На заре Голливуда актеры с музыкальными навыками редко могли кого-то удивить. Однако с течением времени такое сочетание встречается все реже. Тем ценнее исполнители с вокальными данными. Особенно с учетом нового роста популярности мюзиклов. Собрали знаменитостей, чье пение может приятно вас удивить.
Райан Гослинг
Кажется, что Райан Гослинг умеет абсолютно все. Хотя еще до недавнего времени немногие могли представить, что у него есть хорошие вокальные данные. Впервые широкая аудитория узнала об этом из фильма Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».
Если углубляться в биографию актера, можно обнаружить, что свои музыкальные способности он проявлял еще в детстве. Сначала Гослинг участвовал в местных конкурсах талантов в Канаде, а затем и вовсе попал в детское шоу «Клуб Микки Мауса» на Disney Channel. Оказаться в этой программе — невероятно престижно. Между прочим, Гослинг там делил сцену с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком.
Да, в отличие от них он не построил блестящей музыкальной карьеры. Однако в «Ла-Ла Ленд» он показал, что способен применять вокальные данные в кино. Помимо пения, фильме изобилует множеством танцевальных номеров. Гослинг справился и с этим, доказав, что может одинаково убедительно играть в драмах, комедиях и мюзиклах.
Этот фильм принес ему первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. После чего Гослинг еще раз спел на экране в фильме «Барби» Греты Гервиг, где он сыграл Кена. Песня I'm just Ken на какое-то время стала вирусной.
Скарлетт Йоханссон
Звезда «Мстителей», «Матч Поинт», «Трудности перевода» и многих других картин Скарлетт Йоханссон — не только талантливая актриса, но еще и певица.
В 2013-м зрители впервые услышали ее пение на экране. Она исполнила песню «The Moon Song» в фильме Спайка Джонса «Она». Но по-настоящему впечатлила ее работа в мультфильме «Зверопой», где она озвучила панк-дикобраза Эш.
Пением в кино Скарлетт Йоханссон не ограничилась. На ее счету два полноценных студийных альбома. Дебютный вышел в 2008-м под названием Anywhere I Lay My Head. Преимущественно он состоит из каверов на Тома Уэйтса, одного из любимых исполнителей актрисы. Однако в альбоме есть песня и ее собственного сочинения Song for Jo. На бэк-вокале пластинки — сам Дэвид Боуи.
Через год Йоханссон выпустила свою вторую работу Break Up, на этот раз — в дуэте с Питом Йорном. Критики сравнили ее хрипловатый вокал с Нико и Шинейд О'Коннор, но реакция на музыку Йоханссон получилась неоднозначной. С тех пор альбомов она не выпускала.
Хью Лори
Кто бы мог подумать, что актер, играющий циничного гения медицины доктора Хауса, проникновенно исполняет блюз? Хью Лори — из тех, кому удалось построить не только успешную актерскую карьеру, но и музыкальную.
Лори с детства серьезно увлекался музыкой, в первую очередь — блюзом. Освоив фортепиано, гитару, барабаны, саксофон и губную гармошку, он стал настоящим инструменталистом. Но главное, конечно, — его хрипловатый вокал.
Со временем его детское хобби вышло на новый уровень. В 2006-м Хью Лори стал участником рок-группы Band From TV. Коллектив собрался из актеров телевидения, и в основном исполняет каверы. Одна из их композиций вошла в саундтрек к «Доктору Хаусу».
В 2011 году Хью Лори начал свою сольную карьеру, записав дебютный альбом Let Them Talk. Пластинка сразу вошла в топ-10 британских и американских чартов. Причем, успех был продиктован не только известностью актера, но и высоким уровнем исполнения. Критики высоко оценили музыку Лори. Вышедший через два года альбом Didn't It Rain окончательно закрепил его в статусе серьезного музыканта.
Если вы хотите узнать, насколько человек способен перевоплощаться — посмотрите сначала любую серию «Доктора Хауса», а затем включите запись выступления Хью Лори. Хотя персонаж Хауса тоже был увлечен музыкой, контраст между угрюмым доктором и харизматичным блюзменом впечатляет.
Хью Джекман
Хью Джекман ассоциируется у зрителей в первую очередь с брутальностью, но никак не с пением. Его образ Росомахи приучил нас к суровости и жесткости. Вместе с тем австралийский актер блестяще владеет вокалом. Мало того, он играет на гитаре, фортепиано и даже на скрипке.
Ярче всего Хью Джекман проявил свои музыкальные способности в «Отверженных» Тома Хупера. В картине по роману Виктора Гюго он играет и исполняет вокальные партии бывшего каторжника Жана Вальжана. Другие актеры мюзикла — Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй и Аманда Сайфред — также поют вживую, и делают это не менее здорово. Однако мы решили написать про Хью Джекмана, потому что эта роль принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».
Более того, Хью Джекман начинал свою карьеру как раз с мюзиклов. Сначала в Австралии, а затем и на Бродвее. За свою роль в постановке «Мальчик из страны Оз» он получил «Тони», награду «Драма Деск» и премию Внешнего общества критиков. До сих пор никому еще не удавалось повторить это достижение. Также Хью Джекман пел в фильме «Величайший шоумен», и вновь критики высоко его оценили.
Джеки Чан
Человек, чьей энергии, кажется, хватит еще на множество других талантов. На счету Джеки Чана не только более сотни фильмов, но еще и 20 студийных альбомов. Для сравнения это на шесть больше, чем у Мадонны. Пусть, Джеки Чан заметно уступает поп-диве по хитам, но у него тоже есть заметные работы.
Увлечение музыкой Джеки Чана не пришло из ниоткуда. В 6 лет родители отдали его в школу пекинской оперы в Гонконге. Песни актер начал записывать еще в 1980-х, параллельно со съемками. Сначала для саундтреков к своим же картинам «Полицейская история», «Кто я?», «Доспехи Бога». Запоминающимся стало и его пение в трилогии «Час Пик» с Крисом Такером. Нередко музыка Джеки Чана сопровождала титры после фильма, но далеко не все зрители оставались послушать, а зря.
В 1984-м вышел его дебютный альбом Love Me на кантонском диалекте. В Азии он моментально стал хитом. В дальнейшем актер записывал пластинки на мандаринском, японском и английском языках. Если вдруг вы не видели клипы Джеки Чана на его собственные песни, обязательно посмотрите — это того стоит. В них он прекрасно сочетает пение со сложными акробатически трюками.
Вершиной его музыкальной карьеры можно смело считать выступление на открытии Олимпиады в Пекине в 2008-м. На церемонии Джеки Чан исполнил композицию We are ready на мандаринском диалекте. Даже в этом случае, выступая перед миллиардной аудиторией, актер обошелся без дублеров.