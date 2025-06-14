Но выбора, по мнению актрисы, у нее не было, ведь ее позвал в свою «Мастерскую» Петр Наумович Фоменко. Однако в течение пяти лет Табаков предлагал Пеговой сыграть что-то у него, до тех пор, пока в 2003 году не состоялся их общий спектакль «Дядя Ваня».