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Кино им мало: 5 актеров, которые могут смело выходить на сцену с микрофоном

Актеры — люди творческие, но кто бы мог подумать, что некоторые из них скрывают прекрасный голос. Рассказываем про пять кинозвезд, которые отлично поют
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Джеки Чан
Джеки ЧанИсточник: Rex / Fotodom.ru

На заре Голливуда актеры с музыкальными навыками редко могли кого-то удивить. Однако с течением времени такое сочетание встречается все реже. Тем ценнее исполнители с вокальными данными. Особенно с учетом нового роста популярности мюзиклов. Собрали знаменитостей, чье пение может приятно вас удивить.

Райан Гослинг 

Райан Гослинг 
Райан Гослинг Источник: Legion-Media

Кажется, что Райан Гослинг умеет абсолютно все. Хотя еще до недавнего времени немногие могли представить, что у него есть хорошие вокальные данные. Впервые широкая аудитория узнала об этом из фильма Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». 

Если углубляться в биографию актера, можно обнаружить, что свои музыкальные способности он проявлял еще в детстве. Сначала Гослинг участвовал в местных конкурсах талантов в Канаде, а затем и вовсе попал в детское шоу «Клуб Микки Мауса» на Disney Channel. Оказаться в этой программе — невероятно престижно. Между прочим, Гослинг там делил сцену с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком

Да, в отличие от них он не построил блестящей музыкальной карьеры. Однако в «Ла-Ла Ленд» он показал, что способен применять вокальные данные в кино. Помимо пения, фильме изобилует множеством танцевальных номеров. Гослинг справился и с этим, доказав, что может одинаково убедительно играть в драмах, комедиях и мюзиклах.

Этот фильм принес ему первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. После чего Гослинг еще раз спел на экране в фильме «Барби» Греты Гервиг, где он сыграл Кена. Песня I'm just Ken на какое-то время стала вирусной. 

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Gilbert Flores / Contributor / Penske Media / Penske Media

Звезда «Мстителей», «Матч Поинт», «Трудности перевода» и многих других картин Скарлетт Йоханссон — не только талантливая актриса, но еще и певица. 

В 2013-м зрители впервые услышали ее пение на экране. Она исполнила песню «The Moon Song» в фильме Спайка Джонса «Она». Но по-настоящему впечатлила ее работа в мультфильме «Зверопой», где она озвучила панк-дикобраза Эш.

Пением в кино Скарлетт Йоханссон не ограничилась. На ее счету два полноценных студийных альбома. Дебютный вышел в 2008-м под названием Anywhere I Lay My Head. Преимущественно он состоит из каверов на Тома Уэйтса, одного из любимых исполнителей актрисы. Однако в альбоме есть песня и ее собственного сочинения Song for Jo. На бэк-вокале пластинки — сам Дэвид Боуи

Через год Йоханссон выпустила свою вторую работу Break Up, на этот раз — в дуэте с Питом Йорном. Критики сравнили ее хрипловатый вокал с Нико и Шинейд О'Коннор, но реакция на музыку Йоханссон получилась неоднозначной. С тех пор альбомов она не выпускала.

Хью Лори 

Хью Лори
Хью ЛориИсточник: Rex / Fotodom.ru

Кто бы мог подумать, что актер, играющий циничного гения медицины доктора Хауса, проникновенно исполняет блюз? Хью Лори — из тех, кому удалось построить не только успешную актерскую карьеру, но и музыкальную. 

Лори с детства серьезно увлекался музыкой, в первую очередь — блюзом. Освоив фортепиано, гитару, барабаны, саксофон и губную гармошку, он стал настоящим инструменталистом. Но главное, конечно, — его хрипловатый вокал.

Со временем его детское хобби вышло на новый уровень. В 2006-м Хью Лори стал участником рок-группы Band From TV. Коллектив собрался из актеров телевидения, и в основном исполняет каверы. Одна из их композиций вошла в саундтрек к «Доктору Хаусу». 

В 2011 году Хью Лори начал свою сольную карьеру, записав дебютный альбом Let Them Talk. Пластинка сразу вошла в топ-10 британских и американских чартов. Причем, успех был продиктован не только известностью актера, но и высоким уровнем исполнения. Критики высоко оценили музыку Лори. Вышедший через два года альбом Didn't It Rain окончательно закрепил его в статусе серьезного музыканта. 

Если вы хотите узнать, насколько человек способен перевоплощаться — посмотрите сначала любую серию «Доктора Хауса», а затем включите запись выступления Хью Лори. Хотя персонаж Хауса тоже был увлечен музыкой, контраст между угрюмым доктором и харизматичным блюзменом впечатляет.

Хью Джекман

Хью Джекман
Хью ДжекманИсточник: Legion-Media

Хью Джекман ассоциируется у зрителей в первую очередь с брутальностью, но никак не с пением. Его образ Росомахи приучил нас к суровости и жесткости. Вместе с тем австралийский актер блестяще владеет вокалом. Мало того, он играет на гитаре, фортепиано и даже на скрипке. 

Ярче всего Хью Джекман проявил свои музыкальные способности в «Отверженных» Тома Хупера. В картине по роману Виктора Гюго он играет и исполняет вокальные партии бывшего каторжника Жана Вальжана. Другие актеры мюзикла — Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй и Аманда Сайфред — также поют вживую, и делают это не менее здорово. Однако мы решили написать про Хью Джекмана, потому что эта роль принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». 

Более того, Хью Джекман начинал свою карьеру как раз с мюзиклов. Сначала в Австралии, а затем и на Бродвее. За свою роль в постановке «Мальчик из страны Оз»  он получил «Тони», награду «Драма Деск» и премию Внешнего общества критиков. До сих пор никому еще не удавалось повторить это достижение. Также Хью Джекман пел в фильме «Величайший шоумен», и вновь критики высоко его оценили. 

Джеки Чан

Джеки Чан
Джеки ЧанИсточник: Legion-Media.ru

Человек, чьей энергии, кажется, хватит еще на множество других талантов. На счету Джеки Чана не только более сотни фильмов, но еще и 20 студийных альбомов. Для сравнения это на шесть больше, чем у Мадонны. Пусть, Джеки Чан заметно уступает поп-диве по хитам, но у него тоже есть заметные работы. 

Увлечение музыкой Джеки Чана не пришло из ниоткуда. В 6 лет родители отдали его в школу пекинской оперы в Гонконге. Песни актер начал записывать еще в 1980-х, параллельно со съемками. Сначала для саундтреков к своим же картинам «Полицейская история», «Кто я?», «Доспехи Бога». Запоминающимся стало и его пение в трилогии «Час Пик» с Крисом Такером. Нередко музыка Джеки Чана сопровождала титры после фильма, но далеко не все зрители оставались послушать, а зря.

В 1984-м вышел его дебютный альбом Love Me на кантонском диалекте. В Азии он моментально стал хитом. В дальнейшем актер записывал пластинки на мандаринском, японском и английском языках. Если вдруг вы не видели клипы Джеки Чана на его собственные песни, обязательно посмотрите — это того стоит. В них он прекрасно сочетает пение со сложными акробатически трюками. 

Вершиной его музыкальной карьеры можно смело считать выступление на открытии Олимпиады в Пекине в 2008-м. На церемонии Джеки Чан исполнил композицию We are ready на мандаринском диалекте. Даже в этом случае, выступая перед миллиардной аудиторией, актер обошелся без дублеров. 