Ли Со Джин остается холостяком и время от времени говорит, что сам принял решение отказаться от брака. В марте 2025 года он прямо заявил: «Я просто наслаждаюсь тем, что живу в одиночестве, и благодарен за свою жизнь. На данном этапе я даже не думаю о браке. Если что-то произойдет — хорошо, но сейчас я не вижу этого в своем будущем». Актер объяснил, что свобода и карьера дают ему сейчас больше радости, чем традиционная семейная жизнь.