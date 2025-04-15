Внешность сына Арнольда Шварценеггера после похудения вызвала споры в сети

Читатели издания высказались о кадре в комментариях. «Два разных человека. Удивительно», «Отличная работа!», «Он выглядит хорошо. Немного упражнений и отказ от углеводов творят чудеса», «Это “Оземпик” или операция по уменьшению желудка», «Оземпиковое лицо», «Выглядит великолепно. Хотелось бы, чтобы люди перестали говорить про “Оземпик”. Вы понятия не имеете, принимал ли его кто-то или нет», «Грудь и лодыжки показывают, что есть куда расти, потому что он все еще толстый», «Как можно быть ребенком Арни и не быть в форме?» — разошлись во мнениях юзеры.