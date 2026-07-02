Критики неоднозначно восприняли писателя Тома Хэнкса. А сэр Стивен Фрай назвал его писателем с большой буквы «П». Кто прав, можете решить сами, но главное, что на этом писательство для Хэнкса не закончилось. В 2023 вышел его первый роман под названием: The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece: A novel. Книгу пока не перевели на русский, но известно, что сюжет строится вокруг создания супергеройского фильма на основе комикса 1940-х годов.