Актерская профессия часто представляется зрителям чем-то вроде красивой оболочки — яркой, но пустой. Однако за ней скрываются не менее яркие таланты в другой сфере — литературе. Рассказываем про 5 актеров, которые не просто пробуют себя в писательстве, а создают произведения, по-настоящему заслуживающие внимания.
Стивен Фрай
«Черная гадюка», «Дживс и Вустер», «Шоу Фрая и Лори» — сыграв в этих сериалах, Стивен Фрай сразу стал всенародным любимцем. Его роль в фильме «Уайльд» и по сей день считается лучшим исполнением великого автора на экране. Удивительно, что некоторые фанаты актерского таланта Фрая даже не подозревают, что с ним на равных конкурирует дар литератора.
Стивен выдающимся образом владеет английским языком. Чего стоит один только факт, что существует книга «Говорить как Стивен Фрай». О больших способностях артиста к письму стало понятно еще с его дебюта — роман «Лжец» благосклонно приняла не только публика, но и критика.
Вообще в жанре автобиографического романа Стивен Фрай преуспел невероятно. Три другие его книги — «Моав — умывальная чаша моя», «Хроники Фрая» и «Дури еще хватает» — настоящие образцы жанра. В них актер не стесняется с искрометным юмором говорить о чем угодно, вплоть до самых потаенных уголков своей биографии.
При этом Фрай в своем творчестве не ограничивается одним направлением. Из под его пера вышло несколько просто замечательных романов, не связанных с его биографией прямо. Например, вызвавший множество споров роман «Как творить историю», «Гиппопотам» и «Теннисные мячики судьбы».
В последние несколько лет Фрай еще сильнее расширил рамки своего литературного творчества. Автор подарил читателям три тома «Античного цикла» с пересказами древнегреческих мифов.
Том Хэнкс
Продолжим нашу подборку актером, чей писательский стиль, снискал одобрение все того же Фрая, а это крайне высокая оценка. Том Хэнкс уже давно вошел в историю кино. Его роли в таких фильмах, как «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Поймай меня, если сможешь» навсегда останутся в числе любимых у огромного числа зрителей.
В 2017 году Том Хэнкс неожиданно для многих дебютировал в литературе с книгой «Уникальный экземпляр». Название выбрано неслучайно: Хэнкс — давний коллекционер пишущих машинок. Одна из них украшает обложку книги.
Критики неоднозначно восприняли писателя Тома Хэнкса. А сэр Стивен Фрай назвал его писателем с большой буквы «П». Кто прав, можете решить сами, но главное, что на этом писательство для Хэнкса не закончилось. В 2023 вышел его первый роман под названием: The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece: A novel. Книгу пока не перевели на русский, но известно, что сюжет строится вокруг создания супергеройского фильма на основе комикса 1940-х годов.
Вуди Аллен
Режиссер, актер, сценарист, комик, кларнетист и, конечно, писатель — все это неподражаемый Вуди Аллен. Лауреат четырех премий «Оскар» также является автором многочисленных литературных произведений. Всю свою жизнь, помимо сценариев, Вуди Аллен писал небольшие рассказы и пьесы.
Если вы смотрели фильмы Аллена («Манхэттен», «Энни Холл», «Любовь и смерть»), то в его книгах сразу увидите знакомые приемы. Они будут выпирать буквально на каждой странице — в юморе, избытке самоиронии, абсурде.
Первый сборник новелл Вуди Аллена вышел в 1971 году под названием «Сводя счеты». Далее были — «Без перьев» (1975), «Побочные эффекты» (1980). После продолжительного перерыва увидели свет «Чистая анархия» (2007) и «Нулевая гравитация» (2022).
Ричард Армитедж
Напишем также о человеке, который одновременно покоряет сразу два Олимпа — в мире кино и литературы. Это британский актер Ричард Армитедж. В первую очередь он известен благодаря ролям в фильмах «Первый мститель», «Хоббит: Нежданное путешествие» и «Хоббит: Пустошь Смауга». В кинотрилогии Питера Джексона Армитедж сыграл Торина Дубощита.
Параллельно со съемками в кино Армитедж завоевывает любовь читателей. Он уже выпустил два триллера — Geneva и The Cut. Последний повествует о предательстве и лжи. Неудивительно, что он пишет именно в этом жанре. Если знать, что наибольшее влияние на него оказал Стивен Кинг. Пока его триллеры не переведены на русский язык.
Мэттью Перри
К несчастью, Мэттью Перри уже нет с нами. За свою непродолжительную жизнь он оставил нам коллекцию удивительных кинообразов. Во главе, разумеется, роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья» — навсегда любимая миллионами зрителей. Среди других его блестящих работ — роли в двух частях фильма «Девять ярдов», «Поспешишь, людей насмешишь», «Папе снова 17» и «Триумф: История Рона Кларка» — последнюю Перри особенно любил.
На этом его наследие не заканчивается. В 2022 вышла книга мемуаров Перри «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь». В ней Перри не только рассказывает о начале и главных моментах своей карьеры. Он также впервые говорит о своей тяжелой зависимости от алкоголя и запрещенных веществ, которая мучила его почти всю карьеру. Книга вышла незадолго до смерти Мэттью и стала его последним высказыванием.