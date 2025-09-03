В Голливуде немало представителей индустрии, которые поразительно похожи друг на друга. Их регулярно путают, причем даже родственники. Некоторые с юмором рассказывают, как дают автографы за коллег, другие уже смирились и машут рукой. Собрали пары знаменитостей (и даже одно трио), которых многие различают с трудом.
1. Джеймс Белуши и Билл Мюррей
Помимо схожей внешности, у актеров много другого общего. Оба из Чикаго, оба начинали в комедийной труппе Second City и блистали в «Субботнем вечере в прямом эфире».
Джеймс Белуши раздражается, когда его путают с Биллом Мюрреем. По его словам, сравнивать нужно с братом — Джоном Белуши. Вот с ним-то они в самом деле похожи. Кроме того, Джон с Биллом были близкими друзьями.
С путаницей этих звезд связана одна забавная история. Однажды Джеймс Белуши пришел с женой на концерт. К супругам подошла женщина и с восторгом поблагодарила его за роль в «Охотниках за привидениями», где, конечно же, снимался Билл Мюррей. Не растерявшись, Белуши высказал признательность и поинтересовался у дамы, как ей его дебют в «Фрикадельках».
2. Райан Гослинг и Бен Аффлек, а также Райан Рейнольдс
Эту троицу путают постоянно. Райана Гослинга — с Райаном Рейнольдсом, а последнего принимают за Бена Аффлека. Как-то на вопрос в интернете, как отличить звезду «Дэдпула» от звезды мюзикла «Ла-Ла Ленд», Рейнольдс дал простой ответ: у Гослинга светлые волосы, а Рейнольдс — придурок.
Также Райан рассказывал, что в одной нью-йоркской пиццерии, куда он ходит не первый год, его упорно принимают за Аффлека. Однажды даже спросили, как там Дженнифер Лопез. На что Рейнолдс улыбнулся и ответил, что у нее все хорошо.
3. Дженнифер Гарнер и Хилари Суэнк
К звезда «Малышки на миллион» часто подходят с просьбой об автографе. Но стоит упомянуть сериал «Шпионка», как Хилари Суэнк понимает, что ее снова приняли за Дженнифер Гарнер. Когда она отказывается, объясняя, что ее перепутали, фанаты реагируют с раздражением. Думают, что Дженнифер зазналась и придумывает отговорки.
Чтобы не портить репутацию Гарнер, Хилари иногда соглашается — подписывает, улыбается, но все же надеется, что кто-нибудь из фанатов заметит, что на фото не та актриса. Суэнк обсуждала подобные ситуации с Дженнифер, и та призналась, что путаница взаимная, и она прекрасно понимает, через что проходит коллега.
4. Зои Салдана и Тандиве Ньютон
Звезда «Аватара» и «Стражей Галактики» признается: не проходит и дня, чтобы ее не приняли за Тандиве Ньютон. Чаще других это делает собственная мама. Азалия Назарио долгое время была уверена, что в сериале «Мир Дикого Запада» играет Зои Салдана. Когда женщина узнала, что это не так, то с надеждой уточнила, что, может, тогда в «В погоне за счастьем» блистает ее дочь? И Зои пришлось напомнить матери, что та не рожала Танди Ньютон.
А Тандиве делилась, что однажды болтала в спортзале с Викторией Бекхэм. Когда экс-перчинка восхитилась тем, как быстро Ньютон пришла в форму после родов, та поняла, что ее опять приняли за американскую коллегу.
5. Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем
Возможно, американец Джеффри Дин Морган получил роль в «Анатомии страсти», потому что шоуранеры думали, что нанимают знаменитого испанца. Помимо внешнего сходства, у актеров пререкликаются и образы. Они могут играть суровых, но заботливых отцов или же, например, психопатов. Хавьер Бардем признавался, что считает Моргана красивее себя, и ему лестно, что их путают.
А в 2015 году Морган невольно подставил коллегу. На красной дорожке фотографы начали громко кричать имя мужа Пенелопы Крус, чтобы привлечь его внимание. В ответ Джеффри Дин показал средний палец папарацци. На следующий день газеты вышли с заголовками о том, какой Бардем грубиян. Морган извинился, сказал, что пошутил, но вышло неловко.
6. Мишель Уильямс и Кэри Маллиган
У этой пары «близнецов» — одинаковые предпочтения в прическах и цвете волос, поэтому перепутать их труда не стоит. Да и Кэри Маллиган рассказывала, что к ней не раз подходили поклонники с благодарностями за роли в драмах «Горбатая гора» и «Величайший шоумен». Раньше блондинка старалась объяснить, что это ошибка, но теперь благодарит за добрые слова и с серьезным видом подтверждает: да, она — Мишель Уильямс.
Актрис роднит не только внешность. Обе построили внушительную карьеру, сыграли в громких проектах, получили множество номинаций на престижные награды. Но «Оскара» нет пока ни у одной.
7. Кира Найтли и Натали Портман
Продюсерам космооперы «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» нужна была актриса на роль служанки принцессы Амидалы — с внешностью, максимально похожей на Натали Портман. Так началась карьера Кири Найтли в Голливуде. Сходство оказалось настолько сильным, что даже матери артисток не могли разобрать, кто играет в разных сценах.
Путают их до сих пор. По словам Найтли, ее даже как-то раз преследовали фанаты Портман, полагая, что перед ними звезда триллера «Черный лебедь». Кира также рассказывала, что ее принимают за Кейт Уинслет и Рэйчел Вайс. А Натали, в свою очередь, признавалась, что считает сравнение с британкой более чем лестным.
8. Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард
Когда-то ходили слухи, что эти рыжеволосые красавицы — сестры. Джессика Честейн рассказывала, что даже Рон Ховард, отец Брайс Даллас Ховард, однажды принял ее за дочь, когда они случайно столкнулись в магазине.
Актрисы относятся к этому с юмором и часто появляются вместе на мероприятиях. Честейн как-то призналась, что однажды увидела в журнале фото своей «сестры» и решила, что это она сама. Только не могла вспомнить, когда участвовала в этой фотосессии.
9. Зои Дешанель и Кэти Перри
Певица вспоминала, что в начале карьеры, переехав в Лос-Анджелес, пользовалась сходством с известной актрисой, чтобы попасть, например, в ночной клуб. Сегодня голубоглазые брюнетки относятся к своей схожести с юмором.
В 2020 году Кэти Перри пригласила Зои Дешанель сняться в клипе на песню Not the End of The World. По сюжету инопланетяне — фанаты Кэти — по ошибке похищают Зои. Та пытается объяснить, что произошла ошибка, но пришельцы посчитали, что она просто притворяется, потому что устала от внимания.
10. Том Харди и Логан Маршалл-Грин
Путаница началась в 2012 году, когда на красной дорожке лондонской премьеры фильма «Прометей» появился исполнитель одной из главный ролей. Репортеры удивились, увидев Тома Харди. Но буквально через минуту на ту же дорожку вышел настоящий Том, который приехал поддержать друзей — Майкла Фассбендера и Гая Пирса. Как оказалось, Логан Маршалл-Грин давно привык к тому, что его путают с более знаменитым коллегой. Ведь у него, кроме всего прочего, действительно есть брат-близнец Тейлор, который выбрал стезю продюсера, и к путанице с узнаванием он привык.