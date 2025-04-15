Анна Пересильд вышла в свет с Ваней Дмитриенко

В январе певец Ваня Дмитриенко опубликовал в личном блоге отрывок из своего клипа, в котором снялась Пересильд. В ролике певец и актриса повторили сцену из фильма «500 дней лета», где главный герой слушает музыку в лифте и встречает свою будущую возлюбленную. Героиня, которую играет Анна, спрашивает у незнакомца, играет ли у него в наушниках песня Вани Дмитриенко. Когда тот отвечает утвердительно, она признается, что ей нравится певец.