 года. Фильм собрал в прокате без малого 800 миллионов долларов, получил три номинации на «Оскар» и восторженные отзывы критиков, отметивших исполнителя главной роли. Таким образом Роберт Паттинсон доказал, что талант актера без съемок в блокбастерах нисколько не тускнеет, и возврат в мир большого кино возможен всегда.