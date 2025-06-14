В интервью Вадиму Вернику в шоу Кино Mail «Актерская студия» Ирина Пегова рассказала, что Олег Табаков неоднократно звал ее в постановки «Табакерки» и Художественного театра.
Табаков пригласил окончившую ГИТИС актрису к себе в кабинет и предложил войти в труппу. «Будешь играть у меня в “Табакерке”, но мы устроим тебя в МХТ, потому что там зарплата больше», — с улыбкой вспомнила Пегова слова легендарного худрука.
Но выбора, по мнению актрисы, у нее не было, ведь ее позвал в свою «Мастерскую» Петр Наумович Фоменко. Однако в течение пяти лет Табаков предлагал Пеговой сыграть что-то у него, до тех пор, пока в 2003 году не состоялся их общий спектакль «Дядя Ваня».
Смотрите полное интервью Ирины Пеговой Вадиму Вернику в шоу Кино Mail «Актерская студия», где она рассказывает о синдроме самозванца и нелюбви к комедии.