Дэниэл Дэй-Льюис однажды уклонился от ответа на вопрос, каково это — быть лучшим актером современности. Артист назвал такой вопрос бессмысленным, заметив, что в профессии все постоянно меняется. Однако факты говорят сами за себя. Дэниэл Дэй-Льюис — актер уникального дарования, который по праву занимает место среди величайших артистов нашего времени.
Об этом свидетельствуют и его роли в фильмах самых разных жанров, и внушительный список профессиональных наград. Но, пожалуй, лучше всего о масштабе личности Дэй-Льюиса говорят воспоминания и истории его коллег по цеху.
Метод полного погружения
Среди других актеров Дэниэл Дэй-Льюис выделяется феноменально серьезным отношением к работе. Он скрупулезно работает над ролью, полностью погружаясь в своего персонажа. Впервые эта склонность проявилась еще в театральной школе Bristol Old Vic, которую будущий звездный актер посещал в конце 70-х. Но в полную силу использовать собственный творческий подход Дэй-Льюис начал на съемках фильма Филипа Кауфмана «Невыносимая легкость бытия». Тогда он отказался выходить из образа на все время съемок и даже выучил чешский язык, чтобы лучше понимать своего героя Томаша. В дальнейшем актер продолжил подходить к делу подобным образом.
Кристи Браун
Первый «Оскар» Дэниэлу Дэй-Льюису принесла драма «Моя левая нога» 1989 года. Фильм основан на одноименной автобиографической книге ирландского художника Кристи Брауна, который в результате тяжелейшей формы церебрального паралича с детства мог контролировать только левую ногу.
Чтобы вжиться в образ прикованного к креслу инвалида Дэй-Льюис на два месяца поселился в клинике для больных церебральным параличом. На время съемок он ни на минуту не выходил из образа. Съемочной группе приходилось носить кресло с актером и кормить его с ложечки. Актер не сделал перерыва даже для своего агента, которая пришла на площадку обсудить с ним деловые вопросы.
Соколиный глаз
Во время подготовки к съемкам в военно-исторической драме «Последний из могикан» Майкла Манна Дэниэл Дэй-Льюис несколько недель занимался с инструктором из спецназа США. Он научился выживанию в дикой природе, метанию томагавка, стрельбе из старинного ружья, постройке каноэ, выслеживанию дичи и прочим премудростям, необходимым настоящему индейцу.
Во время съемок Натаниэль По, он же Соколиный глаз, в которого преобразился Дэй-Льюис, никогда не расставался со своим ружьем и питался тем, что удавалось подстрелить на охоте. И это при том, что производство фильма совпало с Рождеством. Актер так и заявился на праздник в индейском костюме и с оружием.
Билл «Мясник» Каттинг
Иногда приверженность методу полного погружения грозила обернуться серьезными неприятностями. Так, во время съемок криминальной драмы Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» Дэниэл Дэй-Льюис, верный своему принципу, начал жить так, будто на дворе XIX век.
Чтобы полностью передать на экране личность главаря нью-йоркской банды Уильяма Каттинга по прозвищу Мясник Билл, актер потребовал от всех членов съемочной группы британского происхождения прекратить с ним общаться. Это делалось для того, чтобы не слышать британский акцент. Сам Дэй-Льюис, разумеется, на время съемок начал говорить как престало нью-йоркскому бандиту середины позапрошлого века.
Специально для этой роли он научился виртуозно метать ножи, а в перерыве между дублями постоянно их точил. Но проблемы начались из-за одежды. Мясник Билл не мог носить современные куртки, у него было лишь тонкое пальто. А Дэниэл Дэй-Льюис мог, но не стал. И заработал пневмонию. Более того, пока дело не начало принимать угрожающий оборот, он отказывался принимать антибиотики, ведь в XIX веке их еще не изобрели.
Тайна личной жизни и поэтичные отношения с женой
Копированием поведения окружающих будущий актер занимался со школы. В детстве ему сильно доставалось от сверстников за аристократизм, еврейскую внешность и ирландский говор. Тогда юный Дэниэл овладел местным акцентом и манерами, надежно спрятав себя самого где-то внутри.
В дальнейшем Дэниэл Дэй-Льюис продолжил демонстрировать поведение классического интроверта. Он даже подумывал пойти в школу краснодеревщиков, чтобы обучиться этой медитативной, не требующей частых контактов с другими людьми профессией. За время своей карьеры он неоднократно делал продолжительные перерывы в работе, во время которых удалялся от общества. Так, после съемок в спортивной драме «Боксер» актер на три года отошел от дел. Он уехал во Флоренцию, где занялся обучением ремеслу сапожника. Только благодаря совместным усилиям Леонардо ДиКаприо и Мартина Скорсезе его удалось заманить на съемки «Банд Нью-Йорка».
Не удивительно, что отношения со своей единственной женой Ребеккой Миллер актер не обсуждает. Они поженились в 1996 году менее чем через год после знакомства, но остаются в браке до сих пор. Сама Ребекка Миллер — также известная актриса и режиссер. Но пара умело разделяет личное и общественное. При этом их близкие друзья отзываются об отношениях Дэниэла и Ребекки как о на редкость поэтичных.
Сверхнагражденный
Дэниэл Дэй-Льюис дебютировал в кино в возрасте 14 лет в фильме «Кровавое воскресенье». Там ему пришлось крушить припаркованные у церкви автомобили, что впоследствии он называл лучшей работой в своей жизни. О завершении карьеры актер объявил в 2017, когда ему было 60. Правда, в сентябре прошлого года появилась информация, что он снимется в фильме собственного сына, но впоследствии производство картины застопорилось.
За эти 46 лет работы Дэй-Льюис удостоился феноменального количества кинонаград. Он единственный актер, на счету которого три «Оскара» за главную мужскую роль. Также он получил четыре премии BAFTA, два «Золотых глобуса» и три премии Гильдии киноактеров США. Суммарно он номинировался на 351 награду, из которых 139 выиграл.
Но масштаб достижений Дэниэла Дэй-Льюиса становится понятен куда глубже, если учесть, что за всю карьеру он снялся лишь в 30 фильмах и сериалах. Всю карьеру актер полностью отдавался любимому делу, не позволяя себе дать слабину. И эта самоотверженность была по достоинству оценена зрителем.