Исчез на восемь лет: почему Дэниэл Дэй-Льюис ушел из кино

Трехкратный обладатель «Оскара» мог выбирать любые роли, но вместо этого просто исчез. Решение Дэниэла Дэй-Льюиса уйти из кино стало одной из самых обсуждаемых загадок Голливуда
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Дэниэл Дэй-Льюис
Дэниэл Дэй-ЛьюисИсточник: Alloverpress

Дэниэл Дэй-Льюис однажды уклонился от ответа на вопрос, каково это — быть лучшим актером современности. Артист назвал такой вопрос бессмысленным, заметив, что в профессии все постоянно меняется. Однако факты говорят сами за себя. Дэниэл Дэй-Льюис — актер уникального дарования, который по праву занимает место среди величайших артистов нашего времени.

Об этом свидетельствуют и его роли в фильмах самых разных жанров, и внушительный список профессиональных наград. Но, пожалуй, лучше всего о масштабе личности Дэй-Льюиса говорят воспоминания и истории его коллег по цеху.

Метод полного погружения

Дэниэл Дэй-Льюис в фильме «Невыносимая легкость бытия»
Дэниэл Дэй-Льюис в роли Томаса в фильме «Невыносимая легкость бытия»

Среди других актеров Дэниэл Дэй-Льюис выделяется феноменально серьезным отношением к работе. Он скрупулезно работает над ролью, полностью погружаясь в своего персонажа. Впервые эта склонность проявилась еще в театральной школе Bristol Old Vic, которую будущий звездный актер посещал в конце 70-х. Но в полную силу использовать собственный творческий подход Дэй-Льюис начал на съемках фильма Филипа Кауфмана «Невыносимая легкость бытия». Тогда он отказался выходить из образа на все время съемок и даже выучил чешский язык, чтобы лучше понимать своего героя Томаша. В дальнейшем актер продолжил подходить к делу подобным образом.

Кристи Браун

Дэниэл Дэй-Льюис в фильме «Моя левая нога»
Дэниэл Дэй-Льюис в роли Кристи Брауна в фильме «Моя левая нога»

Первый «Оскар» Дэниэлу Дэй-Льюису принесла драма «Моя левая нога» 1989 года. Фильм основан на одноименной автобиографической книге ирландского художника Кристи Брауна, который в результате тяжелейшей формы церебрального паралича с детства мог контролировать только левую ногу.

Чтобы вжиться в образ прикованного к креслу инвалида Дэй-Льюис на два месяца поселился в клинике для больных церебральным параличом. На время съемок он ни на минуту не выходил из образа. Съемочной группе приходилось носить кресло с актером и кормить его с ложечки. Актер не сделал перерыва даже для своего агента, которая пришла на площадку обсудить с ним деловые вопросы.

Соколиный глаз

Дэниэл Дэй-Льюис в фильме «Последний из могикан»
Дэниэл Дэй-Льюис в роли Натаниэля По в фильме «Последний из могикан»

Во время подготовки к съемкам в военно-исторической драме «Последний из могикан» Майкла Манна Дэниэл Дэй-Льюис несколько недель занимался с инструктором из спецназа США. Он научился выживанию в дикой природе, метанию томагавка, стрельбе из старинного ружья, постройке каноэ, выслеживанию дичи и прочим премудростям, необходимым настоящему индейцу.

Во время съемок Натаниэль По, он же Соколиный глаз, в которого преобразился Дэй-Льюис, никогда не расставался со своим ружьем и питался тем, что удавалось подстрелить на охоте. И это при том, что производство фильма совпало с Рождеством. Актер так и заявился на праздник в индейском костюме и с оружием.

Билл «Мясник» Каттинг

Дэниэл Дэй-Льюис в фильме «Банды Нью-Йорка»
Дэниэл Дэй-Льюис в роли Билла «Мясника» Каттинга в фильме «Банды Нью-Йорка»

Иногда приверженность методу полного погружения грозила обернуться серьезными неприятностями. Так, во время съемок криминальной драмы Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» Дэниэл Дэй-Льюис, верный своему принципу, начал жить так, будто на дворе XIX век.

Чтобы полностью передать на экране личность главаря нью-йоркской банды Уильяма Каттинга по прозвищу Мясник Билл, актер потребовал от всех членов съемочной группы британского происхождения прекратить с ним общаться. Это делалось для того, чтобы не слышать британский акцент. Сам Дэй-Льюис, разумеется, на время съемок начал говорить как престало нью-йоркскому бандиту середины позапрошлого века.

Специально для этой роли он научился виртуозно метать ножи, а в перерыве между дублями постоянно их точил. Но проблемы начались из-за одежды. Мясник Билл не мог носить современные куртки, у него было лишь тонкое пальто. А Дэниэл Дэй-Льюис мог, но не стал. И заработал пневмонию. Более того, пока дело не начало принимать угрожающий оборот, он отказывался принимать антибиотики, ведь в XIX веке их еще не изобрели.

Тайна личной жизни и поэтичные отношения с женой

Копированием поведения окружающих будущий актер занимался со школы. В детстве ему сильно доставалось от сверстников за аристократизм, еврейскую внешность и ирландский говор. Тогда юный Дэниэл овладел местным акцентом и манерами, надежно спрятав себя самого где-то внутри.

В дальнейшем Дэниэл Дэй-Льюис продолжил демонстрировать поведение классического интроверта. Он даже подумывал пойти в школу краснодеревщиков, чтобы обучиться этой медитативной, не требующей частых контактов с другими людьми профессией. За время своей карьеры он неоднократно делал продолжительные перерывы в работе, во время которых удалялся от общества. Так, после съемок в спортивной драме «Боксер» актер на три года отошел от дел. Он уехал во Флоренцию, где занялся обучением ремеслу сапожника. Только благодаря совместным усилиям Леонардо ДиКаприо и Мартина Скорсезе его удалось заманить на съемки «Банд Нью-Йорка».

Не удивительно, что отношения со своей единственной женой Ребеккой Миллер актер не обсуждает. Они поженились в 1996 году менее чем через год после знакомства, но остаются в браке до сих пор. Сама Ребекка Миллер — также известная актриса и режиссер. Но пара умело разделяет личное и общественное. При этом их близкие друзья отзываются об отношениях Дэниэла и Ребекки как о на редкость поэтичных.

Сверхнагражденный

Дэниэл Дэй-Льюис
Дэниэл Дэй-Льюис Источник: Alloverpress

Дэниэл Дэй-Льюис дебютировал в кино в возрасте 14 лет в фильме «Кровавое воскресенье». Там ему пришлось крушить припаркованные у церкви автомобили, что впоследствии он называл лучшей работой в своей жизни. О завершении карьеры актер объявил в 2017, когда ему было 60. Правда, в сентябре прошлого года появилась информация, что он снимется в фильме собственного сына, но впоследствии производство картины застопорилось.

За эти 46 лет работы Дэй-Льюис удостоился феноменального количества кинонаград. Он единственный актер, на счету которого три «Оскара» за главную мужскую роль. Также он получил четыре премии BAFTA, два «Золотых глобуса» и три премии Гильдии киноактеров США. Суммарно он номинировался на 351 награду, из которых 139 выиграл.

Но масштаб достижений Дэниэла Дэй-Льюиса становится понятен куда глубже, если учесть, что за всю карьеру он снялся лишь в 30 фильмах и сериалах. Всю карьеру актер полностью отдавался любимому делу, не позволяя себе дать слабину. И эта самоотверженность была по достоинству оценена зрителем.