Роберт Паттинсон не из тех, кто с детства твердо вознамерился стать актером. Но судьба сама вела его к этому. Родители, не бедные жители Лондона, определили его в частную школу Tower House, где в свое время учились такие актеры как Том Харди или Рори Киннер. Там маленький Роберт увлекся музыкой и в шестилетнем возрасте уже участвовал в любительских выступлениях. Там же он начал играть в школьных спектаклях.