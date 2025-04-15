54-летнего Мэтта Деймона засняли во время отдыха на яхте

54-летнего артиста запечатлели в Италии, где он находится на съемках фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Так, он предстал перед камерой во время отдыха на яхте в синих шортах и с голым торсом, а также с отросшими седыми волосами и бородой.