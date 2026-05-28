Байопик — крайне специфический жанр для кинематографа. Сложно поразить зрителя неожиданными поворотами сюжета, когда финал уже известен. Еще сложнее, когда в центре картины популярный артист, жизнь которого изучена фанатам поминутно, и они готовы линчевать режиссера за малейшую неточность в изображении своего кумира.
Фильмы о знаменитых музыкантах регулярно выходят на большие экраны, вызывая повышенный интерес публики. Ведь этот жанр позволяет зрителю вместе с любимым артистом преодолеть все преграды на тернистом пути к славе. И не только.
«Ранэвэйс»
Группа Runaways образовалась в середине 70-х годов прошлого века на волне интереса к глэм- и хард-року. Коллектив стал первой успешной девчачьей хард-рок группой, фактически открывшей для женщин путь в тяжелый рок. Спустя четыре года и аналогичное число альбомов, группа распалась, оставив после себя один из главных подростковых гимнов: песню Cherry Bomb.
В 2010 году режиссер и клипмейкер Флория Сигизмонди выпустила на экраны байопик «Ранэвэйс» о творчестве знаменитой группы. Главные роли в фильме сыграли молодые, но уже проявившие себя во множестве проектов Дакота Фаннинг и Кристен Стюарт.
Сюжет фильма несколько отличается от истории группы. Действие сосредоточено на двух главных героинях, каждая из которых стремится вырваться из привычного течения жизни. Героиня Фаннинг, солистка Шери Керри, жаждет славы любой ценой, что в итоге приводит к развалу группы. В то же время главная гитаристка Джоан Джетт, воплощенная на экране Кристен Стюарт, выступает против стереотипов о роли женщины в музыке и добивается успеха.
«Богемская рапсодия»
Одним из самых громких байопиков прошлого десятилетия стала кинолента «Богемская рапсодия», повествующая о британской рок-группе Queen. За два десятилетия своего существования группа добилась невероятного успеха, приобретя статус культовой. Песни Queen заняли заслуженное место в списках наиболее выдающихся композиций всех времен, и до сих пор не исчезают из ротации.
Ключевую роль в популярности Queen сыграл фронтмен группы — неподражаемый Фредди Меркьюри. Воплотить его образ на экране должен был Саша Барон Коэн. Затем роль прочили британскому актеру Бену Уишоу, известному по роли Q в фильмах о Джеймсе Бонде. Но в итоге его сыграл Рами Малек. Режиссерами выступили Брайан Сингер и Декстер Флетчер.
Картина получила смешанные оценки критиков, посчитавших фильм довольно поверхностным. В то же время лента завоевала четыре «Оскара», несколько других престижных наград, а также собрала без малого миллиард долларов в прокате. Официальный саундтрек к фильму вышел отдельным диском.
«Рокетмен»
Творческий путь одного из самых успешных сольных исполнителей за всю историю — Элтона Джона — отличный материал для байопика. По крайней мере, такой точки зрения придерживается сам Элтон Джон, принявший непосредственное участие в создании фильма.
Первые наброски будущей картины появились еще в 2012 году. Съемки начались спустя шесть лет. На главную роль утвердили Тэрона Эджертона, а в кресле режиссера оказался Декстер Флетчер, только что снявший «Богемскую рапсодию».
Фильм собрал полтора десятка престижных наград, включая «Оскар» за лучшую песню — (I'm Gonna) Love Me Arain, написанную ради такого случая самим Элтоном Джоном. Лента была благосклонно встречена критиками, однако в прокате собрала существенно меньше картины о Queen.
«Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»
Легендарная поп-, соул-, блюзовая певица, актриса, фотомодель Уитни Хьюстон окончила жизненный путь в 2012 году. Спустя десять лет на экраны вышел байопик «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной», снятый Кейси Леммонс. Сценаристом выступил Энтони Маккартен, ранее написавший сценарий к успешному байопику «Богемская рапсодия». А главную роль исполнила британская актриса Наоми Аки, известная ролью Джанны в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход».
Отличительной особенностью картины стало использование оригинального голоса Уитни Хьюстон. Авторы картины решили не пытаться сделать невозможное и повторить тот самый вокал, западающий в душу с первых нот. Работа Наоми Аки заслужила похвалу критиков за скрупулезную работу над сценическим образом певицы.
«Элвис»
Элвис Арон Пресли — один из самых успешных певцов прошлого века, чьи записи разошлись тиражом более миллиарда экземпляров. Король рок-н-ролла, создавший уникальный, легко узнаваемый сценический образ. Яркий, харизматичный, идеально подходящий для помпезного байопика.
Не удивительно, что сценаристом и режиссером выступил Баз Лурман, отметившийся ранее красочными фильмами «Мулен Руж» и «Великий Гэтсби». Роль Короля рок-н-ролла воплотил на экране молодой, но уже не начинающий актер Остин Батлер. Артисту понадобилось около двух лет, чтобы овладеть чарующим тембром Элвиса, но результат стоил потраченных усилий.
За роль Элвиса Батлер удостоился сразу трех наград: «Золотой глобус», BAFTA и «Спутник». Фильм получил положительные оценки критиков, понравился семье Пресли и собрал без малого 300 млн долларов, с лихвой окупившись в прокате.
«Майкл»
Одной из самых ожидаемых музыкальных премьер последних лет стал фильм «Майкл», посвященный Майклу Джексону. Картина рассказывает о жизни короля поп-музыки — от первых шагов в группе Jackson 5 до мирового успеха и самых сложных моментов в карьере. Создатели обещают показать не только сценический образ артиста, но и человека за пределами огромной славы.
Главную роль исполнил племянник музыканта — Джафар Джексон, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Режиссером выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Тренировочный день» и «Великий уравнитель». Продюсированием занимался Грэм Кинг — именно он ранее работал над оскароносной «Богемской рапсодией», поэтому ожидания от байопика особенно высоки.