Фредди Крюгер погиб в пожаре, его сожгли в котельной. В момент смерти к Крюгеру явились Демоны сна и предложили сделку: он продаст душу, а взамен станет повелителем сна. Фредди согласился, и с тех пор он стал приходить к жертвам, пока они спали, и убивать. При этом люди умирали не только в сновидениях, но и в реальности.