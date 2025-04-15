Анна Пересильд вышла в свет с Ваней Дмитриенко

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд впервые вышла в свет с певцом Ваней Дмитриенко после слухов о романе. Издание The Voice опубликовало видео в соцсети.
Пересильд и Ваня Дмитриенко стали гостями церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025», которая прошла 14 апреля в Москве. Певец приобнял актрису перед фотографами. Артистка вышла в свет в серебристом платье с черными вставками, украшенном пайетками, и длинных перчатках. Поп-исполнитель появился на светском мероприятии в черном брючном костюме, футболке и туфлях.
В январе певец Ваня Дмитриенко опубликовал в личном блоге отрывок из своего клипа, в котором снялась Пересильд. В ролике певец и актриса повторили сцену из фильма «500 дней лета», где главный герой слушает музыку в лифте и встречает свою будущую возлюбленную. Героиня, которую играет Анна, спрашивает у незнакомца, играет ли у него в наушниках песня Вани Дмитриенко. Когда тот отвечает утвердительно, она признается, что ей нравится певец.