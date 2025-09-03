Киноиндустрия славится конкуренцией и интригами, но слава и успех — не помеха для настоящей дружбы. Актеры-друзья, сумевшие сохранить теплые отношения на протяжении десятилетий, вдохновляют не меньше, чем их фильмы. О них расскажем в статье.
1. Брэд Питт и Джордж Клуни
Вот уже 20 с лишним лет их связывают приятельские отношения и совместные роли в кино. Все началось с «Одиннадцати друзей Оушена» — культовой классики криминального жанра, которая положила начало целой франшизе, а также дружбе между ее главными звездами.
Помимо трилогии про Оушена, среди совместных проектов Брэда Питта и Джорджа Клуни можно выделить фееричную комедию братьев Коэн «После прочтения сжечь» и режиссерский дебют самого Клуни «Признания опасного человека». Осенью 2024 года состоялась премьера комедийного боевика «Одинокие волки», главные роли в котором снова воплотили двое старых приятелей. Сами актеры признаются, что во всем поддерживают друг друга, ведь для дружбы это очень важно.
2. Риз Уизерспун и Николь Кидман
Сначала их совместная работа над сериалом «Большая маленькая ложь» переросла в крепкое партнерство: Риз Уизерспун и Николь Кидман выступили не только в качестве исполнительниц главных ролей, но и как исполнительные продюсеры проекта. Благодаря их тандему многосерийная драма получила множество наград, а актрисы сблизились.
Несмотря на плотный график, Уизерспун и Кидман регулярно проводят время вместе — будь то за чашкой кофе, совместными прогулками или на благотворительных мероприятиях.
3. Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон
Вероятно, один из самых известных тандемов в истории сериалов. И все благодаря первому сезону «Настоящего детектива». Актерам удалось зацепить тысячи зрителей не только своей невероятной игрой и харизмой, но и «химией», в которую легко поверить. А все потому, что в жизни эта парочка — лучшие друзья. Они даже в шутку зовут друг друга «братьями от разных матерей».
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон познакомились еще 25 лет назад, на съемках ленты «Эд из телевизора». И по сей день продолжают радовать фанатов совместными картинами. Звезды сохраняют традицию ежегодных совместных туров, где вместе со своими семьями отдыхают и путешествуют по свету.
4. Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз
Актрисы познакомились, когда обе еще были подростками. В то время 16-летняя Диаз уже работала моделью, а 14-летняя Бэрримор — подрабатывала официанткой в кафе на Беверли-Хиллз. Но особенно они сблизились во время съемок комедийного шпионского боевика «Ангелы Чарли», где вместе с Люси Лью спасали мир от злодеев.
Кэм и Дрю вместе снимались в кино, путешествовали, переживали счастливые моменты, поддерживали друг друга в трудные минуты. Диаз, например, помогла Бэрримор справиться с алкогольной зависимостью.
5. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
История их дружбы началась со школьной скамьи. Живя всего в двух кварталах друг от друга, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон быстро нашли общий язык — их объединила страсть к бейсболу и кино. После окончания школы приятели начали вместе ходить на пробы. Актеры даже открыли общий банковский счет, чтобы на накопленные деньги ездить в Нью-Йорк на кастинги.
Первым совместным появлением Аффлека и Дэймона на экране стали их роли в массовке картины «Поле чудес». Настоящий прорыв произошел в 1997 году с выходом фильма «Умница Уилл Хантинг», сценарий к которому Бен и Мэтт написали вместе. Драма получила признание критиков и принесла им «Оскар». Среди других совместных появлений парочки — фэнтези-комедия Кевина Смита «Догма» и исторический боевик Ридли Скотта «Последняя дуэль».
Аффлек отмечал, что у него не так много друзей, и Дэймон является одним из самых близких. Актеры часто подшучивают друг над другом на различных интервью и в ток-шоу. К примеру, увидев снимки со съемок предстоящей «Одиссеи» Кристофера Нолана, Бен подколол Мэтта за его физическую форму.