В современном южнокорейском обществе меняется отношение к браку: все больше людей ставят личные интересы и карьеру на первое место, а семейная жизнь уже не кажется обязательным этапом в жизни. На фоне такого сдвига доля холостяков старше 40 лет заметно растет. Особенно высок интерес к звездным представителям — за ними пристально следят СМИ и фанаты.
Ли Дон Ук, 43 года
Ли Дон Ук — известный корейский актер и модель. Широкую известность ему принесли роли в дорамах «Моя девушка», «Запах женщины», «История девятихвостого лиса», «Неспящие в Сеуле», а также в драматическом фильме «Харбин».
Ли Дон Ук никогда не был женат. Он открыто говорил, что давно привык к образу жизни в статусе «сингл» и чувствует себя в нем довольно комфортно. В интервью Times of India он признался, что ему очень комфортно быть одному, а к семейной жизни он пока не готов.
По словам звезды, его нынешний график и привычки таковы, что ему просто некогда и не хочется делить с кем-то свой быт, поэтому он не планирует серьезных отношений. Подробности личной жизни актер держит в тайне: лишь изредка в СМИ появляются слухи о его романах, но они не получают официального подтверждения.
Кон Ю, 45 лет
Кон Ю — один из самых популярных южнокорейских актеров своего поколения. Его имя известно зрителям по таким фильмам и сериалам, как «Первое кафе “Принц”», «Демон», «Секретный агент», «Поезд в Пусан» и, конечно, «Игра в кальмара», где он сыграл вербовщика.
Несмотря на постоянные слухи о романе с коллегами, Кон Ю придерживается холостяцкого образа жизни. Актер никогда официально не был женат и не имеет детей. Он признавался, что никогда не относился к браку как к чему-то обязательному.
Чо Ин Сон, 43 года
Чо Ин Сон прославился благодаря своим ролям в романтических драмах и мелодрамах: такими стали сериалы «Ничего страшного, это любовь», «Этой зимой дует ветер» и «Воспоминание о Бали», а также фильмы «Классика» и «Ледяной цветок». Благодаря этим ролям Чо Ин Сон стал одним из самых популярных южнокорейских актеров современности.
Чо Ин Сон неоднократно говорил, что доволен своим текущим статусом холостяка и пока не собирается ничего менять. В недавнем интервью он заявил, что не любит говорить о личной жизни и считает брак слишком серьезным шагом. Пока его приоритетом в жизни остается работа. Известно, что ранее Чо Ин Сон длительное время встречался с актрисой Ким Мин Хи, но их отношения закончились. Все подробности личной жизни актер держит в тайне.
Ли Чжун Ги, 43 года
Карьера Ли Чжун Ги взлетела после роли в фильме «Король и шут». Актер продолжил набирать популярность и в других известных проектах: он сыграл главную роль в хитовом сериале «Моя девушка», после чего пробовал себя в разных жанрах — от исторических драм до триллеров: «Иль Чжи Мэ», «Чосонский стрелок», «Ученый, гуляющий по ночам». Запомнились зрителю его работы и в романтических и психологических проектах: «Цветок зла», «Алое сердце», «Две недели». Эти проекты укрепили его статус одного из ведущих актеров Азии.
Ли Чжун Ги официально не женат. Он редко комментирует личную жизнь, и нет информации о каких-либо помолвках или браке. В одном из интервью он признался, что в его жизни уже есть женщина — это его сестра, которая готовит ему и помогает по хозяйству. Больше ему никто не нужен. Ранее он состоял в долгосрочных отношениях с актрисой Чон Хе Бин, однако пара уже давно распалась.
Ли Со Джин, 54 года
Ли Со Джин — актер и телеведущий, известный прежде всего по историческим дорамам. Большую популярность ему принесли сериалы «Брачный контракт» и «Влюбленные», а также фильмы «Призрачный меч» и «Близкие незнакомцы».
Ли Со Джин остается холостяком и время от времени говорит, что сам принял решение отказаться от брака. В марте 2025 года он прямо заявил: «Я просто наслаждаюсь тем, что живу в одиночестве, и благодарен за свою жизнь. На данном этапе я даже не думаю о браке. Если что-то произойдет — хорошо, но сейчас я не вижу этого в своем будущем». Актер объяснил, что свобода и карьера дают ему сейчас больше радости, чем традиционная семейная жизнь.
Ли Джон-джэ, 52 года
Ли Джон-джэ — один из самых узнаваемых актеров Южной Кореи. Мировую славу он получил за роль Сон Ги Хуна в сериале «Игра в кальмара». Сейчас актеру 52 года, и, несмотря на яркую карьеру и внимание со стороны прессы и общественности, он по-прежнему официально не женат.
Среди его ярких работ — фильмы «Домик у моря», «Воры», «Охота» а также участие в международных проектах. Он — не просто актер, а культурный символ, лицо южнокорейского кинематографа.
Несмотря на свой успех, связывать себя узами брака Ли Джон-джэ не спешит. С 2015 года он состоит в отношениях с Им Се-рён, бизнес-леди и бывшей супругой наследника империи Samsung.