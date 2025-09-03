Звезда «Аватара» и «Стражей Галактики» признается: не проходит и дня, чтобы ее не приняли за Тандиве Ньютон. Чаще других это делает собственная мама. Азалия Назарио долгое время была уверена, что в сериале «Мир Дикого Запада» играет Зои Салдана. Когда женщина узнала, что это не так, то с надеждой уточнила, что, может, тогда в «В погоне за счастьем» блистает ее дочь? И Зои пришлось напомнить матери, что та не рожала Танди Ньютон.