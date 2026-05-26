5 сериалов о писателях, чьи жизни достойны экранизации — от Джейн Остин до Артура Конан Дойла

На волне успеха новой многосерийной драмы про Джейн Остин вспоминаем другие сериалы про выдающихся литераторов
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Сериал «Лестница»
Кадр из сериала «Лестница»

Судьба известных писатлей часто оказывается не менее захватывающей, чем их произведения. За страницами романов всегда скрыты их личные истории, переживания и трагедии. Расскажем о пяти проектах, которые позволят по-новому взглянуть на жизнь романистов и прозаиков.

1. «Лестница»

Сериал «Лестница»
Кадр из сериала «Лестница»

В центре сюжета — автор популярной военной прозы Майкл Питерсон, обвиненный в убийстве своей жены Кэтлин, которая была найдена мертвой у подножия лестницы в их доме. Мини-сериал «Лестница» основан на одноименном французском документальном фильме 2004 года, описывающем сложный судебный процесс над Питерсоном. 

Сценарист и режиссер Антонио Кампос создал многослойное произведение, в котором основное действие переплетается с флешбэками: от последних дней жизни Кэтлин до судебных разбирательств и съемок той самой ленты от Canal+. Особое внимание в драме уделено внутреннему миру героев, их переживаниям на фоне трагедии. Колин Ферт мастерски передает противоречивую натуру прозаика, а Тони Коллетт делает Кэтлин не просто жертвой, а полноценным персонажем со своей историей.​

Примечательно, что «Лестница» возмутила самого Питерсона. Он заявил, что сериал серьезно искажает факты. Тем не менее фильм представляет собой не просто занимательный тру-крайм, но и серьезное размышление на тему субъективности восприятия, которое часто влияет на понимание истины.

2. «Гудини и Дойл»

Сериал «Гудини и Дойл»
Кадры из сериала «Гудини и Дойл»

Когда-то сэр Артур Конан Дойл и иллюзионист Гарри Гудини поддерживали тесное общение. Этой дружбе и посвящен детектив «Гудини и Дойл». Его действие разворачивается в Лондоне начала XX века, когда писатель и фокусник объединяются для расследования загадочных преступлений, связанных с мистическими явлениями.

В реальности автор «Шерлока Холмса», как и многие его современники, верил в сверхъестественное, в отличие от Гудини, который отрицал существование подобных сил. В каждой серии герои раскрывают новые дела, которые требуют как научного, так и интуитивного подхода. Это создает динамичное повествование, где личные убеждения героев часто подвергаются испытанию.

3. «Дарреллы»

Сериал «Дарреллы»
Кадры из сериала «Дарреллы»

Британский телесериал — экранизация автобиографических произведений натуралиста и прозаика Джеральда Даррелла, описывающих быт его семьи на острове Корфу в 30-х годах прошлого столетия.​

В центре истории — вдова Луиза Даррелл, которая вместе с четырьмя детьми переезжает из Англии на Корфу, стремясь начать новую жизнь. Семья сталкивается с культурными различиями, финансовыми трудностями и адаптацией к новым условиям. Но именно там, на живописном берегу Средиземного моря, юный Джеральд влюбляется в природу и животный мир. 

«Дарреллы» — рассказ о семье, взрослении и поиске себя. Легкий, местами забавный, сериал предлагает зрителям окунуться в атмосферу прошлого и разделить с героями моменты радости и печали среди теплых пейзажей греческого острова.

4. «Убить скуку»

Сериал «Убить скуку»
Кадры из сериала «Убить скуку»

В конце нулевых американский романист и сценарист Джонатан Эймс выступил автором комедийного телесериала «Убить скуку». Хотя фабула проекта вымышлена, главный герой в исполнении Джейсона Шварцмана был основан на личности самого Эймса и носил имя своего прототипа.

Остроумное и ироничное шоу предлагает необычный взгляд на жизнь писателя, оказавшегося в творческом тупике. В поисках вдохновения, переживающий болезненный разрыв с девушкой, Джонатан решает стать частным детективом. Подражая любимым персонажам из книг Рэймонда Чандлера и Дэшила Хэммета, он берется за различные дела, раскрывая одни и еще больше запутывая другие.

«Убить скуку» грамотно сочетает элементы комедии, драмы и детектива, создавая оригинальный сюжет, который привлекает своим нестандартным подходом к повествованию. 

5. «Мисс Остин»

Сериал «Мисс Остин»
Кадр из сериала «Мисс Остин»

Действие нового костюмированного мини-сериала сосредоточено на Кассандре Остин, сестре великой английской писательницы Джейн Остин, и ее решении сжечь личные письма Джейн после ее смерти. Байопик исследует семейную драму, раскрывая тайны и объясняя мотивы поступка Кассандры. 

«Мисс Остин» дает возможность посмотреть на жизнь и творчество автора «Гордости и предубеждения» через призму отношения к ней ее сестры. Главную героиню сыграла Кили Хоуз, а роль Джейн досталась испано-британской актрисе Пэтси Ферран.