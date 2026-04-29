В дальнейшем Дэниэл Дэй-Льюис продолжил демонстрировать поведение классического интроверта. Он даже подумывал пойти в школу краснодеревщиков, чтобы обучиться этой медитативной, не требующей частых контактов с другими людьми профессией. За время своей карьеры он неоднократно делал продолжительные перерывы в работе, во время которых удалялся от общества. Так, после съемок в спортивной драме «Боксер» актер на три года отошел от дел. Он уехал во Флоренцию, где занялся обучением ремеслу сапожника. Только благодаря совместным усилиям Леонардо ДиКаприо и Мартина Скорсезе его удалось заманить на съемки «Банд Нью-Йорка».