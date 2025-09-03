Вероятно, один из самых известных тандемов в истории сериалов. И все благодаря первому сезону «Настоящего детектива». Актерам удалось зацепить тысячи зрителей не только своей невероятной игрой и харизмой, но и «химией», в которую легко поверить. А все потому, что в жизни эта парочка — лучшие друзья. Они даже в шутку зовут друг друга «братьями от разных матерей».