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54-летнего Мэтта Деймона засняли во время отдыха на яхте

Актер отдыхал между съемками в фильме Нолана «Одиссея»

Полуобнаженный американский актер Мэтт Дэймон попал в объектив папарацци. Материал приводит Daily Mail.

Мэтт Дэймон
Мэтт ДэймонИсточник: Legion-Media.ru

54-летнего артиста запечатлели в Италии, где он находится на съемках фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Так, он предстал перед камерой во время отдыха на яхте в синих шортах и с голым торсом, а также с отросшими седыми волосами и бородой.

При этом Деймон прыгнул в воду с бота судна, сделав сальто.

Ранее в апреле 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка не узнали на новом фото.