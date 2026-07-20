Более того, Хью Джекман начинал свою карьеру как раз с мюзиклов. Сначала в Австралии, а затем и на Бродвее. За свою роль в постановке «Мальчик из страны Оз» он получил «Тони», награду «Драма Деск» и премию Внешнего общества критиков. До сих пор никому еще не удавалось повторить это достижение. Также Хью Джекман пел в фильме «Величайший шоумен», и вновь критики высоко его оценили.